Từ ngày mai, dù buồn ngủ rũ rượi cũng phải làm xong 4 việc: Ngủ ngon, tim khỏe, chống già

Guồng quay công việc bận rộn dễ khiến chúng ta rơi vào trạng thái kiệt sức nhưng tối đến lại trằn trọc không ngủ được. Hiệu suất của một ngày dài phụ thuộc hoàn toàn vào quá trình tự phục hồi của cơ thể vào ban đêm. Theo các chuyên gia, việc duy trì những thói quen tốt trước khi lên giường chính là chìa khóa vàng để kích hoạt hệ thống thải độc, giúp cơ thể sạc đầy năng lượng.

Vì thế, từ ngày mai, dù buồn ngủ rũ rượi đến mấy, bạn cũng nên dành ra vài phút để làm xong 4 việc đơn giản này để có một giấc ngủ ngon, tim khỏe và "chống già" hiệu quả:

1. Vệ sinh toàn diện khoang miệng

Nhiều người thường lầm tưởng rằng đánh răng vào buổi sáng mới là quan trọng nhất. Tuy nhiên, các chuyên gia sức khỏe khẳng định vệ sinh răng miệng sạch sẽ trước khi đi ngủ mới là giải pháp tối ưu để ngăn chặn vi khuẩn sinh sôi nảy nở suốt đêm dài.

Ảnh minh họa

Bên cạnh việc chải răng bằng nước (tốt nhất là nước ấm) và bàn chải lông mềm để tránh kích ứng men răng, bạn cần đặc biệt chú trọng đến việc làm sạch lưỡi. Lưỡi chính là nơi trú ngụ lý tưởng của các mảng bám thức ăn và hàng triệu vi khuẩn gây mùi, dễ dẫn đến tình trạng viêm nướu hoặc ảnh hưởng xấu đến hệ tiêu hóa và tim mạch, não bộ.

Sử dụng dụng cụ cạo lưỡi chuyên dụng một cách nhẹ nhàng sẽ giúp loại bỏ độc tố tích tụ, giữ khoang miệng vô trùng suốt đêm. Việc kết hợp xoa bóp nướu không chỉ tạo ra cảm giác dễ chịu cho các cơ mặt mà còn mang lại hơi thở thơm mát, tạo tâm lý thư thái giúp bạn có giấc ngủ sâu hơn.

2. Thực hiện bài tập thở sâu

Một trong những bí quyết chống già và bảo vệ tim mạch ít ai ngờ tới chính là kiểm soát hơi thở trước khi ngủ. Bài tập thở sâu bằng bụng giúp kích hoạt hệ thần kinh phó giao cảm, hạ nhịp tim và giảm áp lực lên các thành mạch máu một cách tự nhiên.

Hãy nằm thoải mái trên giường, đặt một tay lên ngực và một tay lên bụng. Hít vào thật sâu bằng mũi sao cho bụng phình to ra, sau đó thở ra từ từ bằng miệng để bụng hóp chặt lại. Quá trình hít sâu này giúp cung cấp một lượng oxy dồi dào cho các tế bào, hỗ trợ tim lọc máu hiệu quả hơn và thúc đẩy quá trình đào thải độc tố diễn ra mạnh mẽ trong giấc ngủ. Việc tập trung vào nhịp thở chậm rãi còn là phương pháp "thiền" ngắn hạn giúp tâm trí rũ bỏ mọi lo âu, đưa bạn vào giấc ngủ ngon chỉ sau vài phút.

3. Mát xa da đầu

Da đầu là nơi chứa hệ thống huyệt đạo dày đặc liên kết trực tiếp với hệ thần kinh trung ương. Việc chải tóc trước khi đi ngủ thực chất là một hình thức mát xa da đầu cực kỳ hiệu quả.

Ảnh minh họa

Tốt nhất, hãy sử dụng một chiếc lược massage chuyên dụng với các đầu răng mềm mại để chải tóc nhẹ nhàng. Nếu không có sẵn lược chuyên dụng, bạn có thể dùng tạm lược thương nhưng đầu mềm hoặc đầu ngón tay để mát xa.

Thói quen này giúp kích thích tuần hoàn máu dưới da đầu, tăng cường dưỡng chất đến các nang tóc để tóc bóng mượt hơn, đồng thời giải phóng các hormone gây căng thẳng tích tụ sau một ngày làm việc. Sự thư giãn sâu từ vùng đầu sẽ phát đi tín hiệu cho thấy cơ thể đã sẵn sàng nghỉ ngơi, giúp xoa dịu chứng đau đầu vặt và chặn đứng tình trạng trằn trọc mộng mị.

4. Vận động nhẹ nhàng phối hợp thư giãn đôi chân

Để cơ thể chuyển từ trạng thái tỉnh táo sang nghỉ ngơi, một vài động tác vận động nhẹ nhàng kết hợp giải phóng áp lực cho đôi chân sẽ mang lại hiệu quả bất ngờ. Đôi chân vốn là nơi tập trung nhiều mạch máu và được ví như "trái tim thứ hai", rất cần được chăm sóc sau ngày dài chịu tải.

Bạn có thể thực hiện một vài tư thế yoga cường độ thấp, các động tác duỗi dài người, vặn mình ngay trên giường, hoặc đứng kiễng chân lên xuống liên tục. Việc chủ động duỗi cơ bắp chân và mát-xa nhẹ nhàng các lòng bàn chân sẽ giúp thúc đẩy dòng máu lưu thông ngược về tim, giảm tình trạng bó cơ hay sưng phù chân tay.

Ảnh minh họa

Nếu có thời gian, một buổi ngâm chân nước ấm ngắn từ 10 đến 30 phút cũng là cách tuyệt vời để hơi ấm lan tỏa từ trong ra ngoài. Bạn cần lưu ý tránh các bài tập cường độ cao gây đổ mồ hôi nhiều vì chúng sẽ kích thích não bộ hưng phấn và gây mất ngủ.

Nguồn và ảnh: ETtoday, Healthline, Chosun