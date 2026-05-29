Từ ngày mai, sáng dậy đói đến mấy cũng hạn chế ăn 4 món này: Tưởng tiện lợi nhưng âm thầm “hại gan”, hại sức khỏe

Bữa sáng nhiều dầu mỡ, nhiều muối

Các món như quẩy chiên, bánh rán, đồ ăn nhanh, mì gói, thịt chế biến sẵn hay đồ muối chua là lựa chọn quen thuộc của không ít người vào buổi sáng. Tuy nhiên, đây lại là nhóm thực phẩm chứa nhiều chất béo bão hòa, dầu chiên đi chiên lại và natri.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), người trưởng thành không nên tiêu thụ quá 5g muối mỗi ngày. Trong khi đó, chỉ một bữa sáng nhiều đồ chế biến sẵn đã có thể chiếm gần một nửa lượng muối được khuyến nghị.

Việc ăn nhiều chất béo và muối vào buổi sáng trong thời gian dài không chỉ khiến hệ tiêu hóa phải hoạt động quá tải ngay từ đầu ngày mà còn làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ, cholesterol cao và huyết áp tăng. Đặc biệt, đồ chiên rán nhiều dầu khiến gan phải làm việc nhiều hơn để chuyển hóa chất béo, từ đó dễ dẫn đến tích tụ mỡ trong gan nếu duy trì thường xuyên. Đây cũng là yếu tố làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và đột quỵ.

Bữa sáng lạnh

Nhiều người có thói quen uống cà phê đá, trà sữa lạnh, sữa lạnh hoặc ăn trái cây ướp lạnh ngay sau khi thức dậy vì tiện lợi và nhanh gọn. Tuy nhiên, đây không phải là lựa chọn lý tưởng cho hệ tiêu hóa.

Sau một đêm dài, dạ dày và đường ruột vẫn đang ở trạng thái “khởi động”. Việc nạp thực phẩm quá lạnh có thể kích thích co thắt dạ dày, gây khó tiêu, đầy hơi hoặc đau bụng ở những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm.

Một số nghiên cứu cho thấy những người thường xuyên ăn uống lạnh khi bụng đói dễ gặp các vấn đề như viêm dạ dày mãn tính, rối loạn tiêu hóa hoặc hội chứng ruột kích thích. Đặc biệt, với người vốn có bệnh lý dạ dày, thói quen này có thể khiến triệu chứng trở nên nghiêm trọng hơn theo thời gian.

Các chuyên gia khuyến nghị bữa sáng nên ưu tiên những món ấm nóng như cháo, súp, sữa ấm hoặc sữa đậu nành nóng để giúp hệ tiêu hóa hoạt động ổn định hơn vào đầu ngày.

Bữa sáng quá nhiều đồ ngọt

Bánh ngọt, trà sữa, ngũ cốc nhiều đường, bánh kem, nước ép đóng chai hay trái cây sấy là lựa chọn phổ biến của nhiều người trẻ vào buổi sáng. Dù giúp tăng năng lượng nhanh, nhưng lượng đường cao trong các thực phẩm này lại tiềm ẩn không ít nguy cơ cho sức khỏe.

Khi tiêu thụ quá nhiều đường tinh luyện, lượng đường huyết sẽ tăng nhanh rồi giảm đột ngột, khiến cơ thể nhanh đói và dễ ăn nhiều hơn trong ngày. Phần đường dư thừa sau đó sẽ được chuyển hóa thành chất béo và tích tụ tại gan, làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ không do rượu – căn bệnh đang ngày càng phổ biến ở người trẻ.

Theo khuyến cáo dinh dưỡng, người trưởng thành nên hạn chế lượng đường tự do dưới 25g mỗi ngày. Tuy nhiên, chỉ một ly trà sữa hoặc vài chiếc bánh ngọt cũng có thể vượt quá mức này.

Ngoài nguy cơ gan nhiễm mỡ, việc ăn quá nhiều đồ ngọt vào bữa sáng còn liên quan đến tình trạng kháng insulin, béo phì, mỡ máu cao và tiểu đường tuýp 2. Vì vậy, các chuyên gia khuyến khích nên ưu tiên những thực phẩm giúp giải phóng năng lượng chậm như yến mạch, bánh mì nguyên cám hoặc trái cây tươi ít ngọt để giúp no lâu và ổn định đường huyết hơn.

Bữa sáng đơn điệu kéo dài

Không ít người vì bận rộn nên ngày nào cũng chỉ ăn một kiểu bữa sáng như uống sữa, ăn trứng luộc hoặc ăn bánh mì cho qua bữa. Dù những thực phẩm này không xấu, nhưng nếu lặp lại trong thời gian dài và thiếu cân bằng dinh dưỡng, cơ thể rất dễ rơi vào tình trạng thiếu hụt vi chất.

Ví dụ, nếu chỉ ăn thực phẩm giàu đạm mà thiếu tinh bột, cơ thể có thể nhanh mệt mỏi hoặc hạ đường huyết vào buổi sáng. Trong khi đó, việc thiếu rau xanh và trái cây lại khiến cơ thể không được bổ sung đầy đủ vitamin, chất chống oxy hóa và chất xơ cần thiết cho hệ tiêu hóa.

Bữa sáng thế nào mới thực sự tốt cho sức khỏe?

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, bữa sáng nên đảm bảo đủ các nhóm chất gồm tinh bột tốt, protein, chất xơ cùng một lượng nhỏ chất béo lành mạnh để cơ thể có năng lượng hoạt động và duy trì chuyển hóa ổn định. Những thực phẩm như yến mạch, khoai lang, bánh mì nguyên cám, trứng, sữa ít béo, đậu nành, rau xanh và trái cây tươi đều là lựa chọn phù hợp.

Các chuyên gia cũng khuyến khích ưu tiên thực phẩm tươi, ít chế biến, đồng thời hạn chế đồ ăn nhanh, món nhiều dầu mỡ hoặc chứa quá nhiều đường. Một số gợi ý đơn giản nhưng cân bằng dinh dưỡng có thể kể đến như cháo yến mạch ăn cùng trứng và trái cây, bánh mì nguyên cám kèm ức gà và rau xanh, hoặc bún, phở ít dầu mỡ ăn kèm nhiều rau.

Không chỉ giúp cung cấp năng lượng cho ngày mới, bữa sáng còn ảnh hưởng trực tiếp đến hệ tiêu hóa, quá trình chuyển hóa và sức khỏe lâu dài. Vì vậy, điều chỉnh những thói quen ăn uống chưa phù hợp từ sớm có thể mang lại lợi ích đáng kể cho gan, tim mạch và toàn cơ thể.