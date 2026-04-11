Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I (660 Megawatt) đang bước vào giai đoạn chuyển đổi nhiên liệu quan trọng nhất trong lịch sử vận hành hơn 15 năm: Từ sử dụng nhiên liệu dầu diesel sang khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Lô B, với mục tiêu đón dòng khí sạch đầu tiên vào Quý III/2027 từ mỏ Lô B trữ lượng 107 tỷ m3 khí nằm ngoài khơi Tây Nam Việt Nam.

Đây không chỉ là việc thay đổi nguồn nhiên liệu, mà là một cuộc nâng cấp toàn diện để Ô Môn I (cùng với 3 nhà máy Ô Môn II, III, IV) trở thành cụm nhà máy điện khí có tổng công suất 3.810 Megawatt.

Cụm này nằm trong phần Hạ nguồn của Chuỗi dự án khí-điện Lô B-Ô Môn với tổng vốn đầu tư 12 tỷ USD lớn nhất lịch sử ngành dầu khí Việt Nam.

"Với công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới của Mitsubishi Heavy Industries (MHI) và kinh nghiệm EPC dày dặn của LILAMA cùng EVNGENCO3, tôi tin tưởng rằng Ô Môn I sẽ trở thành dự án mẫu cho quá trình chuyển đổi năng lượng của Việt Nam" - Ông Nguyễn Văn Hùng, Tổng giám đốc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA) phát biểu năm 2025.

Baodauthau cho biết, dự án Chuyển đổi nhiên liệu Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I có tổng mức đầu tư 2.207 tỷ đồng. Nguồn vốn lấy từ vốn đối ứng của EVNGENCO2 và vốn vay thương mại.

Nhà máy nhiệt điện Ô Môn 1. Ảnh Lê Hoàng Mến/Baodautu

Để chuyển từ dầu diesel sang khí LNG, Ô Môn I phải "lột xác" như thế nào?

Là nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) của hệ thống lò hơi hiện hữu, Mitsubishi Power (thuộc Tập đoàn MHI) sẽ tiếp tục đồng hành cùng dự án chuyển đổi nhiên liệu của Ô Môn I.

Toàn bộ dự án chuyển đổi nhiên liệu có thời gian thực hiện 45 tháng, trong đó giai đoạn thi công là 21 tháng. Sau khi vận hành đầy đủ, Nhà máy điện khí Ô Môn I sẽ cần khoảng 1,2 tỷ m3 khí/năm.

Trước đây, Ô Môn I được thiết kế và vận hành hoàn toàn bằng dầu diesel (DO). Để chuyển sang dùng khí lấy từ mỏ khí Lô B, dự án tập trung cải tạo sâu hệ thống đốt của lò hơi. Vì Ô Môn I sử dụng lò hơi truyền thống (không phải tua-bin khí), nên việc chuyển đổi nhiên liệu tập trung vào việc thay đổi hoàn toàn cách đốt cháy trong lò.

Cụ thể:

Điểm nhấn quan trọng đến từ công nghệ của Nhật Bản là việc lắp đặt Hệ thống khử chọn lọc xúc tác (Selective Catalytic Reduction - SCR) hiện đại, do Mitsubishi Power cung cấp.

Mitsubishi Power là một trong những nhà sản xuất SCR hàng đầu thế giới với hơn 40 năm kinh nghiệm (từ những năm 1970). Hơn hơn 1.400 Hệ thống SCR của công ty đã đến tay các khách hàng trên toàn thế giới, góp phần đưa nhà máy đạt tiêu chuẩn môi trường nghiêm ngặt của quốc tế.

Nguyên lý "khử NOx" của SCR rất đơn giản. Amoniac (NH3) được phun vào dòng khí thải, sau đó dưới tác dụng của lớp xúc tác đặc biệt, NOx sẽ phản ứng với amoniac và oxy để chuyển hóa thành nitơ (N2) và hơi nước (H2O) – hai chất hoàn toàn vô hại với môi trường.

Quá trình này không sinh ra bất kỳ sản phẩm phụ độc hại nào. Chất xúc tác SCR [trái tim của hệ thống SCR] đóng vai trò then chốt, giúp đẩy nhanh và tăng hiệu suất phản ứng. Quá trình này không tạo ra sản phẩm phụ độc hại và sở hữu các đặc điểm vượt trội sau:

Khả năng giảm phát thải NOx cao: Đạt tối đa 95% (tùy điều kiện vận hành), đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải bắt buộc đối với tất cả các loại nhiên liệu hóa thạch. Kiểm soát nhiều chất gây ô nhiễm khác: Bao gồm thủy ngân và hàm lượng sulfur trioxide (SO3) thấp. Độ tin cậy và bền bỉ cao: Chất xúc tác (dạng tấm hoặc dạng tổ ong) có tuổi thọ dài, chịu được điều kiện khí thải khắc nghiệt. Áp suất mất mát thấp: Giảm thiểu ảnh hưởng đến hiệu suất tổng thể của nhà máy. Ứng dụng linh hoạt: Đã được áp dụng thành công cho nhiều loại nhiên liệu (than, dầu, khí tự nhiên) và nhiều công suất nhà máy (từ hàng trăm MW đến hơn 1.000 MW). Theo thông tin từ Mitsubishi Power

Việc chuyển đổi nhiên liệu tại Ô Môn I không chỉ giúp giảm chi phí vận hành so với dầu DO, tăng hiệu suất phát điện, mà còn góp phần giảm đáng kể phát thải khí nhà kính, hỗ trợ mạnh mẽ cho Chuỗi dự án khí-điện Lô B - Ô Môn; đồng thời góp phần hiện thực hóa chiến lược phát triển năng lượng bền vững của Việt Nam.