Từ ngày 9/10/2026, đi mua xe máy điện được kiểm tra 2 chuẩn kỹ thuật mới

Người mua xe máy điện từ tháng 10 sẽ được một hàng rào kỹ thuật mới bảo vệ chặt chẽ.

Từ ngày 9/10/2026, 2 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới có hiệu lực: QCVN 30:2026/BXD về động cơ và QCVN 31:2026/BXD về ắc quy dùng cho xe mô tô điện, xe gắn máy điện, theo BNews (TTXVN).

Hàng rào quy chuẩn mới giúp tăng bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khi mua xe máy điện. Ảnh minh họa, nguồn: Xedien.

Quy chuẩn kỹ thuật mới quy định gì?

QCVN 30 đặt yêu cầu kỹ thuật với động cơ mới dùng cho xe mô tô điện, xe gắn máy điện trong sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu, theo toàn văn Thông tư 12.

QCVN 31 siết an toàn ắc quy với các phép thử như nạp quá mức, ngắn mạch, ngâm nước, thả rơi: sau thử nghiệm, ắc quy không được rò rỉ, cháy, nổ hay vỡ. QCVN 31 do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, thay thế QCVN 91:2024/BGTVT trước đây.

Mục tiêu được nêu rõ: thiết lập hàng rào kỹ thuật với linh kiện then chốt của xe điện, buộc nhà sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu nâng tiêu chuẩn chất lượng, giảm rủi ro vận hành, đồng thời bảo vệ người tiêu dùng trước nguy cơ cháy nổ.

Đối tượng áp dụng là cơ sở sản xuất, lắp ráp, tổ chức và cá nhân nhập khẩu, cùng các bên quản lý, kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận. Người đang đi xe điện trước khi Quy chuẩn có hiệu lực không thuộc diện điều chỉnh.

Để tránh đứt gãy chuỗi cung ứng, cả hai thông tư áp dụng cơ chế chuyển tiếp: kiểu loại động cơ và ắc quy đã nộp hồ sơ đăng ký kiểm tra, thử nghiệm hoặc chứng nhận trước ngày 9/10/2026 tiếp tục được xử lý theo quy định tại thời điểm tiếp nhận; báo cáo thử nghiệm cấp trước mốc này vẫn giữ giá trị pháp lý trong chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Ảnh minh họa, tạo bởi AI.

Người mua xe được lợi gì và cần hỏi gì?

Khi chuẩn mới có hiệu lực, xe máy điện bán ra thị trường phải vượt qua hàng rào kỹ thuật cao hơn ở 2 linh kiện quyết định độ bền và an toàn là động cơ và pin, ắc quy. Xe với linh kiện không rõ nguồn gốc sẽ không còn "đất sống".

Với người định mua xe từ tháng 10/2026 trở đi, 2 câu hỏi "đáng tiền" khi ra cửa hàng là: xe dùng động cơ và ắc quy đã được chứng nhận hợp quy theo QCVN 30, QCVN 31 chưa, và giấy tờ chứng nhận đâu?

Người bán không chủ động công khai hoặc lập lờ điều này, tốt nhất nên cẩn trọng.

Như vậy từ 9/10/2026, mua xe máy điện không chỉ so giá và quãng đường tối đa. Kiểm tra về quy chuẩn chuẩn kỹ thuật, bạn có thêm một lớp bảo vệ mà không tốn đồng nào, thậm chí tăng tuổi thọ sản phẩm.

* Tham khảo từ BNews (TTXVN), Thông tư 12/2026/TT-BXD, Thông tư 13/2026/TT-BXD.