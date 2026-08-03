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Từ tháng 7/2026 tất cả trẻ dưới 6 tuổi được khám sức khỏe định kỳ miễn phí

Hà Linh
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Toàn bộ trẻ em dưới 6 tuổi trên cả nước sẽ được khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất mỗi năm một lần tại trạm y tế hoặc cơ sở y tế theo hướng dẫn mới của Bộ Y tế.

Từ nay, khám trái tuyến vẫn được hưởng tới 50% bảo hiểm y tế: 50 nơi áp dụng - ở đâu?
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