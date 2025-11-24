Đào hồ bơi ở vườn, người đàn ông phát hiện kho báu vàng trị giá 21 tỷ đồng: Chính quyền lập tức vào cuộc

Đào hố xây hồ bơi, tìm thấy "kho báu" bằng vàng dưới đất

Theo Reuters và Global News đưa tin ngày 7/11 cho biết, việc tìm thấy "kho báu" xảy ra tại thị trấn Neuville-sur-Saône, cách trung tâm thành phố Lyon, Pháp khoảng 15 km. Người đàn ông, vốn chỉ muốn cải tạo lại khu vườn và xây một hồ bơi nhỏ cho gia đình, đã không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy một túi nhựa nằm sâu dưới lớp đất. Bên trong túi là năm thỏi vàng cùng nhiều đồng xu vàng nguyên chất, tất cả được bọc cẩn thận như thể đã được chôn giấu với chủ đích rõ ràng.

Người đàn ông muốn cải tạo lại khu vườn và xây một hồ bơi nhỏ cho gia đình thì bất ngờ tìm thấy tìm thấy "kho báu". (Ảnh minh họa: Yahoo)

Khi mang số vàng đi giám định sơ bộ, các chuyên gia xác định tổng giá trị lên tới khoảng 800.000 USD, tương đương 21 tỷ đồng. Chủ nhân mới của kho báu đã lập tức báo với chính quyền địa phương, đúng theo quy định pháp luật Pháp, thay vì giữ lại toàn bộ cho riêng mình.

Câu chuyện trở nên phức tạp hơn khi cơ quan phụ trách di sản văn hóa vùng Auvergne-Rhône-Alpes tham gia vào quá trình giám định. Tại Pháp, mọi vật thể được tìm thấy trong lòng đất nếu có giá trị lịch sử – khảo cổ đều có thể bị Nhà nước tuyên bố sở hữu. Vì vậy, số vàng này liệu có thuộc về chủ nhà hay phải giao nộp hoàn toàn phụ thuộc vào kết luận chuyên môn.

Chuyên gia vào cuộc: Kho báu bí ẩn nhưng không thuộc về Nhà nước

Theo tờ Le Progrès, quá trình giám định nhanh chóng mang lại kết quả. Các thỏi vàng đều có số seri còn nguyên vẹn, cho thấy chúng được mua hợp pháp từ các cơ sở kinh doanh vàng. Hàm lượng vàng cũng cho thấy tuổi đời của số kim loại quý này chỉ vào khoảng 15–20 năm, hoàn toàn không phải cổ vật hay di vật văn hóa.

Với kết luận này, số vàng không thuộc diện tài sản lịch sử, đồng nghĩa với việc Nhà nước không có quyền tịch thu. Chủ nhà được phép giữ toàn bộ số vàng vừa tình cờ đào được trong vườn mình.

Khi mang số vàng đi giám định sơ bộ, các chuyên gia xác định tổng giá trị lên tới khoảng 800.000 USD, tương đương 21 tỷ đồng. (Ảnh: People)

Tuy nhiên, kể cả khi bí ẩn về quyền sở hữu đã được giải quyết, câu hỏi về nguồn gốc của kho báu vẫn để lại nhiều dấu hỏi. Chủ cũ của căn nhà đã qua đời, gia đình không ai biết vì sao số vàng lại xuất hiện ở đó. Việc chúng được chôn sâu, bọc cẩn thận và giữ kín tuyệt đối cho thấy người giấu chúng đã có mục đích rõ ràng, nhưng vì lý do gì, đến nay vẫn không có câu trả lời.

Một cán bộ văn hóa của vùng Auvergne-Rhône-Alpes chia sẻ với báo chí rằng số vàng "không mang giá trị khảo cổ, nhưng rõ ràng nó được chôn giấu khá bài bản, như thể chủ nhân từng có ý định quay lại lấy nhưng đã không thể làm điều đó".

Khoảnh khắc đổi đời và bài học pháp lý rõ ràng

Người đàn ông tại Neuville-sur-Saône may mắn trở thành chủ nhân hợp pháp của số vàng, nhưng điều đó chỉ có được nhờ tuân thủ đúng pháp luật. Tại Pháp, bất kỳ vật thể nào được phát hiện trong lòng đất đều phải báo cho chính quyền. Nếu vật thể mang giá trị khảo cổ, nó có thể thuộc về Nhà nước; nếu không, người phát hiện được quyền sở hữu hợp pháp.

Nguồn tin từ Le Progrès cho biết khi nhận kết quả giám định, người đàn ông vẫn giữ thái độ bình tĩnh đáng kinh ngạc. Anh thừa nhận rằng khoảnh khắc nhìn thấy những thỏi vàng đầu tiên "là cảm giác không bao giờ quên được", nhưng cũng hiểu rõ rằng mọi việc chỉ thật sự kết thúc khi có đánh giá từ cơ quan văn hóa.

Vụ việc tại Lyon trở thành minh chứng sống động rằng đôi khi chỉ một lần cải tạo vườn xây hồ bơi cũng có thể mở ra cả một câu chuyện đổi đời. (Ảnh: Yahoo)

Dù vẫn chưa thể giải thích nguồn gốc của kho báu, câu chuyện nhanh chóng lan khắp nước Pháp bởi tính chất ly kỳ của nó: một gia sản bí mật, được chôn giấu cẩn thận, chủ cũ qua đời, và một người chủ mới tình cờ phát hiện trong tình huống không thể ngờ tới.

Vụ việc tại Lyon trở thành minh chứng sống động rằng đôi khi chỉ một lần cải tạo vườn xây hồ bơi cũng có thể mở ra cả một câu chuyện đổi đời. Nó gợi nhắc rằng trong thế giới hiện đại, những kho báu tưởng chừng chỉ có trong lịch sử vẫn có thể xuất hiện ở những nơi bình thường nhất.

Theo Reuters, Global News, People