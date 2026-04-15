Nga sẵn lòng thực hiện "ước mơ lớn nhất của người Indonesia": 7 Gigawatt điện sạch năm 2040

Hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti đưa tin ngày 13/4, Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Nhà nước Rosatom (Nga) và Indonesia đang ở giai đoạn đàm phán cao cấp nhất về việc xây dựng các nhà máy điện hạt nhân nổi tại Indonesia, theo thông báo của Alexey Likhachev, Tổng Giám đốc Rosatom, khi bình luận về kết quả tham vấn Nga-Indonesia tại Điện Kremlin.

Tổng thống Vladimir Putin đã có cuộc hội đàm tại Điện Kremlin với Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto, người đang có chuyến thăm làm việc tại Nga ngày 13/4/2026.

"Ước mơ lớn nhất của người dân Indonesia là năng lượng hạt nhân. Các cuộc đàm phán về nhà máy điện hạt nhân nổi hiện đang ở giai đoạn sơ khai, mặc dù kế hoạch phát triển của chính phủ Indonesia đã đặt mục tiêu đạt công suất 7 Gigawatt (GW) điện hạt nhân vào năm 2040. Điều này có nghĩa là chúng ta cần hành động nhanh chóng, và chúng tôi đã chính thức đưa ra các giải pháp cụ thể lên bàn rồi" - Hãng thông tấn TASS trích lời ông Alexey Likhachev ngày 13/4.

Alexey Likhachev, Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Nhà nước Nga Rosatom.

Ông Alexey Likhachev là thành viên của phái đoàn Nga tham dự cuộc hội đàm diễn ra tại Điện Kremlin giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto. Trước đó, nhà lãnh đạo Nga đã xác định năng lượng hạt nhân là một trong những lĩnh vực hợp tác triển vọng nhất giữa hai nước.

Nga sở hữu nhà máy điện hạt nhân nổi đầu tiên và duy nhất trên thế giới

Nhà máy điện hạt nhân nổi "Akademik Lomonosov".

Truyền thông Nga bổ sung, các tổ máy phát điện hạt nhân nổi của Rosatom, đơn cử Nhà máy điện hạt nhân nổi "Akademik Lomonosov" thành công của Nga, có thể cung cấp điện hiệu quả cho các hòn đảo xa xôi của Indonesia. Công nghệ này không yêu cầu cơ sở hạ tầng phức tạp trên bờ và có thể được triển khai nhanh chóng.

Trong lĩnh vực điện hạt nhân nổi, "Akademik Lomonosov" chính là cái tên khiến Nga có thể tự hào. Đây là nhà máy điện hạt nhân nổi (FNPP) đầu tiên và duy nhất trên thế giới đang hoạt động thương mại (chính thức bắt đầu từ năm 2020) tính cho đến nay.

Là dự án tiên phong của Rosatom, Akademik Lomonosov được thiết kế để cung cấp điện và nhiệt ổn định cho các vùng xa xôi, đặc biệt là khu vực Bắc Cực khắc nghiệt.

Nhà máy điện hạt nhân nổi "Akademik Lomonosov" neo tại cảng Pevek, vùng Viễn Đông Nga.



Hiện nó được neo đậu cố định tại cảng Pevek, vùng Chukotka (Viễn Đông Nga) – một trong những nơi lạnh và xa xôi nhất hành tinh.

Vào ngày 19/12/2019, Akademik Lomonosov đã được kết nối với lưới điện của khu phức hợp khai thác Chaun-Bilibin lần đầu tiên sau khi cập cảng Pevek vào tháng 9 cùng năm. Nhà sản xuất điện lớn nhất Nga Rosenergoatom (thuộc Rosatom) cho biết nhà máy hiện cung cấp 20% nhu cầu điện năng của khu vực.

Con tàu nặng 21.000 tấn này có 2 tổ máy lò phản ứng KLT-40S với công suất phát điện 35 Megawatt mỗi tổ (tổng công suất đạt 70 MW điện + 50 Gcal/giờ nhiệt), đủ cung cấp điện cho một thành phố có dân số khoảng 200.000 người.

Lò phản ứng KLT-40S là lò nước áp lực (PWR) mô-đun nhỏ (SMR) do Rosatom phát triển, chuyên dùng cho nhà máy điện hạt nhân nổi và các ứng dụng hàng hải.

Theo Worldnuclearreport, ưu điểm nổi bật nhất của KLT-40S chính là độ tin cậy cao trong môi trường khắc nghiệt, đặc biệt là vùng Bắc Cực: Đã vận hành ổn định từ năm 2020, chịu được bão mạnh, cung cấp điện liên tục cho hàng trăm nghìn người dân và thay thế hoàn toàn nguồn diesel/than cũ.

Lò nhỏ gọn, dễ vận chuyển bằng đường biển, kết hợp cả điện và nhiệt, an toàn với nhiều lớp bảo vệ chủ động lẫn thụ động, và đã được kiểm chứng qua hàng trăm năm kinh nghiệm tích lũy từ công nghệ tàu phá băng hạt nhân (lò KLT-40).

Những đặc điểm nổi trội của Lò phản ứng KLT-40S. KLT-40S là phiên bản tiên tiến của KLT-40, vốn đã được sử dụng trong các tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Nguồn: TASS, RIA Novosti, Worldnuclearreport