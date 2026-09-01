Từ hôm nay (1/9), bất động sản ở Việt Nam có một sự thay đổi lớn, hàng triệu người dân chú ý

Đây là sự thay đổi lớn về bất động sản ở Việt Nam.

Từ 1/9, mỗi địa điểm bao gồm thửa đất, công trình ở việt Nam sẽ có một mã định danh 12 chữ số duy nhất. Ảnh minh họa

Kể từ hôm nay (1/9), Nghị định 326/2026 của Chính phủ quy định về định danh địa điểm chính thức có hiệu lực. Theo đó, mỗi địa điểm bao gồm thửa đất, công trình ở việt Nam sẽ có một mã định danh 12 chữ số duy nhất và hiển thị trên ứng dụng định danh quốc gia (VNeID).

Theo Nghị định 326, các đối tượng được định danh địa điểm bao gồm thửa đất, công trình kiến trúc, công trình xây dựng, địa danh...

Cụ thể, về nguyên tắc, mỗi địa điểm chỉ có một mã định danh duy nhất, riêng biệt, không trùng lặp, đảm bảo tính ổn định lâu dài. Mã định danh địa điểm bao gồm 12 chữ số do Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm xác lập, có khả năng liên kết, tích hợp, kết nối thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành.

Đáng lưu ý là Nghị định 326 có hiệu lực từ ngày 1/9 nhưng không đồng nghĩa tất cả thửa đất trên cả nước sẽ đồng loạt được cấp mã định danh ngay trong ngày này. Bởi quy định chuyển tiếp tại Điều 17 của Nghị định 326 xác định cách thức thực hiện đối với những đối tượng đã có hoặc chưa có đầy đủ thông tin.

Theo đó, đối với đối tượng chưa có đầy đủ thông tin, cơ quan có trách nhiệm phải xây dựng lộ trình thu thập, tạo lập, bổ sung và đồng bộ dữ liệu.

Trên thực tế, kể từ cuối năm 2025, cơ quan quản lý bắt đầu xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về thửa đất. Trong số đó, nhà chức trách yêu cầu 100% thửa đất khi đưa vào cơ sở dữ liệu phải có mã định danh. Tính đến nay, khoảng 69,7 triệu thửa đất (tương ứng khoảng 65% trên tổng số 106 triệu thửa đất cả nước) đã được đưa vào cơ sở dữ liệu và được cấp mã định danh.

Ngoài mã định danh, Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm còn thu thập nhiều trường thông tin khác. Trong đó, nhóm dữ liệu công khai bao gồm đối tượng định danh; địa chỉ; lối tiếp cận; mã bưu chính; tọa độ; trạng thái hoạt động; tên địa điểm; dấu hiệu nhận biết (nếu có); thông tin mô tả địa chỉ.

Người dân có thể xem hay khai thác dữ liệu nào trên VNeID?

Từ 1/9, người dân cũng có thể khai thác thông tin dữ liệu về đất đai trên VNeID. Ảnh minh họa do AI thực hiện

Điều 7 Nghị định 326/2026 cũng quy định rõ về việc khai thác dữ liệu định danh địa điểm.

Cụ thể, theo khoản 2 Điều 7, tổ chức, cá nhân được khai thác dữ liệu công khai về định danh địa điểm trên ứng dụng VNeID. Đồng thời, tổ chức, cá nhân cũng được khai thác thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm thông qua VNeID.

Bên cạnh đó, trong một số trường hợp, tổ chức, cá nhân có thể khai thác dữ liệu thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ xác thực điện tử và phải nộp phí khai thác, sử dụng thông tin theo quy định.

Nghị định 326 nêu rõ, các thông tin công khai về định danh địa điểm, bao gồm nhiều dữ liệu nhận diện cơ bản như mã định danh địa điểm, loại đối tượng, địa chỉ, lối tiếp cận, mã bưu chính, tọa độ, các thông tin của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu có), trạng thái hoạt động hoặc sử dụng, tên địa điểm, dấu hiệu nhận biết, thông tin địa chỉ của các thành phần thuộc địa điểm…

Tuy nhiên, việc dữ liệu định danh địa điểm được khai thác trên VNeID không có nghĩa là người dân có thể tra cứu toàn bộ thông tin liên quan đến quyền sử dụng đất của bất kỳ người nào.

Tại Khoản 3 Điều 7 Nghị định 326/2026 đã quy định một số nhóm thông tin không công khai. Trong số đó có thông tin của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), thông tin về cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc sử dụng địa điểm và một số dữ liệu khác thuộc nhóm thông tin không công khai.

Hơn nữa, việc khai thác, chia sẻ các dữ liệu này phải tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và bảo vệ bí mật nhà nước.

Theo Nghị định 326 quy định, dữ liệu định danh địa điểm được kết nối, chia sẻ, khai thác, phục vụ quản lý nhà nước và phát triển kinh tế xã hội. Lưu ý, cơ quan quản lý không yêu cầu cung cấp các thông tin trong thành phần hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính nếu đã có trong Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm.

Đồng thời, thông tin được khai thác từ Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm chỉ được sử dụng đúng mục đích cho phép, không được chuyển giao, chia sẻ hoặc cung cấp cho cơ quan, tổ chức, cá nhân khác dưới mọi hình thức.