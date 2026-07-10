HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Từ nay, tất cả người dân xây nhà cao từ 12m không được "tự ý" thiết kế

Văn Dân
|

Thay vào đó, việc thiết kế phải do tổ chức hoặc cá nhân có chuyên môn thực hiện.

Chính phủ mới đây đã ban hành Nghị định số 207/2026/NĐ-CP (ngày 15/6/2026) quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Nghị định chia nhà ở riêng lẻ thành ba nhóm để áp dụng quy định về thiết kế.

Với công trình nhà ở riêng lẻ dưới 3 tầng, không có tầng hầm, tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn 250 mét vuông và chiều cao dưới 12 mét, chủ sở hữu nhà được tự tổ chức thực hiện thiết kế xây dựng công trình. Đây là nhóm nhà ở quy mô nhỏ, phổ biến ở khu dân cư.

Từ nay, tất cả người dân xây nhà ở trên 12m không được "tự ý" thiết kế - Ảnh 1.

Với công trình nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng hoặc có 1 tầng hầm không thuộc nhóm trên, việc thiết kế phải do tổ chức, cá nhân có chuyên môn, kinh nghiệm theo quy định thực hiện.

Đối với công trình từ 7 tầng trở lên hoặc có từ 2 tầng hầm trở lên, việc thiết kế cũng phải do người có chuyên môn thực hiện, đồng thời hồ sơ thiết kế bắt buộc tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.

Tin vui từ Ban Chỉ đạo cải cách tiền lương và bảo hiểm xã hội


google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

01:04
Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

01:20
Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

01:33
Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

01:31
Hà Nội vừa thông qua nghị quyết ưu tiên về nhà ở cho người thuộc diện thu hồi đất

Hà Nội vừa thông qua nghị quyết ưu tiên về nhà ở cho người thuộc diện thu hồi đất

01:13
Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

01:03
Nếu về Việt Nam, xe tay ga cốp nhỉnh hơn Lead, đầy bình đi hơn 400 km sẽ cạnh tranh Vision và FreeGo

Nếu về Việt Nam, xe tay ga cốp nhỉnh hơn Lead, đầy bình đi hơn 400 km sẽ cạnh tranh Vision và FreeGo

01:38
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại