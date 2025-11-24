Từ lúc lộ ra cuốn sổ tiết kiệm trị giá 4 tỷ, cuộc sống của tôi bắt đầu xáo trộn

Tôi về hưu đầu năm nay, lương hưu tròn 10 triệu nhưng tôi chỉ bảo với hai đứa con là 3 triệu. Không phải tôi keo kiệt, chỉ là tôi hiểu tính các con mình, biết tôi có đồng nào là lại xúi mẹ cho đứa này một ít, phụ đứa kia chút. Tôi về hưu rồi, chẳng còn nguồn thu nào, giữ lại chút phòng thân cũng phải.

Mấy chục năm ở căn hộ tập thể cũ này, tường loang lổ, phòng chật hẹp nhưng quen hơi quen gió, tôi chẳng đòi hỏi gì hơn. Hai con trai đều có gia đình riêng, tôi chưa bao giờ hợp con dâu nào, mà cũng chẳng trách các con, tôi khó tính, miệng lại hay nói thẳng, thành ra từ hồi chồng mất, tôi sống một mình cho nhẹ nhàng.

Ngày tôi về hưu, chẳng đứa nào ngỏ ý đón về. Tết xong, chúng ghé qua chúc mừng, tặng tôi bó hoa, hỏi vài câu xã giao rồi ai về nhà nấy. Tôi nghĩ mình cũng quen sống một mình rồi, không buồn, chỉ thấy hơi chạnh lòng.

Hôm đó, tôi ngất xỉu trong phòng tắm. May có bà hàng xóm gọi xe đưa đi viện. Hai con trai nghe tin mới cuống cuồng chạy vào. Chờ bác sĩ làm thủ tục nhập viện, thằng cả hỏi tôi có đủ tiền đóng tạm ứng không. Tôi nói có rồi nhờ thằng cả về nhà lấy giùm xấp tiền tôi cất kỹ trong hộp gỗ. Lúc đó tôi quên mất trong hộp gỗ đó còn có cuốn sổ tiết kiệm trị giá 4 tỷ.

Chiều hôm đó, con dâu cả đưa các cháu vào viện thăm tôi, con dâu ân cần đon đả hỏi thăm tôi. Thằng cả thì bảo: “Mẹ sức yếu rồi, dọn về nhà con ở đi, vợ con sẽ nấu cho mẹ ăn uống đầy đủ”. Tôi chưa kịp trả lời thì con dâu đã vâng vâng dạ dạ gật đầu lia lịa như sợ tôi không đồng ý.

Đến tối, con trai út vào thì thái độ vẫn bình thường, nghe tin anh cả muốn đón mẹ về ở cùng thì nó tỏ ra ngạc nhiên vô cùng khiến tôi rất thất vọng. Tôi biết thằng cả sở dĩ muốn đón tôi về ở cùng, có lẽ vì đã nhìn thấy cuốn sổ tiết kiệm kia. Còn phản ứng của thằng út là do nó chưa biết gì về chuyện tài sản, tiền bạc.

Tôi không biết nên tiếp tục ở một mình, thuê một người giúp việc trông nom mình, hay dọn về nhà con cả ở. Nếu về nhà con cả ở, đến lúc con út biết tôi có tiền, liệu có làm ầm lên bảo tôi thiên vị?