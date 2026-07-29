Từ nay, khám trái tuyến vẫn được hưởng tới 50% bảo hiểm y tế: 50 nơi áp dụng - ở đâu?

Từ 1/7 trở đi, người dân đã tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) dù đi khám trái tuyến, không phải tại cơ sở đăng ký ban đầu, vẫn được Quỹ BHYT chi trả 50% theo mức hưởng. Nơi áp dụng là tại hơn 50 điểm mà trước đây là bệnh viện tuyến tỉnh.







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