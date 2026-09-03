Công bố con số 21 tỷ USD, Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối Nga với thị trường gần 700 triệu dân

Dư địa hợp tác giữa Nga và thị trường này được đánh giá là vẫn còn rất lớn.

Phiên Đối thoại kinh doanh Nga - ASEAN, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế phương Đông lần thứ 11 tại Vladivostok. Ảnh: MOF

Theo thông tin từ Bộ Tài chính, ngày 2/9 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn tham dự và phát biểu tại phiên Đối thoại kinh doanh Nga - ASEAN. Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế phương Đông lần thứ XI tại Vladivostok, vùng Viễn Đông, Liên bang Nga.

Phát biểu tại phiên đối thoại, Bộ trưởng Bộ Tài chính đánh giá Vladivostok có vị trí quan trọng, là cửa ngõ kết nối Nga với khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam.

Đáng chú ý, năm nay (2026) đánh dấu 35 năm quan hệ Nga - ASEAN. Hội nghị Cấp cao Nga - ASEAN tại Kazan cũng đã thông qua Kế hoạch hành động toàn diện giai đoạn 2026 - 2030, qua đó tạo nền tảng đưa quan hệ Đối tác chiến lược đi vào chiều sâu, thực chất.

Thương mại Nga - ASEAN tăng gần 58% trong một thập kỷ, đạt khoảng 21 tỷ USD năm 2025 . Tuy nhiên, theo Bộ trưởng, dư địa hợp tác vẫn còn lớn. Do đó, cần chuyển các định hướng thành dự án cụ thể, tạo dòng thương mại và đầu tư thực chất, có kết quả đo lường được.

Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, trong giai đoạn mới, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng từ 10%/năm trở lên giai đoạn 2026 - 2030, đồng thời thúc đẩy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, AI, nhân lực chất lượng cao và kinh tế tư nhân.

Việt Nam có vị trí đặc biệt trong quan hệ Nga - ASEAN

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, trong quan hệ Nga - ASEAN, Việt Nam có vị trí đặc biệt. Kim ngạch thương mại Việt Nam - Nga đạt khoảng 4,77 tỷ USD năm 2025, tương đương với gần 1/4 tổng thương mại Nga - ASEAN. Đồng thời, Việt Nam cũng là nước ASEAN đầu tiên ký Hiệp định thương mại tự do (FTA) với Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU).

Bộ trưởng nhấn mạnh, với mạng lưới FTA rộng lớn, Việt Nam có thể trở thành cầu nối để doanh nghiệp Nga tiếp cận thị trường ASEAN và quốc tế. Ngược lại, vùng Viễn Đông của Nga mở ra cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam và ASEAN tiếp cận thị trường Nga và không gian kinh tế Á - Âu.

Đề xuất hành lang logistics Viễn Đông - Việt Nam - ASEAN

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn tham dự và phát biểu tại phiên Đối thoại kinh doanh Nga - ASEAN. Ảnh: MOF

Từ đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính đưa ra đề xuất về 5 định hướng hợp tác trọng tâm.

Thứ nhất, phát triển chuỗi cung ứng mới, tăng cường kết nối thương mại - đầu tư. Theo Bộ trưởng, Nga có thế mạnh về năng lượng, nguyên liệu, nông nghiệp, công nghiệp và khoa học - công nghệ, trong khi ASEAN sở hữu thị trường gần 700 triệu dân và mạng lưới sản xuất năng động. Do đó, hai bên cần chuyển từ thương mại đơn thuần sang cùng đầu tư, sản xuất và tham gia chuỗi giá trị.

Bộ trưởng nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối, thu hút doanh nghiệp Nga vào công nghiệp chế biến, công nghệ cao, năng lượng, logistics và nông nghiệp công nghệ cao.

Thứ hai, tạo đột phá về giao thông và logistics. Người đứng đầu Bộ Tài chính Việt Nam đề nghị tăng cường kết nối vận tải biển giữa Vladivostok, vùng Viễn Đông với Việt Nam và Đông Nam Á, gắn với các tuyến đường sắt và hành lang vận tải Á - Âu. Đồng thời, nghiên cứu hình thành hành lang logistics Viễn Đông - Việt Nam - ASEAN, kết nối cảng biển, kho lạnh, trung tâm phân phối và các chuỗi sản xuất.

Thứ ba, đưa khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và AI thành động lực hợp tác mới. Theo đó, Việt Nam đề xuất thúc đẩy hợp tác về AI, an ninh mạng, fintech, y tế và giáo dục số, trung tâm dữ liệu, sản xuất thông minh; cũng như tăng cường nghiên cứu chung, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và thương mại hóa sản phẩm.

Thứ tư, tăng cường hợp tác năng lượng, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Trên thực tế, nhu cầu năng lượng ASEAN tiếp tục tăng trong khi yêu cầu chuyển dịch năng lượng ngày càng cao. Theo Bộ trưởng, với thế mạnh của Nga về năng lượng và khoa học - công nghệ, đây có thể trở thành trụ cột quan trọng trong hợp tác Nga - ASEAN.

Thứ năm, mở rộng hợp tác tài chính, đầu tư, du lịch và giao lưu nhân dân. Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, Việt Nam đang phát triển các khu thương mại tự do và trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM, Đà Nẵng, mở ra cơ hội cho các định chế tài chính và quỹ đầu tư Nga. Do đó, hai bên cần tăng cường kết nối hàng không, du lịch, giáo dục và văn hóa. Trước đó, trong năm 2025, Việt Nam đón gần 21,2 triệu lượt khách quốc tế.

Bộ trưởng nhấn mạnh cần biến Kế hoạch hành động Nga - ASEAN giai đoạn 2026 - 2030 thành những dự án cụ thể, có đối tác và đo lường được kết quả.