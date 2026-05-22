Từ ngày mai, sáng dậy TUYỆT ĐỐI không làm 5 việc: "Phá gan" nhanh hơn cả rượu bia

Nhắc đến kẻ thù số một của gan, hầu hết chúng ta đều nghĩ ngay đến rượu bia. Điều này không hề sai, ai cũng biết cồn bắt buộc gan phải làm việc kiệt lực để chuyển hóa, lâu ngày dẫn đến xơ gan hay ung thư gan. Thế nhưng, thực tế cho thấy nhiều thói quen vào buổi sáng của con người hiện đại tưởng chừng như vô hại, nhưng mức độ tàn phá và gây gánh nặng cho gan còn âm thầm và nghiêm trọng hơn cả việc uống rượu (mức độ vừa phải) nếu lặp lại thời gian dài.

Buổi sáng là thời điểm cơ thể khởi động lại và kích hoạt hệ thống trao đổi chất sau một đêm dài nghỉ ngơi, cũng là lúc lá gan vô cùng nhạy cảm. Nếu liên tục lặp lại 5 việc dưới đây ngay khi vừa thức dậy, tế bào gan sẽ bị tổn thương nhanh chóng và bị bệnh tật ăn mòn:

1. Nhịn tiểu, nhịn ăn sáng

Buổi sáng chính là thời điểm cơ thể cần đào thải độc tố sau một đêm dài và gan cũng cần được bổ sung năng lượng nhiều nhất trong ngày.

Ăn sáng đầy đủ không chỉ tốt cho dạ dày mà còn giúp gan khỏe mạnh hơn (Ảnh minh họa)

Việc nhịn tiểu vô tình giữ lại các chất thải trong cơ thể. Khi các chất cặn bã này không được bài tiết kịp thời, chúng sẽ bị hấp thụ ngược vào máu rồi đổ về gan, bắt nhà máy giải độc phải gồng mình xử lý lại từ đầu.

Còn khi bạn nhịn ăn sáng, lượng đường trong cơ thể không được bổ sung kịp thời khiến đường huyết dao động mạnh. Lúc này, gan bắt buộc phải làm việc vất vả hơn, sử dụng quá mức nguồn năng lượng dự trữ để điều chỉnh lượng đường trong máu.

Trạng thái nhịn đói kéo dài ngăn cản việc loại bỏ độc tố kịp thời và làm chậm quá trình trao đổi chất. Theo thời gian, điều này làm tổn thương nghiêm trọng chức năng chuyển hóa, dẫn đến các bệnh như gan nhiễm mỡ, đồng thời gây dư axit dạ dày và loét dạ dày.

2. Tập thể dục cường độ cao khi bụng đói

Tập thể dục buổi sáng rất tốt, nhưng lao vào tập nặng khi bụng rỗng lại là sai lầm lớn khiến cơ thể dễ bị tim đập nhanh, khó thở.

Chỉ nên tập thể dục cường độ vừa phải khi bụng đói buổi sáng (Ảnh ninh họa)

Nhiều người nghĩ tập thể thao chỉ tốn sức cơ bắp, nhưng thực tế gan mới là nơi gánh áp lực lớn. Sau một đêm dài, lượng đường trong máu đã cạn kiệt. Nếu bạn nhịn đói mà lại chạy bộ hay đá bóng hùng hục, gan bắt buộc phải hoạt động cật lực, vắt kiệt toàn bộ nguồn năng lượng dự trữ cuối cùng để đổ vào máu nuôi cơ bắp vận động.

Tập nặng lúc đói giống như việc bạn cố tình đạp lút ga khi xe đã cạn xăng. Việc liên tục ép gan hoạt động quá sức khi chưa được nạp năng lượng đầu vào lâu dần sẽ khiến chức năng gan bị suy kiệt và tổn thương nghiêm trọng..

3. Uống trà đặc, cà phê, nước lạnh khi bụng rỗng

Nhiều người có thói quen uống trà đặc, cà phê hoặc một ly nước đá lạnh ngay khi thức dậy để tỉnh ngủ. Đây là thói quen trực tiếp tàn phá gan rất nặng nhưng lại thường bị bỏ qua.

