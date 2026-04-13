Kỹ sư Nga nhận bằng sáng chế đột phá cho công trình "tháo gỡ điểm nghẽn thế kỷ"

Một nhóm các kỹ sư Nga vừa chính thức được cấp bằng sáng chế cho Máy nén khí kiểu piston tự do với truyền động điện từ. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong lĩnh vực chế tạo máy nén của xứ sở Bạch Dương.

Viện Sở hữu Công nghiệp Liên bang Nga (FIPS) - thuộc Cơ quan Sở hữu trí tuệ Liên bang Nga (Rospatent) - là đơn vị tiếp nhận và cấp bằng sáng chế này.

Máy nén khí piston tự do mới của Nga: Tháo gỡ điểm nghẽn thế kỷ

Phát minh này đã giải quyết được điểm nghẽn thế kỷ của công nghệ máy nén khí piston tự do, giúp Nga tiến gần hơn đến việc tự chủ công nghệ trong lĩnh vực chế tạo máy nén – một lĩnh vực mà trước đây Nga còn phụ thuộc khá nhiều vào nhập khẩu.

Máy nén khí piston tự do từ lâu đã được đánh giá cao nhờ cấu tạo đơn giản, ít bộ phận chuyển động cơ học, nên giảm đáng kể ma sát, tăng độ bền và dễ bảo trì. Tuy nhiên, điểm yếu lớn nhất của công nghệ này là hiệu suất thấp - tồn tại 104 năm (hơn 1 thế kỷ) kể từ khi nó được phát minh năm 1922, khiến nó khó cạnh tranh với các loại máy nén truyền thống.

Phát minh mới của các kỹ sư Nga đã khắc phục chính nhược điểm này bằng cách áp dụng động cơ điện từ với tỷ lệ tối ưu giữa nam châm và cuộn dây (3 nhóm nam châm : 2 cuộn dây).

Điều này giúp:

Tăng đáng kể hiệu suất của máy nén piston tự do, biến nó từ một công nghệ có tiềm năng trở thành giải pháp thực sự cạnh tranh.

Giảm tiêu thụ điện năng, giúp tiết kiệm chi phí vận hành.

Giữ nguyên được các ưu điểm nổi bật của máy nén piston tự do: Cấu trúc đơn giản, ít hỏng hóc, độ tin cậy cao và dễ bảo dưỡng.

Mở ra khả năng ứng dụng rộng rãi hơn trong các lĩnh vực đòi hỏi máy nén nhỏ gọn, hiệu suất cao và tiết kiệm năng lượng như hệ thống lạnh công nghiệp, điều hòa, tủ lạnh, hệ thống khí nén và nhiều thiết bị khác.





Máy nén khí kiểu piston tự do với truyền động điện từ. Nguồn ảnh: Viện Sở hữu Công nghiệp Liên bang Nga (FIPS)

Thiết bị mới gồm một thân hình trụ, bên trong là piston từ tính di chuyển tự do, cùng với van hút, van xả và cuộn cảm (inductor).

Điểm khác biệt then chốt của phát minh này nằm ở tỷ lệ đặc biệt giữa nam châm và cuộn dây: Cứ ba nhóm nam châm thì chỉ cần hai cuộn dây cảm ứng. Nhờ cấu trúc tối ưu này, máy nén hoạt động hiệu quả hơn rõ rệt và cải thiện đáng kể các thông số tiêu hao năng lượng.

Các tác giả cho biết, thiết kế mới giúp tăng hiệu suất tổng thể và giảm tiêu thụ điện, đồng thời giữ được ưu điểm vốn có của máy nén piston tự do - cấu trúc đơn giản, ít bộ phận chuyển động cơ học, độ tin cậy cao và dễ bảo trì.

Đây là một trong những hướng phát triển quan trọng của ngành công nghiệp Nga nhằm giảm phụ thuộc vào công nghệ nhập khẩu trong lĩnh vực máy nén và thiết bị nén khí.