Tự uống 20 viên thuốc phá thai mua online, người phụ nữ phải cắt toàn bộ tử cung

Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc vừa tiếp nhận và điều trị ca tai biến sản khoa đặc biệt nghiêm trọng do tự ý sử dụng thuốc phá thai tại nhà, đẩy người bệnh vào tình trạng nguy kịch, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Người này trú xã Tam Dương Bắc, tỉnh Phú Thọ, mang thai lần thứ tư. Gia đình cho biết chị tự mua thuốc phá thai không rõ nguồn gốc trên mạng và sử dụng tại nhà, không có chỉ định cũng như theo dõi của nhân viên y tế. Trong vòng hai ngày, chị uống khoảng 20 viên thuốc. Chị đau bụng dữ dội, chảy máu âm đạo ồ ạt kèm sốt cao, buộc gia đình phải đưa đi cấp cứu.

Tại khoa Cấp cứu, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân trong tình trạng thiếu máu nặng, băng huyết , sốt 39,9°C. Kết quả thăm khám cho thấy thai 16 tuần, tim thai không còn, rau bong non, nguy cơ cao sốc mất máu và nhiễm trùng nặng. Ê kíp lập tức kích hoạt quy trình cấp cứu khẩn cấp và hồi sức tích cực.

Chuyên gia khuyến cáo tuyệt đối không tự ý sử dụng thuốc phá thai tại nhà.

Sau hội chẩn chuyên môn, các bác sĩ Khoa Sản bệnh quyết định phẫu thuật cấp cứu để cứu sống người bệnh. Trong quá trình mổ, ê kíp ghi nhận tử cung bị vỡ, tụ máu lớn vùng chậu, tổn thương lan rộng. Bệnh nhân phải cắt toàn bộ tử cung và được truyền khoảng 5,5 lít máu cùng các chế phẩm máu để duy trì sự sống.

Sau 11 ngày điều trị tích cực, tình trạng người bệnh ổn định và được xuất viện. Tuy nhiên, việc cắt toàn bộ tử cung đồng nghĩa với việc chị vĩnh viễn mất khả năng mang thai, để lại hậu quả lâu dài cả về sức khỏe sinh sản lẫn tâm lý.

Theo các bác sĩ, phá thai bằng thuốc chỉ được phép thực hiện tại các cơ sở y tế được cấp phép, với chỉ định chặt chẽ về tuổi thai và tình trạng sức khỏe, đồng thời phải được theo dõi sát để kịp thời xử trí biến chứng. Việc tự ý mua thuốc trên mạng, sử dụng không kiểm soát có thể gây băng huyết, nhiễm trùng, vỡ tử cung và tử vong trong thời gian rất ngắn.

Từ trường hợp trên, Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc khuyến cáo phụ nữ khi mang thai ngoài ý muốn cần đến các cơ sở y tế chuyên khoa sản để được thăm khám, tư vấn và lựa chọn phương pháp phù hợp, an toàn.

Tuyệt đối không tự ý sử dụng thuốc phá thai tại nhà, đặc biệt là các loại thuốc không rõ nguồn gốc. Chủ động áp dụng các biện pháp tránh thai an toàn, hiện đại theo hướng dẫn của nhân viên y tế là cách hiệu quả nhất để phòng ngừa những tai biến đáng tiếc.