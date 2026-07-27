Từ Top 1 Trending đến triệu view: Livestage 2 “Tinh Hà Say Hi” đang tạo cơn sốt gì?

Không chỉ tạo hiệu ứng với hàng triệu lượt xem, Livestage 2 của Tinh Hà “Say Hi” còn gây chú ý khi đưa đàn tranh, đàn nguyệt, đàn cò, sáo trúc… kết hợp cùng âm nhạc hiện đại và nghệ sĩ quốc tế.

Thành tích nối dài sau từng sân khấu

Sau khi lên sóng, Livestage 2 của Tinh Hà “Say Hi” nhanh chóng tạo hiệu ứng trên các nền tảng số. Chỉ sau 24 giờ phát sóng, Tập 4 đã đạt 2,4 triệu lượt xem, tiếp tục cho thấy sức hút của chương trình khi mang đến 6 màn trình diễn của 24 Anh Trai.

Không chỉ thu hút lượng lớn người xem, các tiết mục trong Livestage 2 còn liên tục ghi dấu trên YouTube Charts và bảng xếp hạng thịnh hành. “Có Gì Đâu Mà Cay” của đội CAPTAIN BOY tạo cú bứt phá khi chưa đầy 24 giờ sau khi bản Performance lên sóng đã vươn lên Top 1 Videos Trending in Vietnam, sau đó tiếp tục giữ vị trí cao khi tiến vào Top 4 Videos Trending in Vietnam.

Tiết mục "Có Gì Đâu Mà Cay"

“Mộng Duyên” của đội Quang Hùng MasterD cũng nhanh chóng tạo dấu ấn khi “Khắc xuất khắc xuất nhập” trở thành giai điệu được khán giả yêu thích, đưa tiết mục vào Top 8 YouTube Charts. Trong khi đó, “Thế Giới Của Anh” của đội Dương Domic liên tục xuất hiện trên bảng xếp hạng, từng đạt Top 13 YouTube Charts và sau đó gia nhập Top 27 YouTube Charts.

Tiết mục “Mộng Duyên”

Bên cạnh những ca khúc tạo hiệu ứng mạnh, “Mất La Bàn” của đội Pháp Kiều tiến vào Top 26 YouTube Charts, “Mưa Vội Phóng” của đội Wren Evans góp mặt tại Top 18 YouTube Charts. Việc nhiều tiết mục cùng lúc xuất hiện trên các bảng xếp hạng cho thấy sức lan tỏa của Livestage 2, khi mỗi sân khấu đều có khả năng tạo ra đời sống riêng sau thời điểm phát sóng.

Ở kết quả bình chọn trong chương trình, “Thế Giới Của Anh” dẫn đầu với 162 phiếu, tiếp theo là “Mộng Duyên” với 145 phiếu, “Mất La Bàn” với 140 phiếu, “Mưa Vội Phóng” với 121 phiếu, “Gentleman” với 119 phiếu và “Có Gì Đâu Mà Cay” với 113 phiếu.

Những thành tích này tiếp tục nối dài sức hút của Tinh Hà "Say Hi", cho thấy các tiết mục không chỉ dừng lại ở một phần trình diễn trong chương trình thực tế âm nhạc mà còn trở thành những sản phẩm được khán giả nghe lại, chia sẻ và thảo luận rộng rãi.

Khi nhạc cụ Việt đối thoại cùng âm nhạc thế giới

Điểm tạo nên dấu ấn của Livestage 2 không nằm ở việc đưa yếu tố truyền thống vào sân khấu như một phần trang trí, mà ở cách chương trình đặt những chất liệu văn hóa Việt Nam vào trung tâm của quá trình sáng tạo.

Trong 6 tiết mục, đàn nguyệt, đàn tranh, đàn cò, sáo trúc, đờn ca tài tử hay đàn đá Tây Nguyên được sử dụng như những thành phần quan trọng trong cấu trúc âm nhạc, hòa quyện cùng pop, hip-hop, jazz, EDM, R&B và nhiều dòng nhạc đương đại.

Ở “Có Gì Đâu Mà Cay”, đội CAPTAIN BOY kết hợp hip-hop hiện đại với tiếng đàn nguyệt cùng phần guitar của nghệ sĩ quốc tế LEONSASH. Tiết mục tạo nên sự giao thoa giữa màu sắc underground và âm thanh truyền thống Việt Nam.

Tiết mục “Gentleman”

“Mộng Duyên” của đội Quang Hùng MasterD mở ra không gian mang màu sắc sử thi khi kết hợp trống truyền thống Việt Nam với tiếng trống jazz hiện đại của nghệ sĩ quốc tế EMIL VERGO. Sự hòa quyện này giúp tiết mục vừa giữ được chất liệu văn hóa, vừa mang hơi thở của âm nhạc đương đại.

Với “Gentleman”, KIMLONG cùng đồng đội đưa đờn ca tài tử và tiếng đàn cò vào bản phối funky soul, kết hợp cùng dàn kèn đồng quốc tế LOS FUEGOS HORNS thuộc Mekong Delta Big Band. Đây là màn kết hợp giữa tinh thần phóng khoáng của jazz với những âm thanh đặc trưng của văn hóa Việt.

Tiết mục “Mưa Vội Phóng”

Trong khi đó, “Mưa Vội Phóng” của đội Wren Evans tạo điểm nhấn khi đưa âm hưởng đàn đá Tây Nguyên kết hợp cùng piano và bản phối hiện đại của producer 2pillz. Tiết mục mở rộng không gian âm thanh bằng cách đặt chất liệu bản địa trong một cấu trúc âm nhạc mới.

Không chỉ lựa chọn nhạc cụ truyền thống, các nghệ sĩ còn trực tiếp tìm hiểu và làm chủ chất liệu này. Pháp Kiều lần đầu đảm nhận vai trò đội trưởng đã học đàn tranh từ nghệ nhân để tự thể hiện trong “Mất La Bàn”. Đội Dương Domic cũng sử dụng piano và sáo trúc để tạo nên màu sắc hoài niệm trong “Thế Giới Của Anh”.

Tiết mục “Mất La Bàn”

Tiết mục “Thế Giới Của Anh”

Với cách tiếp cận này, Livestage 2 lựa chọn một hướng đi khác trong việc đưa âm nhạc Việt đến gần hơn với khán giả quốc tế. Thay vì mô phỏng những xu hướng bên ngoài, chương trình khai thác chính những chất liệu văn hóa Việt để tạo nên dấu ấn riêng.

Trong bối cảnh V-pop ngày càng hướng tới những sân chơi lớn hơn, sự xuất hiện của nhạc cụ dân tộc bên cạnh các nghệ sĩ quốc tế cho thấy bản sắc văn hóa có thể trở thành lợi thế trong quá trình hội nhập. Khi những âm thanh quen thuộc của Việt Nam được đặt trong không gian âm nhạc hiện đại, chúng không chỉ được bảo tồn mà còn có thêm cơ hội bước ra những sân khấu rộng lớn hơn.