Từ ngày mai - 17/7, dịch vụ hàng triệu người đang dùng thay đổi cách tính giá vé

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Từ ngày 17/7/2026, thêm 24 tuyến và nhánh tuyến xe buýt tại Hà Nội áp dụng cách tính giá vé lượt theo cự ly. Hành khách đi quãng đường khác nhau có thể phải trả số tiền khác nhau, thay vì áp dụng một mức vé cố định cho toàn bộ hành trình như trước.

24 tuyến xe buýt áp dụng cách tính giá mới

Theo thông báo triển khai đợt 4, những tuyến bắt đầu áp dụng giá vé lượt theo cự ly từ ngày 17/7 gồm: 3B, 20A, 20B, 54, 92, 95, 97, 102, 105, 110, 112 của Tổng công ty Vận tải Hà Nội; tuyến 163 của Công ty TNHH Bảo Yến; các tuyến 35B, 55, 109 của Công ty CP Xe điện.

Danh sách còn có 6 tuyến VinBus gồm E01, E03, E04, E06, E06TC và E10; hai tuyến 118, 126 do Công ty CP Ô tô khách Hà Tây vận hành cùng tuyến 64 của Công ty Liên doanh vận chuyển quốc tế Hải Vân.

Đây là đợt mở rộng tiếp theo sau khi nhiều tuyến buýt khác tại Hà Nội đã chuyển sang áp dụng chính sách giá vé theo khoảng cách.

Ảnh VTV

Cách tính mới được thực hiện theo công thức: giá vé bằng 3.000 đồng tiền mở cửa, cộng với 450 đồng cho mỗi kilomet di chuyển. Chẳng hạn, nếu cự ly tính tiền là 5 km, mức vé thanh toán điện tử tương ứng khoảng 5.250 đồng; đi 10 km khoảng 7.500 đồng và đi 20 km khoảng 12.000 đồng.

Công thức này được quy định tại Quyết định số 3316/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của UBND TP Hà Nội về phương án vé liên thông đa phương thức. Văn bản xác định giá vé lượt xe buýt gồm giá mở cửa và đơn giá theo cự ly thực tế.

Như vậy, thay đổi từ ngày 17/7 không phải là tăng đồng loạt giá vé lên một mức mới. Người đi quãng đường ngắn có thể trả ít hơn người đi đến cuối tuyến, đặc biệt khi sử dụng thẻ vé điện tử hoặc hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Ảnh VTV

Đi trong Vành đai 1 được miễn phí thế nào?

Một nội dung hành khách dễ nhầm lẫn là chính sách miễn phí xe buýt trong phạm vi Vành đai 1. Việc một tuyến xe buýt đi qua khu vực này không đồng nghĩa toàn bộ chuyến đi đều được miễn tiền vé.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, từ ngày 1/7/2026 đến hết ngày 30/6/2027, thành phố miễn phí vé đối với hành khách di chuyển trên phần hành trình thuộc phạm vi Vành đai 1 của các tuyến xe buýt trợ giá. Chính sách không áp dụng với xe buýt kinh doanh và xe buýt du lịch. Hiện có 45 tuyến và nhánh tuyến hoạt động trong khu vực này.

Có thể hiểu theo ba trường hợp. Nếu điểm lên và điểm xuống đều nằm trong phần hành trình thuộc Vành đai 1, hành khách được miễn tiền vé. Nếu đi từ trong Vành đai 1 ra ngoài hoặc từ ngoài đi vào, hệ thống sẽ loại trừ phần cự ly được miễn và chỉ tính tiền đoạn nằm ngoài. Với hành trình hoàn toàn ngoài Vành đai 1, giá vé được tính theo toàn bộ cự ly phải thanh toán.

Ví dụ, một người đi tổng cộng 10 km nhưng có 6 km nằm trong khu vực được miễn thì chỉ phải trả tiền cho 4 km còn lại. Hệ thống vé điện tử có khả năng tự động xác định cự ly di chuyển trong Vành đai 1 để thực hiện chính sách miễn phí.

Ảnh VinBus

Hành khách cần nhớ “chạm khi lên, chạm khi xuống”

Với người mua vé lượt bằng thẻ giao thông vật lý, thẻ ảo trên ứng dụng “Thẻ vé giao thông HN” hoặc phương thức không dùng tiền mặt, thao tác khi lên và xuống xe đặc biệt quan trọng.

Khi lên xe, hành khách chạm thẻ hoặc quét mã QR tại thiết bị đặt ở cửa lên. Hệ thống ghi nhận điểm bắt đầu hành trình và tạm giữ số tiền tương ứng với quãng đường từ điểm lên đến cuối tuyến.

Đến điểm cần xuống, hành khách phải tiếp tục chạm thẻ hoặc quét lại mã QR tại thiết bị ở cửa xuống. Hệ thống sau đó xác định cự ly thực tế, tính giá vé và hoàn lại phần tiền tạm giữ còn thừa.

Theo hướng dẫn của Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP Hà Nội, nếu hành khách quên thao tác tại cửa xuống, hệ thống sẽ mặc định người đó đi đến điểm cuối tuyến. Khi ấy, số tiền đã tạm giữ sẽ không được hoàn lại, dù hành khách thực tế chỉ đi một đoạn ngắn.

Ảnh minh hoạ

Đối với người trả tiền mặt, Quyết định 3316 quy định cự ly tính vé là khoảng cách từ điểm lên xe đến điểm cuối tuyến; số tiền được làm tròn lên hàng nghìn đồng gần nhất. Do đó, thanh toán điện tử sẽ thuận lợi hơn với người chỉ đi một phần hành trình. Hành khách trả tiền mặt cũng nên kiểm tra thông tin trên vé và giữ vé cho đến khi xuống xe.