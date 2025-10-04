Từ "nữ hoàng livestream" đến vòng lao lý: Chuỗi lùm xùm trước khi Hoàng Hường bị khởi tố

Trước khi vướng vòng lao lý ngày 3/10/2025, Hoàng Hường (Hoàng Thị Hường, 38 tuổi, quê Phú Thọ) đã để lại một chuỗi dài bê bối: từ quảng cáo "nổ" sai sự thật, phát ngôn miệt thị cộng đồng đến những chương trình trúng thưởng thiếu minh bạch.

Từng được tung hô là "nữ hoàng livestream" với phong cách bán hàng phô trương giàu có, Hoàng Hường gây chú ý với màn rải tiền khắp nhà, bước đi trên tiền... khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Nhưng giờ đây, từ khóa tìm kiếm "Hoàng Hường" được nhắc đến nhiều hơn vì bị khởi tố, bắt tạm giam.

Từ "nữ hoàng livestream" đến loạt lùm xùm trên mạng xã hội

Bắt đầu nổi tiếng qua những buổi livestream bán hàng trực tuyến, nhiều năm qua, Hoàng Hường liên tục gắn tên mình với những ồn ào gây bão mạng xã hội.

Hoàng Hường liên tục gắn tên mình với những ồn ào gây bão mạng xã hội

Từ năm 2020, Hoàng Hường đã gây chú ý khi đăng tải thông tin sai sự thật về tình hình lũ lụt tại Quảng Bình khi cho rằng huyện Lệ Thủy không đáng thương như truyền thông "thêu dệt" và thất vọng khi đến đó làm từ thiện, khiến công tác cứu trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng. Đây là một trong những lần Hoàng Hường bị dư luận phản ứng mạnh mẽ.

Một địa phương cũng bị Hoàng Hường chửi bới, miệt thị vùng miền là Thanh Hóa. Cá nhân này chửi người đã ăn cắp data khách hàng của Hoàng Hường. Loạt từ ngữ khá gay gắt, thậm chí mang yếu tố miệt thị vùng miền được Hoàng Hường quay video đăng lên mạng xã hội khiến nhiều người bình luận trái chiều.

Giai đoạn 2021-2022, tên tuổi Hoàng Hường gắn liền với hàng loạt sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Tuy nhiên, cách quảng cáo "nổ" quá đà như "chữa hôi miệng từ kiếp trước", "giải quyết toàn bộ vấn đề xương khớp từ đầu đến chân"... đã nhiều lần bị Cục An toàn thực phẩm "tuýt còi". Năm 2022, doanh nghiệp của Hoàng Hường bị xử phạt 65 triệu đồng vì hành vi quảng cáo sai sự thật.

Đến năm 2023, Hoàng Hường tiếp tục vướng tranh cãi với những phát ngôn thiếu chuẩn mực. Trong một buổi livestream, Hoàng Hường gọi người dân Hà Giang làm dịch vụ kết hoa cho du khách thuê chụp ảnh tại dốc Thẩm Mã (Hà Giang) là "những kẻ ăn xin", ví món mèn mén - đặc sản của người Mông - là "cám lợn" và "món ăn giải nghiệp". Những phát ngôn này khiến Hoàng Hường bị Công an tỉnh Hà Giang mời làm việc và nhận làn sóng phản đối dữ dội từ cộng đồng mạng.

Hoàng Hường gọi mèn mén - món ăn truyền thống của người Hà Giang là "cám lợn" - Ảnh: MXH

Không chỉ dừng lại ở đó, năm 2024, chuỗi cơ sở kinh doanh của Hoàng Hường tiếp tục bị đặt dấu hỏi. Fanpage và website chính thức bị Bộ Y tế đề nghị xử lý vi phạm quảng cáo, trong khi phòng khám Nha khoa Quốc tế Hoàng Hường tại Hà Nội bị Sở Y tế thu hồi giấy phép hoạt động do sai phạm về nhân sự và trang thiết bị. Các báo cáo tài chính của công ty cũng bị cho là bất thường, có dấu hiệu trốn thuế.

Ngoài ra, Hoàng Hường sở hữu nhiều fanpage và kênh TikTok với hàng triệu lượt theo dõi, thường khoe ảnh chụp bên siêu xe sang trọng, vàng bạc, bất động sản "trăm tỷ". Để tăng độ phủ sóng, Hoàng Hường còn thường xuất hiện cùng các nhân vật nổi tiếng trên mạng như fanpage Nha khoa Quốc tế Hoàng Hường đăng bài mời Hồ Văn Cường làm đại sứ hình ảnh với cát-xê 2 tỷ đồng/năm, hợp đồng 5 năm; sử dụng hình ảnh cặp đôi cô dâu 62 tuổi và chú rể 26 tuổi Thu Sao - Hoa Cương để quảng bá nha khoa với các hoạt động như hỗ trợ làm răng, chỉnh mày, căng da mặt...

Hay việc Hoàng Hường đưa Mua Thị Dua (còn được gọi là Phúng Phính) - cô bé Hà Giang nổi tiếng trên MXH xuống Hà Nội cũng gây tranh cãi. Hường nói mình đưa Dua đi để tạo công ăn việc làm nhưng sau đó lại khiến Dua bị chỉ trích vì phong cách ăn mặc gợi cảm, khác xa hình ảnh mộc mạc ban đầu... Những màn "hợp tác" này đều kết thúc trong tranh cãi, nhiều lần bị chỉ trích là lợi dụng chiêu trò để câu view.

Hoàng Hường khoe vừa đi vừa rải tiền, giẫm lên tiền - Ảnh cắt từ clip

Năm 2025, Hoàng Hường lại gây chú ý bằng những màn phô trương giàu có phản cảm như rải tiền khắp nhà, bước đi trên tiền hay công bố các chương trình "trúng thưởng 200 triệu" bị tố thiếu minh bạch. Và ngày 3/10/2025, chuỗi bê bối khép lại bằng việc Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam Hoàng Thị Hường cùng 5 đồng phạm về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỷ đồng

Không chỉ vướng "phốt" quảng cáo và phát ngôn, công ty của Hoàng Hường còn bị đặt dấu hỏi về báo cáo tài chính và nghĩa vụ thuế. Dù liên tục tuyên bố doanh nghiệp có "hàng nghìn nhân viên", số liệu công bố chỉ cho thấy doanh thu vài tỷ đồng, thậm chí lỗ nặng.

Ngày 3/10/2025, hình ảnh Hoàng Hường tại cơ quan điều tra được Đài truyền hình Việt Nam phát sóng trong bản tin thời sự VTV1 lúc 19h, đánh dấu bước ngoặt lớn nhất trong chuỗi bê bối của "nữ hoàng livestream".

Theo đó, 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân đứng tên kinh doanh nằm trong hệ sinh thái do Hoàng Hường lập ra để kinh doanh bán các sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ cùng 1 số sản phẩm khác. Mặc dù là người điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh nhưng đây là cách đối tượng này nguỵ biện cho hành vi của mình.

Để thực hiện hành vi trốn thuế, Hường đã chỉ đạo nhân viên áp doanh thu vào các hộ kinh doanh và các cá nhân đăng ký kinh doanh. Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 1/2021 đến tháng 6/2025, Hoàng Hường đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỷ đồng, kê sai quy định thuế Giá trị gia tăng doanh thu gần 2.100 tỷ đồng.

Với các hành vi vi phạm, cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", gồm Hoàng Thị Hường cùng 2 em rể và 3 nhân viên. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng các hành vi khác đối với các đối tượng.