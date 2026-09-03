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Tin vui: Thành phố giàu nhất Việt Nam vừa thu gần 5.000 tỷ đồng chỉ trong 5 ngày

Minh Hằng
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Đây cũng là thành phố đạt doanh thu lớn nhất trong 5 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh của Việt Nam.

Ảnh minh họa: VGP

Ảnh minh họa: VGP

Theo báo cáo mới đây của Sở Du lịch TP HCM, trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay kéo dài 5 ngày (từ 29/8 - 2/9), thành phố ước đón khoảng 1,65 triệu lượt khách trong nước và 62.000 lượt khách quốc tế. Tổng thu từ du lịch của TP HCM trong 5 ngày qua ước đạt 4.900 tỷ đồng.

TP HCM cũng là địa phương dẫn đầu cả nước về doanh thu du lịch nghìn tỷ dịp 2/9, vượt qua Đà Nẵng, Hà Nội, Khánh Hòa, Lào Cai, Quảng Ninh…

Đáng chú ý, các cơ sở lưu trú trên địa bàn phục vụ khoảng 182.500 lượt khách. Trong đó, có 178.000 lượt khách trong nước và 4.500 lượt khách quốc tế, với tỷ lệ lấp đầy phòng trung bình đạt khoảng 61%.

Nhiều địa điểm của TP HCM thu hút đông đảo du khách

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Khu du lịch Suối Tiên ở TP HCM đón lượng khách tăng cao trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Ảnh: VGP

Bên cạnh các điểm đến lịch sử như Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Tôn Đức Thắng, Dinh Thống Nhất tiếp tục thu hút du khách, với lợi thế về du lịch biển, hệ thống lưu trú, dịch vụ ăn uống và vui chơi giải trí, khu vực Vũng Tàu đã ghi nhận lượng khách tăng mạnh trong những ngày đầu kỳ nghỉ. Theo đó, chỉ riêng ngày 30/8, các bãi tắm trên địa bàn ghi nhận khoảng 55.000 lượt khách, tăng gần 3,5 lần so với ngày 29/8. Trong 2 ngày đầu kỳ nghỉ, tổng lượng khách tại các bãi tắm đạt khoảng 71.000 lượt.

Hơn nữa, tại các khu vực Bãi Sau, Bãi Trước, tuyến đường ven biển, khu ẩm thực và nhiều điểm tham quan trở nên sôi động. Trong dịp lễ, tại đây cũng diễn ra nhiều hoạt động, sự kiện như giải chạy Marathon 2026; Hội chợ ẩm thực và mua sắm "Mỹ vị vươn khơi" với hơn 100 gian hàng, diễn ra từ ngày 28/8 đến 5/9.

Đến ngày 1/9, tại Quảng trường Tháp Tam Thắng, Lực lượng Thanh niên xung phong TP HCM tổ chức ra mắt lực lượng trật tự viên du lịch làm nhiệm vụ tại khu vực Vũng Tàu. Đây là lực lượng có nhiệm vụ hướng dẫn, hỗ trợ người dân và du khách; đồng thời tuần tra, chốt trực, phát hiện các vấn đề ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn du lịch và phối hợp xử lý các tình huống phát sinh.

Tương tự, tại Côn Đảo, lượng khách trong kỳ nghỉ lễ tăng 52,69% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khách quốc tế tăng 60,71%, doanh thu du lịch tăng 56,61%.

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Trong dịp nghỉ lễ này, theo Sở Du lịch TP HCM, thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, giải trí, tạo không khí vui tươi, phấn khởi nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Cụ thể, tại khu vực trung tâm, các cơ sở lưu trú, doanh nghiệp dịch vụ du lịch chủ động triển khai nhiều chương trình ưu đãi. Trong khi đó, các trung tâm thương mại, siêu thị tăng cường khuyến mãi, kích cầu mua sắm.

Ngoài ra, trong dịp lễ, các doanh nghiệp lữ hành triển khai nhiều chương trình kích cầu, đa dạng hóa sản phẩm và tour ngắn ngày. Chẳng hạn, Saigontourist Travel triển khai chương trình ưu đãi trên toàn hệ thống từ ngày 24/8 - 4/9. Vietravel tăng cường các tour 2 ngày 1 đêm, 3 ngày 2 đêm, 4 ngày 3 đêm; cũng như phát triển các sản phẩm combo, tour trọn gói dành cho gia đình, nhóm bạn và tăng cường bán hàng trực tuyến…

Cùng với đó, các sản phẩm du lịch nội đô trên địa bàn TP HCM được đa dạng hóa, trong đó có City Tour kết nối Dinh Độc Lập, Chợ Bình Tây, Bảo tàng Mỹ thuật và các chương trình nghệ thuật, ẩm thực; Vespa Tour tham quan Bảo tàng Phở, Chợ hoa Hồ Thị Kỷ; Tour Sắc màu Chợ

Lớn - Trải nghiệm văn hóa người Hoa; Tour Khám phá Sài Gòn kết nối Bưu điện Thành phố, Nhà thờ Đức Bà, xe buýt 2 tầng…

Tương tự, tại Bình Dương, các tour kết nối Chùa Tây Tạng, làng nghề chạm trổ, điêu khắc gỗ Thủ Dầu Một, Minh Sáng Plaza - Gốm sứ Minh Long và trải nghiệm vẽ gốm được đưa vào khai thác.

Sở Du lịch TP HCM nhận định, trước kỳ nghỉ lễ, ngành du lịch đã triển khai đến các cơ sở lưu trú, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách, nâng cao chất lượng dịch vụ. Đồng thời, chính sự chủ động của các địa phương, doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, khu và điểm du lịch góp phần tạo nên kết quả tích cực của du lịch thành phố trong kỳ nghỉ Quốc khánh năm nay.

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