Từ cái lạnh khắc nghiệt của Murmansk miền cực Bắc đến vùng đất Viễn Đông Magadan xa xôi của nước Nga, một cuộc viễn chinh thám hiểm chưa từng có của một người Nam Phi sắp bắt đầu tại Nga...

Johannes Badenhorst – đạo diễn lừng danh người Nam Phi – đã chọn 2 chiếc xe tải Ural huyền thoại của Nga làm "ngựa chiến" để chinh phục 20.000 km xuyên đất nước có diện tích lớn nhất thế giới này.

Hai chiếc xe tải Ural được chuẩn bị cho đoàn làm phim. Nguồn ảnh: "Ural"

Trong suốt chuyến đi, trưởng đoàn Johannes Badenhorst sẽ di chuyển, sinh hoạt và làm việc trong chiếc xe motorhome (nhà di động) chuyên dụng Ural-5557 6x6; cùng chiếc xe bán tải hạng trung với hệ dẫn động bốn bánh Ural-80 4x4 đời mới nhất.

Riêng chiếc Ural-5557 6x6 được xem "quái vật off-road" (quái vật địa hình hiểm trở) hàng đầu của Nga. Chiến tích nổi bật bậc nhất của Ural-5557 là hoàn thành thành công tuyến đường Con đường Tơ lụa năm 2022. Với tải trọng cho phép lên đến 12,5 tấn, Ural-5557 vẫn duy trì hiệu suất off-road mạnh mẽ mà không mất quá nhiều khả năng việt dã. Xe đạt tốc độ tối đa khoảng 75–85 km/h (tùy tải và địa hình), hoạt động ổn định trong khoảng nhiệt độ từ -45°C đến +40°C, phù hợp với khí hậu cực đoan của Nga. Động cơ diesel hiện đại đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro-5 nhờ hệ thống SCR (xử lý khí thải bằng urea), giúp xe vừa mạnh mẽ vừa thân thiện hơn với môi trường so với các thế hệ cũ. Xe tải Ural-5557 6x6 nổi bật với gầm cao (khoảng 360–400 mm tùy biến thể); khả năng leo dốc tốt (thường lên đến 30–40% tùy tải trọng); lội nước sâu từ 0,7 m đến 1,5 m. Tổng thể, nó giúp đoàn làm phim dễ dàng vượt qua các địa hình gồ ghề, những con dốc cao và trơn trượt ở vùng núi hoặc địa hình Siberia khắc nghiệt.

Nhà máy ô tô Ural ở Miass, tỉnh Chelyabinsk đã cung cấp thiết bị cho đoàn làm phim, hỗ trợ cho dự án này.

Những "gã khổng lồ" cơ bắp này không chỉ đóng vai trò là phương tiện vượt địa hình mà còn được cải tạo thành những "ngôi nhà di động" thực thụ, đồng hành cùng đoàn làm phim đi qua hơn 30 vùng miền khác nhau của "Xứ sở Bạch Dương".

TV BRICS thông tin ngày 14/4/2026, sau khi thực hiện chuyến đi diễn ra trong gần 2 tháng, bắt đầu từ ngày 30/4 đến ngày 10/7/2026, đạo diễn Johannes Badenhorst sẽ thực hiện một bộ phim tài liệu nhiều tập về đất nước và con người "Xứ sở Bạch Dương" để khán giả của các nước thuộc BRICS và quốc tế thưởng thức.

Mạng lưới truyền thông quốc tế TV BRICS sẽ đóng vai trò là đối tác thông tin quốc tế của dự án.

Lời hồi đáp sau 6 năm chờ đợi

Ít ai biết rằng, Johannes Badenhorst (sinh năm 1959) đã lên kế hoạch cho cuộc viễn chinh này từ năm 2020. Sau hơn nửa thập kỷ chuẩn bị và chờ đợi, ông cuối cùng đã sẵn sàng để "lăn bánh".

Đạo diễn Johannes Badenhorst nổi tiếng với series du lịch “Voetspore” khám phá lục địa châu Phi.



Johannes Badenhorst không còn là cái tên xa lạ trong giới làm phim tài liệu thế giới với 25 năm kinh nghiệm và hơn 400.000 km trải nghiệm qua những vùng đất khắc nghiệt nhất hành tinh. Nhưng lần này, đích đến của ông là nước Nga – một quốc gia mà ông tin rằng chỉ có thể thấu hiểu hết vẻ đẹp qua những cung đường bụi bặm thay vì những thước phim hào nhoáng.

Không chỉ là một chuyến du lịch mạo hiểm, đây là một dự án điện ảnh đa tập đầy tham vọng. Với sự bảo trợ thông tin từ TV BRICS, Johannes muốn mang đến cho khán giả toàn cầu một góc nhìn chân thực và sâu sắc nhất về nước Nga, từ:

Văn hóa đa dân tộc: Sự giao thoa giữa lối sống hiện đại tại các trung tâm vùng và nét bình dị, mộc mạc của những ngôi làng nhỏ hẻo lánh.

Linh hồn của thiên nhiên: Từ những cánh rừng Taiga bạt ngàn đến những thảo nguyên vô tận và vùng lãnh nguyên băng giá.

Con người: Đặc biệt là đời sống và phong tục truyền thống của các dân tộc bản địa tại Nga – những giá trị vốn đang dần bị mai một trong kỷ nguyên số.

Hành trình từ Murmansk đến Magadan không chỉ là một thử thách về thể lực hay độ bền của động cơ, mà là một cuộc "hành hương" về tinh thần để kết nối những nền văn hóa khác biệt thông qua ống kính điện ảnh.

Khi những chiếc xe tải Ural bắt đầu gầm vang động cơ trên những cung đường bùn lầy và băng giá, thế giới sẽ chuẩn bị đón nhận những điều hấp dẫn mới về đất nước và con người Nga – một hành trình của lòng quả cảm và khát vọng thấu hiểu vạn vật của đạo diễn người Nam Phi.

Ảnh: Molchanovdmitry / iStock

Johannes Badenhorst là một đạo diễn, nhà sản xuất và nhà làm phim tài liệu người Nam Phi. Trong hơn 25 năm, ông đã thực hiện 13 chuyến thám hiểm, vượt qua quãng đường 400.000 km. Các dự án phim tài liệu của ông được quay ở khắp châu Phi, Madagascar và Ấn Độ.