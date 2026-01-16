Từ năm 2023 đến nay, có 1 người đàn ông không hề ngủ

Oliver Alvis, 32 tuổi ở Anh, nói rằng cuộc sống của anh đã biến thành một “cơn ác mộng khi tỉnh” kể từ khi gặp vấn đề về giấc ngủ vào tháng 12/2023. Từ một người từng ngủ đều đặn 6-10 tiếng mỗi đêm, Oliver bất ngờ rơi vào trạng thái gần như không thể ngủ, kéo dài cho đến tận hôm nay.

Theo chia sẻ với Daily Mail, mọi chuyện bắt đầu rất đột ngột. Một đêm nọ, anh không thể chợp mắt. Ban đầu Oliver nghĩ đó chỉ là chuyện bình thường. Nhưng đêm tiếp theo, giấc ngủ vẫn không đến. Rồi nhiều ngày trôi qua trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo.

“Điều kỳ lạ nhất là tôi không hề buồn ngủ”, Oliver kể. “Không có cảm giác lơ mơ, không trôi vào giấc ngủ dù chỉ một giây. Não tôi như bị kẹt trong chế độ khẩn cấp và không bao giờ tắt”.

Điều khiến các bác sĩ bối rối là ngay cả thuốc ngủ mạnh, thậm chí thuốc gây mê, cũng không khiến anh ngủ được. Oliver cho biết anh đã tìm đến bác sĩ, nhà thần kinh học, bác sĩ tâm thần, nhà tâm lý học và nhiều phòng khám giấc ngủ ở khắp nơi, nhưng không ai đưa ra được lời giải thích thuyết phục.

Oliver Alvis không ngủ suốt từ tháng 12/2023 đến nay

Dù sống lành mạnh, tập thể dục đều đặn và thường xuyên tiếp xúc với không khí ngoài trời, vấn đề mất ngủ vẫn bất ngờ ập đến, đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của anh.

Tình trạng này buộc Oliver phải nghỉ việc lái tàu vào tháng 1/2024. Sau đó, anh bán nhà và chuyển về sống cùng mẹ. Trong hành trình tìm kiếm câu trả lời, Oliver cho biết anh từng bị một số bác sĩ xem là “hoang tưởng”, thậm chí có người nói thẳng rằng họ “mệt vì anh”.

Anh cũng được giới thiệu đến bác sĩ tâm thần trong hệ thống y tế quốc gia Anh. Tuy nhiên, theo Oliver, vị bác sĩ này thừa nhận rằng bản thân cũng không biết câu trả lời là gì.

Các bác sĩ cho rằng tình trạng của Oliver có thể liên quan đến những vấn đề sức khỏe khác mà anh đã được chẩn đoán, bao gồm rối loạn stress sau sang chấn (PTSD), hội chứng mệt mỏi mạn tính và đau cơ xơ hóa. Tuy nhiên, Oliver cho rằng những lời khuyên anh nhận được chỉ dừng ở mức chung chung như “tự điều chỉnh nhịp sinh hoạt và nghỉ ngơi”.

Hệ quả của việc thiếu ngủ kéo dài là những tổn thương nghiêm trọng cả về thể chất lẫn tinh thần. Oliver mô tả cơ thể mình “như bốc cháy từ bên trong”, đầu luôn chịu áp lực dữ dội. Anh đau nhức toàn thân, mất thăng bằng, thị lực suy giảm, rối loạn tiêu hóa và gần như mất khả năng cảm nhận niềm vui.

“Tôi không còn thấy hứng thú với bất cứ điều gì, từ xem phim, ăn uống đến đọc sách”, anh nói. “Suốt ngày đêm tôi đều tỉnh táo, không hề buồn ngủ, bị mắc kẹt trong một bộ não không thể nghỉ ngơi, không thể hồi phục”.

Oliver thừa nhận rằng giờ đây anh đã hiểu vì sao mất ngủ kéo dài có thể đẩy con người đến tuyệt vọng. “Tôi không muốn chết, nhưng tôi không thể chịu đựng sự tra tấn này lâu hơn nữa”, anh nói.

Góc nhìn y khoa: Có thể là mất ngủ nghịch lý

Trao đổi với Daily Mail, giáo sư Guy Leschziner, chuyên gia thần kinh học tư vấn, cho rằng Oliver có thể mắc chứng mất ngủ nghịch lý . Đây là rối loạn trong đó người bệnh tin rằng mình không hề ngủ, dù trên thực tế chu kỳ ngủ vẫn tồn tại ở mức nhất định.

Theo giáo sư Leschziner, các nghiên cứu gần đây cho thấy khi ngủ, phần lớn não bộ có thể đã bước vào trạng thái nghỉ, nhưng những vùng liên quan đến ý thức và nhận biết lại không ngủ sâu, khiến người bệnh có cảm giác hoàn toàn tỉnh táo.

Tình trạng này đôi khi đi kèm các rối loạn sức khỏe tâm thần, và việc điều trị toàn diện cả thể chất lẫn tâm lý là yếu tố then chốt. Tuy nhiên, với những trường hợp kéo dài và phức tạp như của Oliver, việc tìm ra hướng điều trị phù hợp vẫn là một thách thức lớn đối với y học hiện đại.

Nguồn và ảnh: Daily Mail