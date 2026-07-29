Từ nay, khám trái tuyến vẫn được hưởng tới 50% bảo hiểm y tế: 50 nơi áp dụng - ở đâu? Hà Linh | 29/07/2026 06:56 Báo lỗi cho Soha Từ 1/7 trở đi, người dân đã tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) dù đi khám trái tuyến, không phải tại cơ sở đăng ký ban đầu, vẫn được Quỹ BHYT chi trả 50% theo mức hưởng. Nơi áp dụng là tại hơn 50 điểm mà trước đây là bệnh viện tuyến tỉnh. Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn. Tags khám trái tuyến bảo hiểm bhyt Theo Thanh Niên Việt Copy link Link bài gốc Lấy link https://thanhnienviet.vn/tu-nay-kham-trai-tuyen-van-duoc-huong-bao-hiem-y-te-huong-toi-50-quyen-loi-o-dau-ap-dung-209260703112225949.htm Đường dây nóng: 0943 113 999 Soha