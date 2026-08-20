HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Từ nay: Loạt ngân hàng BIDV, Vietcombank, Vietinbank, KienlongBank,... từ chối giao dịch chuyển tiền của khách hàng trong 2 trường hợp sau

Ngọc Linh
|

Khách hàng thuộc 2 trường hợp này cần chú ý khi giao dịch chuyển tiền, rút tiền.

Khoảng thời gian gần đây, nhiều ngân hàng thông báo thay đổi chính sách giao dịch chuyển tiền, rút tiền với 1 số nhóm khách hàng. Cụ thể như sau.

Trường hợp 1: KienlongBank chặn giao dịch khi phát hiện tài khoản thụ hưởng có dấu hiệu gian lận

Từ ngày 17/8, Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) áp dụng tính năng cảnh báo rủi ro - tự động cảnh báo và chặn giao dịch khi phát hiện tài khoản thụ hưởng có dấu hiệu gian lận nhằm đối phó với các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi.

Theo KienlongBank, tội phạm công nghệ cao gia tăng mạnh tại Việt Nam với hàng nghìn vụ lừa đảo chuyển tiền mỗi năm, KienlongBank là một trong những ngân hàng đầu tiên triển khai đồng bộ hệ thống cảnh báo rủi ro lừa đảo trên tất cả các kênh giao dịch.

Việc triển khai nằm trong lộ trình hiện thực hóa Kế hoạch số 02/KH-NHNN ngày 13/02/2026 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026 của ngành Ngân hàng, trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao, lừa đảo chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng diễn biến ngày càng tinh vi.

Từ nay: Loạt ngân hàng BIDV, Vietcombank, Vietinbank, KienlongBank,... từ chối giao dịch chuyển tiền của khách hàng trong 2 trường hợp sau- Ảnh 1.

Tính năng cảnh báo rủi ro, tự động từ chối giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ của KienlongBank

Tính năng này được xây dựng dựa trên kết nối trực tiếp với hệ thống SIMO247 của Ngân hàng Nhà nước - nền tảng cho phép các ngân hàng, tổ chức tài chính và cơ quan quản lý chia sẻ thông tin về tài khoản nghi ngờ gian lận. Nếu phát hiện dấu hiệu nghi ngờ, hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo ngay trên màn hình giao dịch để khách hàng cân nhắc trước khi xác nhận chuyển tiền, qua đó góp phần giảm thiểu rủi ro mất tiền do lừa đảo.

Hệ thống của KienlongBank hiển thị cảnh báo khi phát sinh giao dịch bất thường, được phân theo hai cấp độ.

- Với tài khoản có rủi ro thấp hoặc đang trong diện theo dõi, hệ thống hiển thị cảnh báo để khách hàng cân nhắc, nhưng khách hàng vẫn có thể tự quyết định thực hiện hay hủy giao dịch.

- Với tài khoản đã được xác minh liên quan đến gian lận hoặc rủi ro cao, KienlongBank sẽ chủ động từ chối xử lý giao dịch, không cho phép chuyển tiền. Cách tiếp cận phân tầng này giúp bảo vệ khách hàng mà không làm ảnh hưởng đến trải nghiệm giao dịch hợp pháp.

Tính năng được áp dụng đồng bộ trên cả hai kênh giao dịch số của KienlongBank là ứng dụng KienlongBank Plus (K+) và Internet Banking, vận hành liên tục 24/7, không phát sinh thêm thao tác hay chi phí cho khách hàng.

Trường hợp 2: Ngừng toàn bộ giao dịch rút/chuyển tiền khi giấy tờ định danh của khách hàng hết hiệu lực hoặc thông tin nhận biết khách hàng không còn đầy đủ, chính xác

Theo Luật Căn cước 2023, công dân đã được cấp thẻ căn cước phải thực hiện cấp đổi khi đủ các mốc tuổi 14, 25, 40 và 60. Do đó, trong năm 2026, những người sinh năm 2001, 1986 và 1966 lần lượt bước sang tuổi 25, 40 và 60 cần thực hiện cấp đổi căn cước.

