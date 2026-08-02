HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Từ ngày mai (3/8), sân bay Nội Bài có thay đổi quan trọng: Người dân cần lưu ý khi đón taxi và đưa đón người thân

Kim Linh
|

Từ 7h ngày 3/8, Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài chính thức áp dụng phương án phân luồng giao thông mới tại cả Nhà ga T1 và T2.

Theo Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, việc điều chỉnh nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc cục bộ tại khu vực nhà ga, đồng thời tổ chức lại không gian giao thông theo từng nhóm phương tiện để nâng cao năng lực khai thác. Một trong những thay đổi đáng chú ý là việc quy hoạch lại khu vực đón khách đối với taxi truyền thống, xe công nghệ và xe cá nhân.

Hành khách tìm xe công nghệ và taxi truyền thống ở đâu tại Nội Bài từ 3/8?

Theo phương án mới, taxi truyền thống thuộc các đơn vị được Cảng HKQT Nội Bài nhượng quyền được bố trí đón khách ngay trước nhà ga. Cụ thể, tại Nhà ga T1 (quốc nội), hành khách đón taxi tại làn giao thông số 2, từ cột số 2 đến cột số 10. Tại Nhà ga T2 (quốc tế), taxi đón khách tại làn giao thông số 4, từ cột số 3 đến cột số 10.

Phương án phân luồng giao thông tại Nhà ga T1 (Tầng 1)

Phương án phân luồng giao thông tại Nhà ga T2 (tầng 1)

Trong khi đó, các xe công nghệ biển vàng dưới 9 chỗ sẽ được bố trí tại các bãi đỗ riêng nhằm giảm ùn tắc. Tại Nhà ga T1, hành khách di chuyển đến bãi đỗ ô tô P2 (khu vực trước sảnh E) để đón xe. Tại Nhà ga T2, điểm đón xe công nghệ được bố trí tại bãi đỗ ô tô P1; trường hợp bãi P1 quá tải, các xe sẽ được điều tiết sang bãi P7.

Cảng HKQT Nội Bài cho biết sự thay đổi này có thể khiến hành khách sử dụng xe công nghệ phải đi bộ thêm một đoạn ngắn so với trước đây. Tuy nhiên, việc tập trung xe tại các bãi đỗ riêng sẽ góp phần giảm ùn tắc, bảo đảm an toàn giao thông và tạo môi trường di chuyển văn minh tại khu vực sân bay.

Đưa, đón người thân bằng xe cá nhân tại Nội Bài từ ngày 3/8

Đối với xe cá nhân biển trắng dưới 9 chỗ, phương án tổ chức giao thông mới cũng có nhiều điều chỉnh tại cả khu vực sảnh đi và sảnh đến.

Khi đưa người thân ra sân bay (sảnh đi)

Tại Nhà ga T1 (tầng 2), xe đi từ hướng cầu Nhật Tân sẽ vào làn 1 và 2, trong khi xe đi từ hướng cầu Thăng Long sẽ vào làn 3 và 4.

Tại Nhà ga T2 (tầng 3), các làn 1, 2 và 3 dành cho xe đi từ hướng cầu Nhật Tân; làn 4 và 5 dành cho xe đi từ hướng cầu Thăng Long.

Tại cả hai nhà ga, phương tiện chỉ được dừng trả khách tối đa 5 phút và lái xe không được rời khỏi phương tiện quá 2 m.

Phân luồng giao thông tại Nhà ga T1 (tầng 2)

Phân luồng giao thông tại Nhà ga T2 (tầng 3)

Khi đón người thân tại sân bay (sảnh đến)

Tại Nhà ga T1 (tầng 1), các xe đang đỗ tại bãi P1 sẽ di chuyển ra đón khách tại làn giao thông số 3. Thời gian dừng đón khách không quá 5 phút.

Tại Nhà ga T2 (tầng 1), xe cá nhân phải chờ tại bãi đỗ ô tô P3. Khi người được đón đã ra khu vực cửa nhà ga, phương tiện sẽ di chuyển vào làn 1 để đón khách, áp dụng từ cột số 1 đến cột số 5 và từ cột số 11 đến cột số 20.

Theo Noibai International Airport

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

sân bay nội bài

Taxi

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Nghẹt thở giây phút công an truy đuổi 10km bắt Trần Văn Tam

Nghẹt thở giây phút công an truy đuổi 10km bắt Trần Văn Tam

01:13
Honda SH Vetro bản đặc biệt nhập Ý ra mắt Việt Nam

Honda SH Vetro bản đặc biệt nhập Ý ra mắt Việt Nam

01:56
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Honda ra mắt xe máy điện mới: Chạy 145 km/sạc, cốp rộng hơn Air Blade

Honda ra mắt xe máy điện mới: Chạy 145 km/sạc, cốp rộng hơn Air Blade

01:34
SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

00:50
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại