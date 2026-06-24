Từ người bán thận thành "ông trùm" đường dây mua bán thận

Phạm Văn Hùng bị cáo buộc cầm đầu đường dây đã thực hiện trót lọt 6 vụ mua bán thận, hưởng lợi nhiều nhất với tổng số tiền gần 1,93 tỉ đồng.

TAND TP Hà Nội ngày 23-6 đã tuyên án sơ thẩm 7 bị cáo về tội "Mua bán bộ phận cơ thể người" theo quy định tại Điều 154 - Bộ luật Hình sự.



Các bị cáo tại phiên toà

Theo đó, Tòa tuyên phạt các bị cáo, gồm: Phạm Văn Hùng (SN 1983, trú tại xã Nam Sách, thành phố Hải Phòng) 14 năm tù; Phạm Thị Ngọc Thúy (SN 1992, trú tại phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), Trần Ngọc Ba (SN 1990, trú tại phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai), Phùng Thị Thảo (SN 1984, trú tại phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) cùng bị tuyên phạt 10 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thị Hoa (SN 1989, trú tại xã Tiên Trang, tỉnh Thanh Hóa) 10 năm tù; Lê Thanh Thành (SN 1998, trú tại xã Thọ Ngọc, tỉnh Thanh Hóa) 9 năm tù; Nguyễn Thị Thu Ngân (SN 1991, trú tại phường Vị Tân, TP Cần Thơ) 7 năm tù.

Theo cáo trạng, Phạm Văn Hùng vốn không có việc làm ổn định và cần tiền tiêu xài, bản thân đã từng bán thận nên bị cáo nắm rõ trình tự, thủ tục mua bán bộ phận cơ thể người dưới hình thức hiến tặng. Do cần tiền chi tiêu, Hùng nảy sinh ý định môi giới mua bán bộ phận cơ thể người (thận của người khác) để kiếm lợi. Thấy việc môi giới mua bán thận cần có vốn để người bán thận làm xét nghiệm, làm phẫu thuật và cần thêm người hỗ trợ để tìm người có nhu cầu hiến - ghép thận nên Hùng đã liên hệ với các bị cáo khác để cùng hỗ trợ.

Hùng đã bàn bạc với Ba, Thảo, Thúy, Hoa, Thành thống nhất sử dụng các tài khoản mạng xã hội Facebook tham gia các hội, nhóm có nội dung liên quan đến mua, bán thận nhằm tìm kiếm người có nhu cầu mua và bán thận. Khi tìm được người có nhu cầu mua, bán thận, các bị cáo báo lại cho Hùng để Hùng kêu gọi góp vốn lo chi phí y tế và sinh hoạt cho người bán thận rồi phân công đưa người bán và người mua đi kiểm tra, đánh giá sức khỏe, thực hiện xét nghiệm các chỉ số y tế cần thiết phục vụ việc ghép tạng.

Hùng còn hướng dẫn các bên hợp thức hóa thủ tục bán thận dưới hình thức hiến tặng theo quy trình hiến nhân đạo. Toàn bộ chi phí đi lại, ăn ở và chi phí xét nghiệm của người bán do Hùng dùng quỹ chung do các đối tượng góp lại chi trả.

Cáo trạng xác định, từ tháng 10-2024 đến 9-2025, Hùng cùng Ba, Thảo, Thúy, Hoa, Thành, Ngân đã thực hiện môi giới thành công 6 ca mua bán thận, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng. Trong số các vụ môi giới này, có chị L.Th.T. (SN 1992, ở Lào Cai) cần tiền nên muốn bán thận.

Theo đó, tháng 11-2024, chị T. truy cập vào hội nhóm "mua bán thận" trên Facebook và được Nguyễn Thị Hoa liên hệ thỏa thuận việc bán thận. Bị cáo Hoa thỏa thuận với chị T. tiền bán thận là 500 triệu đồng và hướng dẫn chị T làm hồ sơ để hiến thận. Hoa thông báo cho Hùng, Ba, Thúy, Thảo về việc đã tìm được người bán thận và rủ mọi người cùng góp tiền thực hiện ca ghép thận trên.

Khi đến Bệnh viện Quân đội 108 (Hà Nội), chị T. được Hoa và Thúy đưa đi đăng ký hiến thận và khám, xét nghiệm để lấy chỉ số HLA (chỉ số kháng nguyên bạch cầu để xác định độ tương thích hiến tạng). Sau khi khám xong, chị T. được đưa về phòng trọ và được nuôi ăn, ở để chờ bán thận.

Khoảng tháng 12-2024, thông qua hội nhóm mua bán thận trên mạng xã hội Facebook, Hùng tìm được anh B.Đ.C. (SN 1994, ở Hưng Yên) là bệnh nhân bị suy thận cần ghép thận. Hùng gửi ảnh chỉ số thận của chị T.cho anh C. và thỏa thuận số tiền mua thận là 970 triệu đồng; anh C. đồng ý mua thận.

Ngày 6-1-2025, tại Bệnh viện Quân đội 108, chị T. và anh C. được phẫu thuật ghép thận và gia đình anh C.đã chuyển 970 triệu đồng cho Hùng. Số tiền trên chị T. được nhận 500 triệu đồng như thỏa thuận. Số tiền còn lại các bị cáo chia nhau.

Kết quả điều tra xác định từ tháng 10-2024 đến tháng 9-2025, nhóm bị cáo đã thực hiện trót lọt 6 vụ mua bán thận. Trong đó, Phạm Văn Hùng hưởng lợi nhiều nhất với tổng số tiền gần 1,93 tỉ đồng.