Từ nay: Loạt ngân hàng BIDV, Vietcombank, Vietinbank, KienlongBank,... từ chối giao dịch chuyển tiền của khách hàng trong 2 trường hợp sau- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Việc cấp đổi thẻ căn cước không chỉ liên quan đến giấy tờ tùy thân mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến các giao dịch ngân hàng. Theo Thông tư 17/2024/TT-NHNN, khi giấy tờ định danh của khách hàng hết hiệu lực hoặc thông tin nhận biết khách hàng không còn đầy đủ, chính xác, ngân hàng có thể tạm dừng cung cấp dịch vụ theo quy định cho đến khi khách hàng hoàn tất việc cập nhật.

TIN LIÊN QUAN

Điều này đồng nghĩa với việc nếu CCCD hết hạn nhưng chưa được cấp đổi hoặc chưa cập nhật với ngân hàng, khách hàng có thể bị gián đoạn một số giao dịch như chuyển tiền, rút tiền, thanh toán và sử dụng các dịch vụ ngân hàng.

Để tránh bị gián đoạn giao dịch, người sinh vào các năm 2001, 1986 và 1966 nên kiểm tra lại thời hạn và tình trạng hiệu lực của CCCD đang sử dụng. Trường hợp thẻ sắp hết hạn hoặc thuộc diện phải cấp đổi, người dân nên chủ động thực hiện thủ tục sớm và cập nhật thông tin với ngân hàng để tránh phát sinh gián đoạn giao dịch.

Theo quy định, ngân hàng phải thông báo cho khách hàng trước tối thiểu 30 ngày khi phát hiện giấy tờ định danh sắp hết hiệu lực. Tuy nhiên, việc chủ động kiểm tra và cập nhật từ sớm sẽ giúp khách hàng hạn chế rủi ro trong quá trình chuyển tiền, thanh toán và sử dụng các dịch vụ ngân hàng.

(Tổng hợp)

Tags

ngân hàng

BIDV

Vietcombank

giao dịch

tài khoản ngân hàng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Bắt tạm giam Đào Minh Thuận SN 1990 - kẻ lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

Bắt tạm giam Đào Minh Thuận SN 1990 - kẻ lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

01:14
Đếm ngược trước thời khắc 'tái xuất' lúc 0h của sân bay quốc tế duy nhất ở Việt Nam mang hình bông hoa

Đếm ngược trước thời khắc 'tái xuất' lúc 0h của sân bay quốc tế duy nhất ở Việt Nam mang hình bông hoa

01:10
Danh tính 10 'đàn em' trong đường dây mua bán thận tiền tỷ do Phạm Thị Mỹ Hà SN 1994 cầm đầu

Danh tính 10 'đàn em' trong đường dây mua bán thận tiền tỷ do Phạm Thị Mỹ Hà SN 1994 cầm đầu

01:34
TP NOW: Những cách tra cứu phạt nguội nhanh và hiệu quả nhất

TP NOW: Những cách tra cứu phạt nguội nhanh và hiệu quả nhất

01:17
Ferrari 12Cilindri đầu tiên về Việt Nam, dùng máy V12 hơn 800 mã lực, giá bán vẫn là ẩn số

Ferrari 12Cilindri đầu tiên về Việt Nam, dùng máy V12 hơn 800 mã lực, giá bán vẫn là ẩn số

01:55
SYM ra mắt xe tay ga sở hữu trang bị hiếm, đổ đầy bình chạy gần 400 km, thách thức Honda SH350i

SYM ra mắt xe tay ga sở hữu trang bị hiếm, đổ đầy bình chạy gần 400 km, thách thức Honda SH350i

01:42
Phản ứng của Huấn Hoa Hồng tại cơ quan công an sau khi bị bắt

Phản ứng của Huấn Hoa Hồng tại cơ quan công an sau khi bị bắt

00:50
Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

00:56
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại