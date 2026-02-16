Từ nhỏ không ăn rau, chàng trai 21 tuổi men gan tăng vọt: Bác sĩ nói một câu mà mọi thứ thay đổi 180 độ

Một chàng trai 21 tuổi, cao 1m78, nặng 90kg đã bất ngờ phát hiện chỉ số men gan tăng cao bất thường khi tham gia khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số GPT - một chỉ số phản ánh chức năng gan - tăng vọt lên tới 210 U/L, cao gấp nhiều lần so với mức bình thường. Vì vấn đề sức khỏe này, anh được chuyển sang thực hiện nghĩa vụ thay thế thay vì nghĩa vụ quân sự thông thường.

Lo lắng cho tình trạng sức khỏe của con, mẹ anh đã đưa con trai đến bệnh viện kiểm tra chuyên sâu. Qua thăm khám, bác sĩ phát hiện nguyên nhân không chỉ đến từ việc thừa cân mà còn do thói quen ăn uống thiếu lành mạnh kéo dài từ nhỏ.

Thói quen "né rau từ bé" khiến sức khỏe gan bị đe dọa

Theo chia sẻ của bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa – gan mật, chàng trai này gần như không ăn rau từ nhỏ. Ngay cả khi ăn những món đơn giản như canh hay súp, chỉ cần có hành lá hoặc rau thơm, anh cũng cẩn thận gắp bỏ hết.

Thói quen ăn uống thiên về thịt, đồ ăn nhiều chất béo nhưng thiếu chất xơ và vitamin khiến cơ thể dễ tích tụ mỡ thừa. Khi mỡ tích tụ trong gan quá nhiều, chức năng gan sẽ bị ảnh hưởng, dẫn đến tình trạng men gan tăng cao.

Bác sĩ đã cảnh báo thẳng thắn rằng nếu tiếp tục duy trì thói quen này, gan có nguy cơ tổn thương nghiêm trọng. Đồng thời, anh buộc phải thay đổi chế độ ăn uống và giảm cân để tránh biến chứng lâu dài.

Giảm 10kg trong 3 tháng, chỉ số gan trở về bình thường

Dưới sự hướng dẫn của bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng, chàng trai bắt đầu điều chỉnh chế độ ăn, bổ sung rau xanh và kiểm soát lượng thức ăn nạp vào cơ thể. Đồng thời, anh kết hợp vận động để giảm cân.

Sau 3 tháng, anh giảm được 10kg, cân nặng từ 90kg xuống còn 80kg. Chỉ số khối cơ thể cũng giảm từ mức thừa cân xuống gần ngưỡng bình thường. Khi xét nghiệm lại, chỉ số men gan đã giảm mạnh, trở về mức 30 U/L – nằm trong giới hạn an toàn.

Gan nhiễm mỡ - mối nguy đang ngày càng phổ biến

Các chuyên gia cho biết trước đây, phần lớn bệnh gan nghiêm trọng thường liên quan đến viêm gan virus. Tuy nhiên, những năm gần đây, xu hướng đã thay đổi khi gan nhiễm mỡ ngày càng trở thành nguyên nhân phổ biến gây tổn thương gan.

Gan nhiễm mỡ nếu không được kiểm soát có thể tiến triển thành viêm gan, xơ gan và thậm chí làm tăng nguy cơ ung thư gan. Điều đáng lo ngại là bệnh thường diễn tiến âm thầm, ít biểu hiện rõ ràng ở giai đoạn đầu.

Hai nguyên nhân phổ biến nhất dẫn đến gan nhiễm mỡ gồm:

Thừa cân, béo phì gây rối loạn chuyển hóa

Uống rượu bia thường xuyên

Trong đó, gan nhiễm mỡ không do rượu – liên quan trực tiếp đến thừa cân và chế độ ăn uống – hiện đang chiếm tỷ lệ ngày càng cao.

Rau xanh và kiểm soát cân nặng - chìa khóa bảo vệ gan

Các nghiên cứu cho thấy một số hoạt chất có trong rau củ, đặc biệt là các loại ớt chuông và rau màu xanh, có thể giúp giảm tích tụ mỡ trong gan và hỗ trợ chống viêm. Tuy nhiên, chuyên gia nhấn mạnh rằng việc bổ sung rau chỉ phát huy hiệu quả khi đi kèm với kiểm soát cân nặng và lối sống lành mạnh.

Nếu chỉ ăn rau nhưng vẫn duy trì chế độ ăn nhiều chất béo, ít vận động, tình trạng gan nhiễm mỡ rất khó cải thiện.

Bài học từ một thói quen tưởng chừng nhỏ

Câu chuyện của chàng trai 21 tuổi cho thấy những thói quen ăn uống hình thành từ nhỏ có thể ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe. Việc lười ăn rau, ăn uống mất cân đối không chỉ khiến cân nặng tăng nhanh mà còn làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh chuyển hóa.

Các chuyên gia khuyến nghị mỗi người nên duy trì chế độ ăn cân bằng, tăng cường rau xanh, hạn chế đồ ăn nhiều dầu mỡ, đồng thời duy trì vận động thể chất đều đặn. Những thay đổi nhỏ nhưng kiên trì có thể giúp bảo vệ gan và sức khỏe tổng thể trong thời gian dài.