Caffeine trong cà phê và các thành phần trong trà đặc sau khi vào cơ thể sẽ được đổ thẳng về gan để xử lý đầu tiên. Việc dung nạp chất kích thích liều cao lúc bụng rỗng buộc gan phải hoạt động đột ngột, khiến cơ quan này luôn trong tình trạng quá tải mãn tính. Bên cạnh đó, việc uống nước lạnh sẽ làm tổn hại nghiêm trọng đến môi trường chuyển hóa của gan. Buổi sáng là lúc gan cần một dòng máu ấm áp lưu thông để kích hoạt lại chức năng giải độc. Nước lạnh đi vào cơ thể làm mạch máu co thắt đột ngột, cản trở tuần hoàn máu nuôi gan và làm gián đoạn chu trình bài tiết mật.

Việc liên tục ép gan vừa phải gồng mình phân giải chất kích thích, vừa bị thiếu hụt lượng máu nuôi dưỡng do đồ lạnh sẽ khiến tế bào gan bị tổn thương sâu. Thói quen này kéo dài lâu dần sẽ làm suy giảm chức năng gan, dẫn đến viêm gan, gan nhiễm mỡ, xơ gan hoặc ung thư gan.

Uống trà quá đặc cực hại cho gan và dạ dày (Ảnh minh họa)

4. Hút thuốc hoặc hít phải khói thuốc thụ động

Hút thuốc lá hay hít phải khói thuốc lúc nào cũng có hại, nhưng thực hiện việc này ngay sau khi thức dậy vào buổi sáng lại mang tính tàn phá khủng khiếp hơn gấp nhiều lần.

Sau một đêm dài ngủ ngủ, tuần hoàn máu trong cơ thể chậm lại, các cơ quan vừa mới chuyển sang trạng thái hoạt động và khả năng tự bảo vệ còn yếu. Khi bạn hút thuốc hoặc hít phải khói thuốc ngay lúc này, các chất độc hại như nicotine và hắc ín sẽ xâm nhập vào máu qua phổi với tốc độ cực nhanh và nồng độ đậm đặc nhất. Toàn bộ lượng độc chất này đổ thẳng về gan, ép cơ quan giải độc này phải gồng mình gánh chịu áp lực quá tải đột ngột khi chưa kịp phục hồi.

Việc ép gan làm việc quá tải làm nhiễm độc tế bào gan và suy giảm khả năng giải độc tự nhiên. Gan của người tiếp xúc với khói thuốc dễ bị tích tụ mỡ hơn người bình thường, đẩy nhanh quá trình tiến triển thành xơ gan và ung thư gan.

5. Tức giận, cáu gắt và nhìn nhận mọi việc tiêu cực

Thức dậy với tâm trạng bực dọc, dễ dàng nổi nóng hoặc nhìn nhận mọi thứ xung quanh một cách tiêu cực vì những rắc rối nhỏ nhặt là thói quen tàn phá gan âm thầm nhưng rất nghiêm trọng.

Tức giận được xem là cảm xúc "phá gan" nhanh nhất (Ảnh minh họa)

Sự tức giận và tiêu cực sẽ ảnh hưởng đến chức năng miễn dịch thông qua hệ thống nội tiết, làm tăng tiết ồ ạt các hormone gây căng thẳng như cortisol. Loại hormone này làm giảm mạnh chức năng giải độc, bó buộc các mạch máu và hạn chế quá trình đào thải độc tố ra ngoài.

Khi bạn tức giận quá mức, gan bắt buộc phải gánh thêm nhiều áp lực nặng nề. Thường xuyên để tâm trạng tồi tệ thống trị vào đầu ngày sẽ khiến chức năng gan bị tổn thương âm thầm và làm giảm sức khỏe thể chất tổng thể.

Nguồn và ảnh: Chinapharm, Sohu, ETtoday