Cách chọn giữa xe thuần điện, hybrid và EREV cho hợp túi tiền

Cùng là xe "xanh", nhưng có loại phải cắm sạc mỗi tối, có loại không cần cắm sạc, và có loại chạy điện bằng máy xăng.

Theo Tiền Phong, hàng loạt mẫu xe điện hóa sắp đổ bộ thị trường Việt: Volvo ES90 và EX90, Lexus ES, Mercedes CLA thuần điện, BYD Sealion 5, Hyundai Tucson hybrid, cùng các mẫu EREV. Đứng trước quá nhiều lựa chọn, câu hỏi không còn là "có nên mua xe xanh" mà là "mua loại xanh nào".

Mercedes-Benz CLA EV dự kiến ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 10. Ảnh: Vĩnh Nam, Tiền Phong.

Ba loại xe điện hóa hiểu trong một phút như sau.

Xe thuần điện chạy hoàn toàn bằng pin và mô-tơ, hết pin thì cắm sạc.

Xe hybrid tự sạc (HEV) có cả máy xăng và mô-tơ điện trong cùng hệ truyền động: pin tự sạc thông minh trong quá trình vận hành nhờ tái tạo năng lượng khi phanh và giảm tốc, nên người dùng hoàn toàn không cần cắm sạc ngoài, theo trang thông tin chính thức của Toyota Việt Nam.

Nhưng còn có một loại hybrid khác. BYD Sealion 5 sắp về Việt Nam dùng hệ truyền động hybrid sạc ngoài (PHEV), tức vẫn cần cắm sạc để tận dụng quãng đường chạy điện, theo Tiền Phong.

Còn EREV, viết tắt của Extended-Range Electric Vehicle tức xe điện mở rộng phạm vi hoạt động, là "xe điện có máy phát xăng đi kèm". Khác với hybrid thông thường, động cơ xăng trên xe EREV không trực tiếp dẫn động bánh xe mà chỉ tạo ra điện để cung cấp cho hệ thống truyền động khi pin yếu hoặc cần duy trì hành trình dài, theo Vietnamnet.

Nói ngắn gọn thì: PHEV là xe chạy xăng có thể dùng điện, còn EREV là xe điện được bổ sung hệ thống phát điện chạy bằng xăng.

Vì sao EREV được chú ý?

Xe thuần điện cỡ lớn càng nhiều pin càng nặng, càng đắt; EREV dùng pin nhỏ hơn cộng máy phát xăng nên vẫn chạy điện phần lớn thời gian. Người dùng sạc tại nhà cho nhu cầu hàng ngày, đi xa thì động cơ xăng phát điện tiếp sức, giảm nỗi lo hết pin giữa đường.

VnExpress dẫn số liệu Bộ Năng lượng Mỹ: xe điện chuyển đổi khoảng 87–91% năng lượng thành công hữu ích, cao hơn đáng kể mức khoảng 30% của ô tô chạy xăng. Khi còn đủ pin, EREV tận dụng hiệu suất đó.

Nhưng VnExpress cũng lưu ý: EREV không sinh ra để tối ưu chi phí so với hybrid hay xe thuần điện; khi pin cạn và máy xăng phải quay liên tục để phát điện, hiệu suất chưa hẳn tiết kiệm hơn hybrid.

Xiaomi Skynomad N70 vừa ra mắt, sử dụng công nghệ EREV. Ảnh: Xiaomi / Vietnamnet

Vậy mỗi loại hợp với ai?

Có chỗ sạc tại nhà, đi lại chủ yếu trong thành phố: xe thuần điện cho chi phí mỗi km rẻ nhất và cấu trúc đơn giản nhất.

Hay đi tỉnh, ở chung cư nếu không có chỗ cắm sạc: hybrid tự sạc là lựa chọn an toàn, tiết kiệm xăng hơn xe thường mà không phụ thuộc hạ tầng sạc. Muốn cảm giác lái xe điện êm, mượt nhưng thường xuyên phải đi những hành trình dài: EREV sinh ra cho nhu cầu này.

Đừng mua xe điện hóa vì "cho sang" hay sợ lỡ trào lưu "sống xanh". Nhìn chung, xe thuần điện dùng trong đô thị là "đa năng" nhất.

Dù vậy, hiện tại không có loại xe điện hóa nào tốt toàn diện 100% cho tất cả mọi người, chỉ có loại hợp nhất với chỗ sạc, quãng đường và túi tiền của bạn.

* Tham khảo từ Tiền Phong, vietnamnet, VnExpress, Toyota Việt Nam.