Từ ngày 1/7, sinh con được trợ cấp hơn 5 triệu đồng

Mức trần đóng BHXH tăng lên hơn 50 triệu đồng/tháng

Theo thông tin từ Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 161 quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 1/7, mức lương cơ sở được nâng từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng/tháng.

Đây không chỉ là căn cứ tính lương, phụ cấp mà còn là cơ sở để xác định nhiều khoản đóng, mức hưởng và trợ cấp trong hệ thống chính sách BHXH, BHYT theo quy định hiện hành.

Một trong những thay đổi tác động trực tiếp tới đông đảo người dân là mức đóng BHYT hộ gia đình. Theo quy định hiện hành, người thứ nhất tham gia BHYT hộ gia đình đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi bằng 40%.

Sau khi áp dụng mức lương cơ sở mới, từ ngày 1/7, người thứ nhất tham gia BHYT hộ gia đình sẽ đóng 113.850 đồng/tháng, tương đương 1,36 triệu đồng/năm. Người thứ hai đóng 79.695 đồng/tháng; người thứ ba đóng 68.310 đồng/tháng; người thứ tư đóng 56.925 đồng/tháng; từ người thứ năm trở đi đóng 45.540 đồng/tháng.

Đối với học sinh, sinh viên, ngân sách nhà nước tiếp tục hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng BHYT. Theo đó, mức đóng tối đa của học sinh, sinh viên từ ngày 1/7 là 56.925 đồng/tháng, tương ứng 683.100 đồng/năm. Trong trường hợp địa phương có chính sách hỗ trợ thêm, số tiền thực tế người học phải đóng có thể thấp hơn.

Theo Luật BHXH năm 2024, tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc thấp nhất bằng mức tham chiếu và mức cao nhất bằng 20 lần mức tham chiếu tại thời điểm đóng.

Trong giai đoạn chưa bãi bỏ mức lương cơ sở, mức tham chiếu được xác định bằng mức lương cơ sở. Vì vậy, từ ngày 1/7, mức lương tối thiểu làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc là 2,53 triệu đồng/tháng, trong khi mức trần tăng lên 50,6 triệu đồng/tháng.

Việc điều chỉnh mức trần đóng BHXH nhằm bảo đảm nguyên tắc đóng - hưởng, đồng thời tạo cơ sở duy trì tính công bằng và bền vững của quỹ BHXH trong dài hạn.

Nhiều loại trợ cấp tăng tương ứng

Cùng với mức đóng, nhiều khoản trợ cấp BHXH tính theo mức lương cơ sở cũng tăng từ ngày 1/7. Trong đó, trợ cấp một lần người sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 6 tháng tuổi tăng từ 4,68 triệu đồng lên 5,06 triệu đồng. Mức trợ cấp mai táng tăng từ 23,4 triệu đồng lên 25,3 triệu đồng.

Đối với trợ cấp tuất hằng tháng, mức hưởng đối với mỗi thân nhân bằng 50% mức lương cơ sở, tương ứng tăng từ 1,17 triệu đồng lên 1,26 triệu đồng/tháng. Trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng, mức hưởng bằng 70% mức lương cơ sở, tương ứng tăng từ 1,63 triệu đồng lên 1,77 triệu đồng/tháng.

Theo BHXH Việt Nam, việc điều chỉnh mức đóng và mức hưởng theo lương cơ sở mới nhằm bảo đảm tính thống nhất của hệ thống chính sách an sinh xã hội, đồng thời góp phần cải thiện quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT.

Cơ quan BHXH cũng khuyến nghị người dân, người lao động, học sinh, sinh viên và các hộ gia đình chủ động theo dõi thời hạn sử dụng thẻ BHYT, cập nhật mức đóng mới từ ngày 1/7 và tra cứu thông tin qua các kênh chính thức để tránh tiếp nhận thông tin sai lệch từ các nguồn không chính thống.