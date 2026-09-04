Thủ tướng phát động, Tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng trao tặng hơn 1.000 tỷ đồng để làm việc ý nghĩa

Đây là việc ý nghĩa và kịp thời trong bối cảnh Việt Nam phát động phong trào "Đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng".

Tập đoàn Vingroup ủng hộ 11.000 tỷ đồng để xây nhà cho bà mẹ Việt Nam anh hùng, nuôi con liệt sĩ và xét nghiệm ADN liệt sĩ. Ảnh: VIC

Hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ phong trào "Đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng" do Thủ tướng phát động (ngày 23/7), nhiều tập đoàn, doanh nghiệp, ngân hàng đã ủng hộ với tổng số kinh phí ước tính khoảng gần 12.000 tỷ đồng. Trong số đó, Tập đoàn Vingroup đã ủng hộ 11.000 tỷ đồng để xây nhà cho bà mẹ Việt Nam anh hùng, nuôi con liệt sĩ và xét nghiệm ADN liệt sĩ.

Bắt tay vào làm ngay sau lễ phát động, chỉ sau hơn một tháng, tính đến nay, Quỹ Thiện Tâm (thuộc Tập đoàn Vingroup) đã cơ bản hoàn thành xong việc trao tặng quà tri ân tới tất cả các Bà mẹ Việt Nam anh hùng trên cả nước trước ngày 2/9/2026.

Chương trình tri ân quy mô lớn này có sự chủ trì của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, sự phối hợp của Bộ Nội vụ cùng UBND, MTTQ các địa phương trong việc rà soát, tổng hợp đăng ký nhu cầu hỗ trợ bằng nhà ở hoặc bằng tiền theo đúng quy định.

Theo đó, sau hơn một tháng, Quỹ Thiện Tâm đã trao tặng quà tri ân tới 1.413 Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, với tổng trị giá lên tới 1.044 tỷ đồng. Từng phần quà được đảm bảo trao tới các Mẹ bằng sự trân trọng và chu đáo nhất. Cụ thể, có 1.312 Mẹ đã nhận quà tri ân qua hình thức mở sổ tiết kiệm hoặc chuyển khoản và 101 Mẹ đăng ký nhận quà bằng hình thức xây nhà hoặc nhận căn hộ chung cư.

Quỹ Thiện Tâm của Vingroup trao tặng quà tri ân tới các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: VIC

Bên cạnh đó, Quỹ Thiện Tâm của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng đang tiến hành phối hợp rà soát, triển khai tặng quà tri ân tới các Thương binh hạng 1/4 trên toàn quốc, để những món quà nghĩa tình kịp đến tay các bác nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).

Theo Quỹ Thiện Tâm, mỗi món quà là một lời cảm ơn được gửi trao bằng sự kính trọng chân thành của tập thể người Vingroup tới các mẹ, các bác, để những hy sinh thầm lặng cho non sông luôn được thế hệ hôm nay khắc ghi bằng tất cả lòng biết ơn.

11.000 tỷ đồng của Vingroup được dùng vào 3 việc ý nghĩa

Tập đoàn Vingroup ủng hộ 11.000 tỷ đồng ủng hộ phong trào "Đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng". Ảnh: VGP

Trước đó, hưởng ứng phong trào “Đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng", trong công văn trình Thủ tướng, Tập đoàn Vingroup xin đăng ký làm 3 việc.

Thứ nhất, xây dựng và trao tặng nhà ở (với đầy đủ bàn ghế, giường tủ, tivi, tủ lạnh) cho các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng và Thương binh hạng 1/4 trong cả nước.

Cụ thể, tại các thành phố như Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, diện tích căn hộ xây dựng là 75m2/căn. Trong khi đó, tại các tỉnh, thành phố còn lại, nhà ở được xây dựng có diện tích 100 m2 (với nhà hai hoặc ba tầng). Công văn nêu rõ, nếu các các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng và thương binh hạng 1/4 đã có nhà hoặc không có nhu cầu nhận nhà thì có thể nhận tiền mặt theo thị giá tại địa bàn đăng ký.

Tập đoàn Vingroup đề xuất tiến hành từ thời điểm phát động đến ngày 27/7/2027 (nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ).

Thứ hai, Tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng xin đăng ký hỗ trợ cho con dưới 18 tuổi của các liệt sĩ trong toàn quốc, với mức 5 triệu đồng/người/tháng cho đến khi tròn 18 tuổi.

Thứ ba, Vingroup xin đăng ký hỗ trợ dây chuyền xét nghiệm theo công nghệ mới chuyên sâu cho các đơn vị, bao gồm: Viện Pháp y Quân đội (Bộ Quốc phòng); Viện Pháp y Quốc gia (Bộ Y tế); Viện Khoa học kinh sự (Bộ Công an); Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Việc hỗ trợ này để tiến hành phân tích, xét nghiệm ADN hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, qua đó đẩy nhanh tiến độ và hiệu quả của “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.