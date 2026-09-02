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Tỉnh duy nhất của VN tên có 2 dấu sắc vừa chứng kiến 3 kỷ lục, bán “sản vật” tỷ USD khiến TQ thích mê

Minh Hằng
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Tỉnh này của Việt Nam vừa xác lập một kỷ lục Guinness và 2 kỷ lục Việt Nam liên quan đến một loại quả được coi là “sản vật” mang về tỷ USD cho nước ta.

Tỉnh Đắk Lắk còn có thế mạnh phát triển nông nghiệp, năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến... Ảnh: VGP

Tỉnh Đắk Lắk còn có thế mạnh phát triển nông nghiệp, năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến... Ảnh: VGP

Đây là tỉnh Đắk Lắk.

Vừa qua, Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 diễn ra từ ngày 15/8 - 2/9/2026, với 18 hoạt động chính tại phường Buôn Ma Thuột, xã Krông Pắc, phường Tuy Hòa cùng các địa phương trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh.

Dù đây là lần đầu tiên tổ chức với quy mô cấp tỉnh, nhưng Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 - "Sầu riêng Đắk Lắk - Kết nối vươn xa" đã góp phần đưa sầu riêng Đắk Lắk đến gần hơn với thị trường trong nước và quốc tế.

Minh chứng là ngay tại lễ khai mạc Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam - VietKings cũng đã trao Bằng chứng nhận 2 Kỷ lục Việt Nam được xác lập tại Lễ hội là "Mô hình chiếc gùi sầu riêng lớn nhất Việt Nam" và "Sự kiện chế biến và công diễn các món ăn từ sầu riêng với số lượng nhiều nhất Việt Nam".

Trong số đó, mô hình "Chiếc gùi sầu riêng lớn nhất Việt Nam" cao 18m, với hơn 2 tấn sầu riêng tươi được trưng bày; "Sự kiện chế biến và công diễn các món ăn từ sầu riêng với số lượng nhiều nhất Việt Nam" bao gồm 102 món, tại Lễ hội Ẩm thực Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026.

Tỉnh duy nhất của VN tên có 2 dấu sắc vừa chứng kiến 3 kỷ lục, bán “sản vật” tỷ USD khiến TQ thích mê - Ảnh 1.

Đây là mô hình "Chiếc gùi sầu riêng lớn nhất Việt Nam". Ảnh: VGP

Đến ngày 16/8, Ban tổ chức chương trình xác lập kỷ lục Guinness "Đoàn xe bán tải chở sầu riêng dài nhất thế giới" đã tổ chức lễ trao chứng nhận kỷ lục cho Ban tổ chức Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. Kỷ lục này đánh dấu hành trình đặc biệt với sự tham gia của 525 xe bán tải chở sầu riêng.

Đáng chú ý, suốt dọc tuyến đường dài hơn 30km có đông đảo người dân, du khách đứng dọc hai bên đường theo dõi, cổ vũ đoàn xe chở theo những trái sầu riêng từ vùng trồng tạo nên hình ảnh ấn tượng về vùng đất Đắk Lắk.

Tỉnh duy nhất của VN tên có 2 dấu sắc vừa chứng kiến 3 kỷ lục, bán “sản vật” tỷ USD khiến TQ thích mê - Ảnh 2.

Trong khuôn khổ Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, đoàn xe bán tải chở sầu riêng xác lập kỷ lục Guinness dài nhất thế giới. Ảnh: Báo Đắk Lắk

750.000 lượt khách đến Đắk Lắk, tổng thu gần 1.300 tỷ đồng

Bên cạnh 3 kỷ lục trên, theo báo cáo mới nhất (ngày 1/9) của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cơ quan Thường trực của Ban tổ chức Lễ hội, trong thời gian diễn ra Lễ hội, toàn tỉnh Đắk Lắk ước đạt 750.000 lượt khách du lịch tham quan, trải nghiệm các hoạt động thuộc khuôn khổ chương trình... Trong số đó, có khoảng 16.000 lượt khách quốc tế, 734.000 lượt khách nội địa. Tổng thu từ dịch vụ du lịch trong thời gian diễn ra Lễ hội trên ước đạt hơn 1.295 tỷ đồng.

Ngoài ra, tại khu trưng bày, quảng bá và giới thiệu chuyên ngành sầu riêng và sản phẩm OCOP, Lễ hội ghi nhận có 155 đơn vị, với 385 gian hàng, giới thiệu 320 sản phẩm. Trong đó có 72 sản phẩm sầu riêng và sản phẩm chế biến từ sầu riêng, 138 sản phẩm OCOP; qua đó thu hút khoảng 250.000 lượt khách, với doanh thu ước đạt gần 2 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tại Hội nghị, diễn đàn kết nối tiêu thụ sầu riêng đã có 9 lượt trao biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển chuỗi giá trị ngành hàng sầu riêng được ký kết, với tổng giá trị gần 9.000 tỷ đồng.

Tỉnh duy nhất của VN tên có 2 dấu sắc vừa chứng kiến 3 kỷ lục, bán “sản vật” tỷ USD khiến TQ thích mê - Ảnh 3.

Sầu riêng là mặt hàng mang về tỷ USD cho Việt Nam. Ảnh minh họa

Trên thực tế, sầu riêng là một trong những mặt hàng mang lại giá trị kinh tế lớn cho Đắk Lắk nói riêng và Việt Nam nói chung. Tính đến năm 2026, Đắk Lắk có khoảng 41.000 ha sầu riêng, với sản lượng dự kiến gần 500.000 tấn. Tỉnh có 280 mã số vùng trồng và 41 cơ sở đóng gói được phê duyệt phục vụ xuất khẩu. Trong năm 2025, ngành hàng sầu riêng đã đóng góp khoảng 1,1 tỷ USD vào kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Riêng trong nửa đầu năm 2026, theo số liệu từ Cục Hải quan, Trung Quốc đã chi 2,04 tỷ USD mua rau quả Việt Nam trong nửa đầu năm, tương ứng tăng gần 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, chỉ riêng sầu riêng đã đóng góp 988 triệu USD, tăng 43,4% và chiếm 48,45% kim ngạch rau quả. Giá trị của loại quả này còn cao hơn tổng kim ngạch thanh long, chuối, mít, dừa và xoài cộng lại.

Sau khi sáp nhập với Phú Yên (cũ), Đắk Lắk là tỉnh duy nhất ở Việt Nam có tên gọi chứa hai dấu sắc. Với diện tích tự nhiên hơn 18.000 km2, tỉnh trở thành một trong những địa phương có diện tích lớn nhất cả nước.

Bên cạnh việc sở hữu vị trí giao thông chiến lược với nhiều thuận lợi, tỉnh Đắk Lắk còn có thế mạnh phát triển nông nghiệp, năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến, logistics và du lịch, nhờ vào quỹ đất lớn, tài nguyên phong phú cùng dư địa phát triển rộng.

Tags

tỉnh Đắk Lắk

tổ chức kỷ lục việt nam

Việt Nam

sản vật tỷ đô

Sầu riêng

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