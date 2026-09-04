Từ mai, thành phố trực thuộc Trung ương trẻ nhất của Việt Nam tiên phong miễn phí một dịch vụ

Nhiều người tại thành phố trực thuộc Trung ương trẻ nhất của Việt Nam sẽ được hưởng lợi từ tin vui này.

Quảng Ninh chính thức trở thành TP trực thuộc Trung ương thứ 8 của Việt Nam từ ngày 1/9/2026. Ành: Báo Quảng Ninh

Ngày 3/9, tại Trường tiểu học Trần Hưng Đạo (phường Hồng Gai), TP Quảng Ninh tổ chức khai trương tuyến xe buýt đưa đón học sinh đến trường năm học 2026 - 2027 trên địa bàn các phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu.

Lễ khai trương dịch vụ xe buýt điện miễn phí đưa đón học sinh đến trường có sự tham dự của lãnh đạo tỉnh ủy, UBND TP Quảng Ninh, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, Ban Giám hiệu nhà trường, cùng đông đảo phụ huynh và các em học sinh.

Theo đó, với quy mô 50 xe được bố trí trên 6 tuyến chính, Quảng Ninh trở thành địa phương đầu tiên trên cả nước triển khai mô hình xe buýt điện đưa đón học sinh miễn phí.

Việc đưa đón học sinh miễn phí bằng xe buýt điện là chính sách thiết thực hỗ trợ trực tiếp học sinh và gia đình. Đồng thời, đây là giải pháp đồng bộ về giáo dục, an sinh xã hội, giao thông đô thị và chuyển đổi xanh, qua đó từng bước hình thành phương thức đưa đón học sinh an toàn, văn minh và hiện đại.

Triển khai chính sách này không chỉ là hỗ trợ một khoản chi phí đi lại cho mỗi gia đình, mà còn hướng tới giải quyết một nhu cầu thiết yếu của học sinh và phụ huynh, góp phần giảm áp lực đưa đón con em hằng ngày, tiết kiệm thời gian, giảm phương tiện cá nhân tập trung trước cổng trường và nâng cao chất lượng cuộc sống đô thị.

Trước đó, ngày 25/8, tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách miễn giá vé xe buýt đưa đón học sinh đến trường trên địa bàn các phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu trong năm học 2026 - 2027.

Cụ thể, học sinh đang học tại các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn 3 phường khi sử dụng dịch vụ đưa đón đến trường bằng xe buýt sẽ được hỗ trợ 100% giá vé. Kinh phí do ngân sách nhà nước bảo đảm thông qua đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải.

Chính sách này được triển khai từ nhu cầu thực tế của học sinh, phụ huynh và các nhà trường. Trên thực tế, tính đến ngày 19/8/2026, đã có 1.728 học sinh tại 14 trường trên địa bàn 3 phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu đăng ký sử dụng dịch vụ xe bus điện miễn phí theo chương trình đưa đón của thành phố.

Quảng Ninh chính thức triển khai xe bus điện miễn phí đưa đón học sinh đến trường từ ngày 5/9/2026. Ảnh: VIC

Từ 5/9, nhiều học sinh ở Quảng Ninh được miễn phí dùng xe bus điện

Theo đó, từ ngày mai (5/9), các tuyến xe bus điện miễn phí do VinBus vận hành sẽ chính thức phục vụ học sinh, với 50 xe trên 6 tuyến chính. Các tuyến xe sẽ hoạt động từ thứ Hai đến thứ Sáu. Ngoài ra, một số tuyến có lịch chạy vào thứ Bảy theo thời gian biểu được công bố.

Đáng chú ý, quy trình vận hành được kiểm soát chặt chẽ, xuyên suốt trước, trong và sau mỗi chuyến đi, đặt sự an toàn của học sinh lên hàng đầu. Theo đó, trước khi xe ra tuyến, phương tiện, trang thiết bị và nhân sự đều được kiểm tra theo quy định. Trong suốt hành trình, tài xế tập trung điều khiển phương tiện; trong khi đó hướng dẫn viên quản lý và giám sát việc học sinh lên, xuống xe qua hệ thống thẻ điện tử.

Sau mỗi lượt, hướng dẫn viên rà soát toàn bộ khoang xe để bảo đảm không còn học sinh hoặc tài sản bị bỏ quên. Đồng thời, bộ phận vận hành theo dõi hoạt động trên toàn tuyến để kịp thời phối hợp xử lý các tình huống phát sinh, mang lại sự an tâm tuyệt đối cho phụ huynh mỗi ngày đưa con đến lớp.

Với chính sách này ở Quảng Ninh, những chuyến xe xanh đến trường mỗi ngày được coi là một cách để hình thành cho học sinh thói quen sử dụng phương tiện giao thông công cộng, ý thức bảo vệ môi trường và lối sống xanh ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Theo nghị quyết được Quốc hội thông qua ngày 24/8, kể từ 1/9, TP Quảng Ninh chính thức được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của tỉnh Quảng Ninh hiện nay. Theo đó, thành phố trực thuộc Trung ương thứ 8 của nước ta có diện tích hơn 6.231 km², dân số khoảng 1,52 triệu người.

Trước khi trở thành TP trực thuộc Trung ương mới của Việt Nam, Quảng Ninh là một trong những địa phương có quy mô kinh tế lớn nhất cả nước. Trong năm 2025, GRDP của Quảng Ninh tăng 11,89%, với quy mô nền kinh tế đạt hơn 368.445 tỷ đồng (tương đương với hơn 14 tỷ USD). GRDP bình quân đầu người của Quảng Ninh đạt 10.402 USD, hơn gấp đôi bình quân cả nước.