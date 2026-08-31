Biệt thự ở khu vực HLV Kim Sang Sik đang sống tại Hà Nội có giá bao nhiêu?

Đây là khu vực đắc địa tại Hà Nội.

HLV Kim Sang Sik đang sống tại một biệt thự hiện đại ở Hà Nội.

Ngày 28/8 vừa qua, HLV trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam Kim Sang Sik có cuộc trả lời phỏng vấn với một số cơ quan thông tấn, báo chí. Trong đó, ông có tiết lộ những chi tiết thú vị về cuộc sống bên ngoài bóng đá trong hơn 2 năm sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

HLV Kim Sang Sik chia sẻ, sau hơn 2 năm làm việc, Việt Nam dần trở thành quê hương thứ hai của ông. Cuộc sống thường ngày của HLV trưởng đội tuyển quốc gia tại Việt Nam khá đơn giản. Cụ thể, sáng ông ăn phở Việt Nam rồi bắt đầu công việc.

Vợ và người thân của ông thậm chí thường nói rằng vậy thì cứ sống luôn ở đây, còn đi đâu nữa.

Tuy nhiên, đáp lại, HLV trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam đáp lại bằng một câu nói vui rằng: “ Giá nhà ở Hà Nội cao quá, tôi không mua nổi”.

HLV Kim Sang Sik đang ở căn nhà nào tại Hà Nội?

Dù bông đùa về giá nhà ở Hà Nội, nhưng trên thực tế, HLV trưởng Đội tuyển Quốc gia Việt Nam hiện đang sinh sống trong một căn biệt thự công vụ nằm tại vị trí vô cùng đắc địa ngay trung tâm bóng đá quốc gia.

Cụ thể, theo sắp xếp từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), HLV Kim Sang Sik hiện sống tại biệt thự dành riêng cho HLV trưởng nằm trong khuôn viên của VFF trên đường Lê Quang Đạo, thuộc phường Từ Liêm, Hà Nội.

Biệt thự nơi HLV Kim Sang Sik đang sống nằm ngay trung tâm bóng đá quốc gia. Ảnh: KBS

Biệt thự đơn lập này cũng là nơi ở của các vị tiền nhiệm như HLV Park Hang Seo và HLV Philippe Troussier. Được biết, trước khi đón ông Kim Sang Sik sang sống, khu biệt thự này đã được nâng cấp, sửa sang toàn bộ nội thất nhằm đảm bảo không gian sinh hoạt tối ưu nhất cho HLV trưởng Đội tuyển Quốc gia Việt Nam.

Mặt trước của căn biệt thự.

Theo phóng sự của đài KBS (Hàn Quốc), khu biệt thự nơi HLV Kim đang ở có kiến trúc hiện đại với ba tầng, màu trắng và vàng nâu làm tông màu chủ đạo. Bao quanh khu biệt thự là nhiều mảng xanh cùng một khoảng sân nhỏ, tạo nên không gian khá yên tĩnh. Biệt thự này nằm ngay cạnh sân tập của VFF, qua đó giúp HLV Kim Sang Sik có thể thuận tiện quan sát các hoạt động tập luyện của đội tuyển.

Hơn nữa, vì khoảng cách gần nên cũng giúp nhà cầm quân người Hàn Quốc có thể thuận tiện di chuyển tới sân tập và làm việc cùng ban huấn luyện.

Phòng khách đầy dủ tiện nghi của biệt thự.

Không gian bên trong của biệt thự được thiết kế theo hướng đơn giản, hiện đại, bảo đảm đầy đủ tiện nghi. Theo phóng sự của KBS, phòng khách trong biệt thự mang gam màu sáng, trong đó nổi bật với bộ sofa da lớn, bàn trà mặt kính và hệ thống cửa sổ rộng đón nhiều ánh sáng tự nhiên

Tương tự, khu vực bếp và phòng ăn trong biệt thự được trang bị khá đầy đủ tiện nghi, bao gồm tủ lạnh lớn, bếp từ, máy rửa bát và bàn ăn có sức chứa nhiều người.

Khu vực bếp và phòng ăn tại biệt thự nơi HLV Kim Sang Sik đang sống ở Hà Nội.

Ngoài ra, theo phóng sự của KBS, phòng ngủ của HLV Kim Sang Sik được bài trí theo phong cách tối giản, ngăn nắp. Sau khi thức dậy, ông thường dành thời gian xem lại các đoạn highlight từ những trận đấu để nghiên cứu, qua đó phục vụ cho công việc chuyên môn.

Phòng ngủ trong biệt thự có phong cách tối giản.

Đáng chú ý, khu vực xung quanh biệt thự còn có nhân viên hỗ trợ vệ sinh và lực lượng bảo vệ. HLV người Hàn Quốc được nhận xét là thân thiện, gần gũi với những người làm việc tại đây.

Theo dữ liệu thị trường do Batdongsan.com.vn, giá biệt thự, liền kề thương mại xung quanh khu vực đường Lê Quang Đạo và các khu đô thị lân cận (chẳng hạn như khu vực Mỹ Đình, Mễ Trì, Đại Mỗ) hiện dao động phổ biến từ 150 - hơn 400 triệu đồng/m², tùy vị trí và diện tích. Mức giá chung là khoảng 35 – 90 tỷ đồng/căn cho các diện tích từ 110m² đến hơn 210m².

Trên thực tế, giá nhà ở Hà Nội cũng ghi nhận tăng cao trong thời gian qua. Chỉ riêng căn hộ chung cư ở Thủ đô có diện tích khoảng 60 m2 đã có giá hơn 7 tỷ đồng.

Cụ thể, theo báo cáo mới nhất của Bộ Xây dựng, trong quý II/2026, giá căn hộ chung cư trên thị trường thứ cấp tại một số đô thị lớn đã giảm so với quý đầu năm. Nhưng Hà Nội vẫn đứng đầu về mặt bằng giá.

Minh chứng là giá chung cư bình quân tại Hà Nội được ghi nhận khoảng 123 triệu đồng/m2, cao hơn cả TP HCM (với khoảng 108 triệu đồng/m2) và Hưng Yên (khoảng 69 triệu đồng/m2). Như vậy, với mức giá trên, một căn hộ 60m2 ở Hà Nội có giá tương đương tới 7,38 tỷ đồng.

(Ảnh từ phóng sự của KBS)﻿