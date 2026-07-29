Từ “thụ động” sang “chủ động”: Galaxy S26 mở ra hành trình sức khỏe số cho người Việt

Một chương trình phối hợp giữa Samsung và Bộ Y tế đang đặt smartphone và smartwatch vào vai trò cụ thể hóa xu hướng phòng bệnh chủ động tại Việt Nam.

Tháng 6/2026, Samsung Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (T5G), Bộ Y tế, công bố chương trình "Chăm sóc sức khỏe chủ động mỗi ngày - Vì một Việt Nam khỏe mạnh". Chương trình ra đời trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đang có một sự dịch chuyển quan trọng về định hướng: Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị nêu rõ mục tiêu chuyển mạnh từ tư duy tập trung khám chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, chú trọng bảo vệ và nâng cao sức khỏe toàn diện, liên tục theo vòng đời, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong y tế để các giải pháp công nghệ hỗ trợ theo dõi sức khỏe trở nên gần gũi hơn với người dân trong đời sống hàng ngày.

Điện thoại Galaxy S26 cùng hệ sinh thái Galaxy giúp người dùng Việt theo dõi các chỉ số sức khoẻ trực quan

Đây cũng là xu hướng chung của khu vực. Một khảo sát của Samsung tại Đông Nam Á và Châu Đại Dương cho thấy người trưởng thành ở khu vực này coi sức khỏe là ưu tiên chỉ sau tài chính và gia đình, nhưng việc thực hiện trong thực tế vẫn còn rời rạc, dẫn đến khoảng cách giữa mong muốn và hành động. Cụ thể, người trưởng thành trong khu vực chỉ ngủ trung bình 6 giờ 59 phút mỗi đêm, thấp hơn mức khuyến nghị 7-9 giờ. Khi các bệnh không lây nhiễm liên quan đến lối sống như tim mạch hay rối loạn chuyển hóa ngày càng phổ biến, việc rút ngắn khoảng cách này trở thành bài toán chung của cả hệ thống y tế lẫn ngành công nghệ.

Trong chương trình, Galaxy S26 series và Galaxy Watch8 series được đặt làm hạt nhân công nghệ. Samsung Health trên Galaxy S26 đóng vai trò trung tâm dữ liệu sống khỏe, tổng hợp toàn bộ chỉ số cá nhân và kết hợp cùng Galaxy AI để đưa ra gợi ý phù hợp với thói quen từng người, thay vì áp dụng một công thức chung cho tất cả. Trên cổ tay, Galaxy Watch8 bổ sung lớp dữ liệu sinh học chi tiết hơn: tính năng Vitals phân tích 5 tín hiệu trong lúc ngủ gồm nhịp tim, độ biến thiên nhịp tim, tần số hô hấp, nhiệt độ da và nồng độ oxy trong máu, giúp người dùng nhận biết khi nào cơ thể cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Điểm sức khỏe tim mạch được tổng hợp hàng ngày từ dữ liệu giấc ngủ, mức độ căng thẳng, vận động và thành phần cơ thể, còn Chỉ số chống oxy hóa đo mức Carotenoid trên da để tạo động lực duy trì chế độ ăn có lợi cho sức khỏe.

Điểm khác biệt trong cách tiếp cận của Samsung nằm ở chỗ không đặt ra những mục tiêu lớn ngay từ đầu. Hệ sinh thái Galaxy lượng hóa từng thay đổi nhỏ, dù là ngủ thêm 15 phút hay đi bộ thêm vài trăm bước, thành điểm số và cấp độ trực quan trên Samsung Health, giúp người dùng nhìn thấy tiến bộ mỗi ngày và duy trì thói quen lâu dài thay vì bỏ cuộc giữa chừng.

Chương trình khởi động bằng giải chạy cộng đồng Galaxy Run tại TP.HCM ngày 21/6/2026, phối hợp cùng T5G và VnExpress, thu hút khoảng 5.000 người tham gia. Trong tháng 7 và 8/2026, hai bên tiếp tục tổ chức chuỗi hội thảo chuyên đề, trong đó có buổi tập huấn dành cho khoảng 300 cán bộ truyền thông y tế thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) của 34 tỉnh, thành phố, cùng các diễn đàn cho sinh viên tại Hà Nội và TP.HCM.

Giải chạy cộng đồng Galaxy Run tại TP.HCM ngày 21/6/2026

Ông Vũ Mạnh Cường, Giám đốc Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương, Bộ Y tế, cho biết chương trình hướng tới việc mỗi người dân trở thành chủ thể trong bảo vệ và nâng cao sức khỏe của chính mình. Về phía Samsung, ông Lê Xuân Trường, Giám đốc Tiếp thị và Truyền thông ngành hàng Trải nghiệm Di động của Samsung Việt Nam, cho biết mục tiêu hợp tác là phát huy thế mạnh công nghệ để khuyến khích người dân chủ động theo dõi và cải thiện sức khỏe hàng ngày qua Galaxy Watch8 series và Samsung Health.

Chương trình tại Việt Nam cũng nằm trong định hướng dài hạn mà Samsung theo đuổi trên toàn cầu. Tại sự kiện VivaTech 2026, hãng giới thiệu tầm nhìn chăm sóc sức khỏe kết nối, tích hợp điện thoại, thiết bị đeo, thiết bị gia dụng và TV trong cùng một hệ sinh thái Samsung Health, đồng thời hé lộ kế hoạch kết nối dữ liệu sức khỏe cá nhân với đội ngũ y tế chuyên môn thông qua Xealth, nền tảng y tế số mà Samsung mua lại. Đây là hướng đi cho thấy Galaxy S26, với Samsung Health làm trung tâm điều phối dữ liệu, không dừng ở việc ghi nhận chỉ số hàng ngày mà từng bước trở thành cầu nối giữa người dùng và dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên sâu hơn trong tương lai.

Với Galaxy S26, hành trình chăm sóc sức khỏe chủ động của mỗi người dùng có thể bắt đầu ngay từ hôm nay, chỉ bằng một thao tác tải Samsung Health và để hệ sinh thái Galaxy đồng hành ghi nhận, phân tích những thay đổi nhỏ mỗi ngày. Đó cũng là tinh thần xuyên suốt mà chương trình giữa Samsung và Bộ Y tế muốn lan tỏa: biến việc chăm sóc sức khỏe từ một khái niệm xa vời thành thói quen gần gũi, bắt đầu từ chiếc điện thoại quen thuộc trên tay mỗi người.