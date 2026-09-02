Bán lẩu Trung Quốc thu được hơn 8 tỷ đồng/ngày ở Việt Nam

Chuỗi lẩu đến từ Trung Quốc hiện có 20 nhà hàng tại nhiều tỉnh, thành phố của Việt Nam.

Lẩu Haidilao của Trung Quốc đã có mặt ở nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Ảnh: The New York Times

Chuỗi lẩu này là Haidilao.

Theo báo cáo tài chính bán niên gửi đến Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC), Super Hi International, đơn vị điều hành thị trường quốc tế của chuỗi lẩu Haidilao, trong 6 tháng đầu năm nay, doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu 444,75 triệu USD, tăng 12% so với cùng kỳ 2025.

Riêng tại Việt Nam, Haidilao thu về gần 57 triệu USD (tương ứng khoảng gần 1.500 tỷ đồng), tăng 31% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này tương đương với khoảng 8,3 tỷ đồng mỗi ngày. Doanh số của Haidilao tại Việt Nam cũng ghi nhận tốc độ tăng trưởng nhanh nhất, vượt xa nhiều thị trường khác.

Trên thực tế, Việt Nam thuộc nhóm 5 quốc gia đóng góp trên 10% doanh số cho chuỗi lẩu Haidilao, cùng với Singapore, Mỹ, Malaysia và Hàn Quốc. Hơn nữa, quy mô doanh thu của Haidilao tại Việt Nam chỉ đứng sau thị trường lớn nhất là Singapore và tiệm cận các thị trường Mỹ, Malaysia.

Lẩu Haidilao bắt đầu gia nhập Việt Nam từ năm 2019. Ảnh: Haidilao

Trong 6 tháng đầu năm nay, các nhà hàng Haidilao thuộc hệ thống Super Hi International đã phục vụ tổng cộng 16,2 triệu lượt khách, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2025. Công suất sử dụng bàn của chuỗi lẩu này bình quân đạt 3,9 lượt/ngày, tương đương cùng kỳ năm trước. Theo Super Hi International, đà tăng trưởng tại các thị trường quốc tế được hỗ trợ bởi sức mua của người tiêu dùng, nhu cầu trải nghiệm ẩm thực và lợi thế về dịch vụ.

Dù ghi nhận doanh thu tích cực, nhưng sau khi khấu trừ các chi phí, Super Hi International lãi 2,1 triệu USD, tương đương 55,4 tỷ đồng, tức là giảm 92% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo doanh nghiệp này, lợi nhuận đi xuống là vì họ chịu khoản lỗ ròng tỷ giá 32,4 triệu USD do đồng NDT mất giá so với USD.

Haidilao hoạt động được hơn 30 năm

Ông Trương Dũng (nhà sáng lập chuỗi lẩu Haidilao) và vợ. Ảnh: Reuters

Haidilao bắt đầu được thành lập năm 1994, bởi ông Trương Dũng và một số người bạn. Kể từ nhà hàng ở thị trấn nhỏ thuộc tỉnh Tứ Xuyên, đến nay chuỗi lẩu này là một trong những thương hiệu nhà hàng Trung Quốc nổi tiếng nhất trên thế giới.

Super Hi International là đơn vị điều hành thị trường quốc tế của thương hiệu Haidilao. Tính đến ngày 30/6, đơn vị này đã vận hành 129 nhà hàng tại nhiều quốc gia, trong đó tại Đông Nam Á có 73 cơ sở.

Haidilao bắt đầu gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2019, với việc mở cửa hàng đầu tiên tại tòa tháp Bitexco ở TP HCM. Tính đến nay, chuỗi lẩu đến từ Trung Quốc đã mở được 20 nhà hàng tại Hà Nội, TP HCM, Bắc Ninh, Nha Trang, bao gồm 19 quán lẩu và một quán nướng.

Tại thị trường Việt Nam, thương hiệu lẩu Haidilao theo đuổi mô hình kết hợp giữa không gian ăn uống phổ biến với trải nghiệm dịch vụ ở phân khúc cao hơn. Mức giá và mô hình phục vụ cũng giúp Haidilao nằm giữa nhóm nhà hàng bình dân và các nhà hàng cao cấp. Đáng chú ý, ngoài chất lượng món ăn, dịch vụ được xem là một trong những yếu tố tạo khác biệt của chuỗi lẩu Haidilao.

Super Hi International bắt đầu mở rộng hoạt động ra ngoài Trung Quốc kể từ năm 2012 tại Singapore, thông qua công ty mẹ Haidilao International. Các cổ đông lớn của công ty bao gồm ông Trương Dũng, nhà đồng sáng lập chuỗi, và vợ ông, bà Thư Bình, Chủ tịch Super Hi. Tính đến ngày 31/3, ông Trương Dũng và vợ cùng nhóm cổ đông liên quan đang nắm 43,02% cổ phần Super Hi International.