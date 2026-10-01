HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Từ ngày 9/10/2026, đi mua xe máy điện được kiểm tra 2 chuẩn kỹ thuật mới

Hương Cầm
|

Người mua xe máy điện từ tháng 10 sẽ được một hàng rào kỹ thuật mới bảo vệ chặt chẽ.

Từ ngày 9/10/2026, 2 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới có hiệu lực: QCVN 30:2026/BXD về động cơ và QCVN 31:2026/BXD về ắc quy dùng cho xe mô tô điện, xe gắn máy điện, theo BNews (TTXVN).

Từ ngày 9/10/2026, đi mua xe máy điện được kiểm tra 2 chuẩn kỹ thuật mới - Ảnh 1.

Hàng rào quy chuẩn mới giúp tăng bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khi mua xe máy điện. Ảnh minh họa, nguồn: Xedien.

Quy chuẩn kỹ thuật mới quy định gì?

QCVN 30 đặt yêu cầu kỹ thuật với động cơ mới dùng cho xe mô tô điện, xe gắn máy điện trong sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu, theo toàn văn Thông tư 12.

QCVN 31 siết an toàn ắc quy với các phép thử như nạp quá mức, ngắn mạch, ngâm nước, thả rơi: sau thử nghiệm, ắc quy không được rò rỉ, cháy, nổ hay vỡ. QCVN 31 do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, thay thế QCVN 91:2024/BGTVT trước đây.

Mục tiêu được nêu rõ: thiết lập hàng rào kỹ thuật với linh kiện then chốt của xe điện, buộc nhà sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu nâng tiêu chuẩn chất lượng, giảm rủi ro vận hành, đồng thời bảo vệ người tiêu dùng trước nguy cơ cháy nổ.

Đối tượng áp dụng là cơ sở sản xuất, lắp ráp, tổ chức và cá nhân nhập khẩu, cùng các bên quản lý, kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận. Người đang đi xe điện trước khi Quy chuẩn có hiệu lực không thuộc diện điều chỉnh.

Để tránh đứt gãy chuỗi cung ứng, cả hai thông tư áp dụng cơ chế chuyển tiếp: kiểu loại động cơ và ắc quy đã nộp hồ sơ đăng ký kiểm tra, thử nghiệm hoặc chứng nhận trước ngày 9/10/2026 tiếp tục được xử lý theo quy định tại thời điểm tiếp nhận; báo cáo thử nghiệm cấp trước mốc này vẫn giữ giá trị pháp lý trong chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Từ ngày 9/10/2026, đi mua xe máy điện được kiểm tra 2 chuẩn kỹ thuật mới - Ảnh 2.

Ảnh minh họa, tạo bởi AI.

Người mua xe được lợi gì và cần hỏi gì?

Khi chuẩn mới có hiệu lực, xe máy điện bán ra thị trường phải vượt qua hàng rào kỹ thuật cao hơn ở 2 linh kiện quyết định độ bền và an toàn là động cơ và pin, ắc quy. Xe với linh kiện không rõ nguồn gốc sẽ không còn "đất sống".

Với người định mua xe từ tháng 10/2026 trở đi, 2 câu hỏi "đáng tiền" khi ra cửa hàng là: xe dùng động cơ và ắc quy đã được chứng nhận hợp quy theo QCVN 30, QCVN 31 chưa, và giấy tờ chứng nhận đâu?

Người bán không chủ động công khai hoặc lập lờ điều này, tốt nhất nên cẩn trọng.

Như vậy từ 9/10/2026, mua xe máy điện không chỉ so giá và quãng đường tối đa. Kiểm tra về quy chuẩn chuẩn kỹ thuật, bạn có thêm một lớp bảo vệ mà không tốn đồng nào, thậm chí tăng tuổi thọ sản phẩm.

* Tham khảo từ BNews (TTXVN), Thông tư 12/2026/TT-BXD, Thông tư 13/2026/TT-BXD.

Cách chọn giữa xe thuần điện, hybrid và EREV cho hợp túi tiền
Tags

Xe máy điện

ắc quy

pin xe điện

xe điện

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên mua bán nợ Nguyễn Thị Hà SN 1990

Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên mua bán nợ Nguyễn Thị Hà SN 1990

01:45
Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

01:15
Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

00:48
Thảm họa "mưa đứng yên" khiến Bangkok chìm trong biển nước lịch sử

Thảm họa "mưa đứng yên" khiến Bangkok chìm trong biển nước lịch sử

00:38
Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

02:10
Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

01:07
Hyundai Tucson thế hệ mới: Màn “lột xác” toàn diện từ thiết kế đến trang bị

Hyundai Tucson thế hệ mới: Màn “lột xác” toàn diện từ thiết kế đến trang bị

01:38
Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

01:18
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại