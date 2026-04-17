Một trăm năm có lẻ sau ngày Bê tông khí chưng áp (AAC) được người Thụy Điển phát minh năm 1920 - mở ra cuộc cách mạng xây dựng tại các nước Âu châu, đến nay, Tập đoàn Viglacera là đơn vị đi đầu tại Việt Nam trong sản xuất và ứng dụng loại vật liệu thân thiện môi trường này.

Bê tông khí chưng áp là một vật liệu xây dựng nhẹ, đa năng và thường được sử dụng làm gạch. So với bê tông thông thường (tức là bê tông "đặc"), bê tông khí có mật độ thấp và đặc tính cách nhiệt tuyệt vời. Ảnh: AsmitA India

Áp dụng dây chuyền công nghệ tiên tiến của hãng Hess AAC System (Đức) từ năm 2017, Viglacera đã sản xuất các vật liệu bê tông khí chưng áp đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn khắt khe nhất của châu Âu, Trung Quốc, Singapore... Các sản phẩm này bao gồm: Gạch bê tông khí chưng áp (Gạch ACC) gồm gạch chữ U, gạch xây tường ngăn phòng; Tấm panel ALC không nung...

Thành tựu mới nhất sau nhiều năm nỗ lực sản xuất các vật liệu ACC "xanh" của Viglacera đó là CTCP Bê tông khí Viglacera (thuộc Viglacera) đã được Hội đồng Xây dựng Xanh Singapore (SGBC) công nhận là Corporate Member (Thành viên Doanh nghiệp) của SGBC giai đoạn 2023 – 2026.

Chứng nhận Corporate Member SGBC của Công ty Cổ phần Bê tông khí Viglacera. Ảnh: Công ty Cổ phần Bê tông khí Viglacera

Để có được chứng nhận Thành viên Doanh nghiệp của SGBC, năm 2023, bê tông khí chưng áp của Viglacera đã vượt qua loạt bài kiểm tra chất lượng và được SGBC cấp chứng chỉ “Sản phẩm Xanh – Green Building Product”.

Đây cũng là chứng nhận được ghi nhận trên toàn cầu, như tấm giấy thông hành để Viglacera vươn ra thế giới - mở rộng cơ hội xuất khẩu sang các quốc gia có yêu cầu cao về công trình xanh.

Kết quả này tương xứng với hành trình Viglacera bền bỉ hành động vì sự phát triển bền vững trong ngành xây dựng của Việt Nam nói riêng và toàn cầu nói chung.

Gạch bê tông khí chưng áp Viglacera: Độ bền bỉ 1 thế kỷ

106 năm kể từ ngày được Thụy Điển phát minh, Viglacera đã tạo ra những sản phẩm gạch bê tông khí chưng áp tuổi thọ 100 năm. Sở hữu hàng loạt đặc tính khác biệt, gạch "Xanh" của Viglacera góp mặt trong các công trình có khả năng chịu chấn động tốt và hơn thế nữa.

Để có được "cái gật đầu" của Hội đồng Xây dựng Xanh Singapore và chinh phục nhiều khách hàng quốc tế "khó tính", tất yếu gạch bê tông khí chưng áp Viglacera (còn gọi là gạch siêu nhẹ Viglacera, dòng vật liệu xây dựng không nung) sở hữu những đặc điểm khác biệt.

Thông tin: Viglacera - Inforgraphic do AI thực hiện.

Gạch bê tông khí chưng áp Viglacera trong quá trình thử nghiểm độ bền. Ảnh: Viglacera

Gạch AAC - Tương lai của ngành xây dựng toàn cầu

Hội đồng Công trình Xanh Thế giới (WorldGBC, trụ sở tại London, Anh) cho biết, vào giữa thế kỷ 21, khi dân số thế giới tiến gần đến 10 tỷ người, dự kiến tổng lượng công trình xây dựng toàn cầu sẽ tăng gấp đôi. Lượng khí thải carbon từ đó cũng tăng theo.

Hiện nay, các tòa nhà chịu trách nhiệm cho 39% lượng khí thải carbon liên quan đến năng lượng toàn cầu: 28% đến từ khí thải vận hành, từ năng lượng cần thiết để sưởi ấm, làm mát và vận hành chúng; và 11% còn lại đến từ vật liệu và xây dựng.

Việc xanh hóa trong xây dựng và vật liệu là điều tất yếu để giảm "dấu chấn carbon" của ngành này.

Do đó, gạch bê tông khí chưng áp (gạch AAC) được Công ty Bất động sản AsmitA India (Ấn Độ) xem là tương lai của ngành xây dựng toàn cầu.

Hãy hình dung thế này: Một vật liệu xây dựng không chỉ nhẹ mà còn cực kỳ chắc chắn, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường - Gạch AAC đáp ứng được tất cả những điều này và hơn thế nữa.

Theo AsmitA India, gạch AAC được làm từ sự kết hợp của xi măng, vôi, cát và nước; những viên gạch này trải qua một quy trình sản xuất độc đáo bao gồm việc đưa các bọt khí vào và đóng rắn dưới hơi nước áp suất cao.

Kết quả? Một cấu trúc dạng tế bào với các đặc tính cách nhiệt, chống cháy và cách âm tuyệt vời. Trọng lượng và mật độ của gạch AAC không chỉ là yếu tố thay đổi cuộc chơi về hiệu quả xây dựng, mà những viên gạch này còn là lựa chọn bền vững giúp giảm lượng khí thải carbon của các công trình.

Ngoài những ưu điểm về chức năng, gạch AAC còn mang đến vô vàn khả năng thiết kế. Đặc tính mật độ và trọng lượng nhẹ của gạch bê tông khí chưng áp giúp chúng dễ dàng thao tác, giảm thời gian và chi phí xây dựng.

Gạch AAC sở hữu nhiều đặc điểm góp phần xanh hóa ngành xây dựng toàn cầu. Ảnh: AsmitA India

Thêm vào đó, chúng có thể dễ dàng cắt, tạo hình và điêu khắc, mang lại cho kiến trúc sư và nhà xây dựng sự tự do để tạo ra những thiết kế độc đáo và phức tạp.

Cho dù bạn đang xây dựng một tòa nhà dân cư, một khu phức hợp thương mại, hay thậm chí là một phòng thu âm cách âm, gạch AAC đều có thể đáp ứng nhiều nhu cầu xây dựng khác nhau.

Và đừng quên những lợi ích kinh tế mà chúng mang lại – việc giảm tiêu thụ năng lượng và chi phí bảo trì thấp hơn khiến gạch AAC trở thành lựa chọn hấp dẫn cho cả chủ nhà và nhà phát triển.

Tổng thể, gạch AAC cung cấp một giải pháp đa năng, hiệu quả và bền vững cho nhu cầu xây dựng hiện đại.

Nguồn: Viglacera AAC, WorldGBC, AsmitA India