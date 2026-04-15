UBND TP. HCM vừa chính thức ban hành quyết định chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ với tổng vốn đầu tư gần 5 tỷ USD (khoảng 128.800 tỷ đồng).

Nhà đầu tư là liên danh gồm 3 đơn vị: Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC), Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn và Công ty Terminal Investment Limited Holding S.A. [trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ; thành viên của Công ty vận tải biển Địa Trung Hải (MSC) - hiện là công ty vận tải container lớn nhất thế giới].

Theo kế hoạch, siêu cảng Cần Giờ dự kiến tổ chức lễ động thổ vào dịp 30/4 năm nay.

Vị trí của cảng Cần Giờ.

Nằm tại vị trí chiến lược ở cửa sông Cái Mép – Thị Vải, gần các tuyến hàng hải quốc tế, siêu cảng Cần Giờ được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm trung chuyển container quốc tế, góp phần nâng tầm vị thế hàng hải Việt Nam trên bản đồ logistics toàn cầu.

Khi hoàn thiện, cảng có khả năng tiếp nhận những siêu tàu container trọng tải lên đến 250.000 DWT (khoảng 24.000 TEU). Dự án được kỳ vọng sẽ tạo ra một "thế chân kiềng" vững chắc cùng cụm cảng Cái Mép và Cát Lái, đưa Việt Nam trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Với công suất thiết kế tối ưu, cảng Cần Giờ không chỉ đóng góp nguồn thu ngân sách ấn tượng từ 34.000 - 40.000 tỷ đồng mỗi năm, mà còn trở thành đòn bẩy an sinh xã hội khi tạo ra cơ hội việc làm cho gần 8.000 lao động trực tiếp và hàng chục nghìn việc làm gián tiếp.

Trong cơ cấu góp vốn, công ty của Thụy Sĩ góp 49%.

Bước đi chiến lược cho siêu cảng Xanh - Thông minh

Việc UNBD TP. HCM chốt nhà đầu tư chiến lược (với sự góp mặt của thành viên "gã khổng lồ" vận tải biển số 1 thế giới MSC) là một bước đi chiến lược trong việc định hình siêu cảng tỷ USD của Việt Nam theo hướng Xanh và Thông minh.

Là thành viên chủ chốt của MSC, Công ty Terminal Investment Limited Holding S.A. (TiL) là nhà điều hành cảng hàng đầu thế giới trong 1/4 thế kỷ qua, xây dựng tổng 62 km cầu cảng trên toàn cầu.

Với hơn 30.000 nhân viên khắp thế giới, TiL có sự hiện diện đáng kể tại một số cảng bận rộn nhất hành tinh về khối lượng container, bao gồm Singapore, Ningbo, Busan, Los Angeles, Long Beach, Rotterdam, Antwerp, New York/New Jersey và Valencia.

Để được khách hàng toàn thế giới tin tưởng lựa chọn, TiL tất yếu đi theo lộ trình tiên phong xây dựng các nhà ga bền vững của tương lai thông qua sự kết hợp hoàn hảo giữa Cuộc cách mạng số hóa và chiến lược "Cảng Xanh".

Cảng thông minh: Điều khiển bằng "trí tuệ số"

Minh chứng rõ nét nhất là tại các thương cảng lớn như Rotterdam (Hà Lan) hay Antwerp (Bỉ), nơi TiL đã vận hành hệ thống cẩu bờ (STS) điều khiển từ xa phối hợp nhịp nhàng cùng dàn xe vận chuyển tự động (AGV).

Bằng cách khai thác sức mạnh của Big Data và AI, TiL có thể dự báo chính xác luồng hàng và tối ưu hóa vị trí xếp dỡ container, giúp giảm tối đa quãng đường di chuyển của thiết bị và triệt tiêu tình trạng ùn tắc tại cổng cảng.

Cảnh Xanh: Cam kết bền vững với "lá phổi" Cần Giờ

Song hành cùng cuộc cách mạng số hóa, TiL còn cam kết lộ trình Net Zero năm 2050 của minh thông qua chiến lược "Cảng xanh" đầy tham vọng. Đơn vị này đang đẩy mạnh điện khí hóa toàn diện, thay thế những cỗ máy chạy dầu diesel truyền thống bằng hệ thống cẩu bãi (RTG) và xe đầu kéo chạy điện 100%.

Đặc biệt, năng lực cốt lõi mà TiL dự kiến mang đến cảng Cần Giờ chính là công nghệ Điện bờ (Shore Power), cho phép các siêu tàu container tắt hoàn toàn máy phát điện khi cập bến ĐỂ sử dụng nguồn điện lưới sạch (từ các dự án điện gió ngoài khơi hoặc điện mặt trời), nhằm loại bỏ hoàn toàn khí thải độc hại trong khu vực cảng.

Lợi ích của nguồn Điện Bờ gồm: Không phát thải; Không có tiếng ồn; Không rung động; Tiêu thụ nhiên liệu thấp hơn; Giảm hao mòn; Dễ bảo trì hơn.

Công nghệ Điện Bờ nghĩa là lấy điện từ lưới điện sạch trên bờ thay vì vận hành động cơ trên tàu. Nguồn: Wartsila

Thông thường, khi tàu cập bến, họ phải duy trì chạy máy phát điện phụ bằng dầu diesel để giữ điện cho hệ thống làm mát container, chiếu sáng và sinh hoạt trên tàu. Việc này phát thải ra một lượng khổng lồ khí CO2, SOx, NOx và bụi mịn ngay tại cửa sông, lâu dần gây hại cho hệ sinh thái rừng ngập mặn và môi trường.

Với hệ thống Điện bờ mà nhà đầu tư TiL cam kết triển khai, bài toán môi trường này có thể được giải quyết.