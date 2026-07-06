Tử hình Nguyễn Thanh Cường SN 1997

Tuy tuổi đời còn trẻ nhưng Nguyễn Thanh Cường đã cầm đầu đường dây mua bán gần 45 kg ma túy xuyên biên giới.

Sau quá trình xét xử sơ thẩm, ngày 6/7, Tòa án nhân dân TP.HCM đã chính thức đưa ra phán quyết nghiêm khắc dành cho các bị cáo trong một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy quy mô lớn xuyên quốc gia.

Theo báo Công an TP.HCM, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt mức án cao nhất là Tử hình đối với bị cáo Nguyễn Thanh Cường (sinh năm 1997, quê An Giang) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Các đồng phạm và đại lý tiêu thụ trong đường dây này cũng phải nhận những mức án tù nghiêm khắc.

Các bị cáo trong đường dây ma túy xuyên quốc gia. Ảnh: Báo NLĐ

Cáo trạng vụ án

Báo Người lao động dẫn thông tin từ hồ sơ vụ án thể hiện, ngày 30/9/2023, trong quá trình kiểm tra an ninh, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất đã phát hiện dấu hiệu bất thường trong hai kiện hàng chuẩn bị xuất khẩu sang Australia. Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng thu giữ gần 1,75kg heroin cùng gần 2kg methamphetamine được ngụy trang tinh vi. Tiến hành điều tra khẩn cấp, cơ quan chức năng xác định người đứng tên gửi số hàng này là Nguyễn Thanh Cường, thực hiện theo yêu cầu của một đối tượng tên Tuấn (chưa rõ lai lịch).

Ngay lập tức, một chiến dịch mở rộng điều tra được triển khai. Từ ngày 18 đến 20/10/2023, lực lượng Công an quận Tân Phú (cũ) đã liên tiếp bóc gỡ các mắt xích chân rết tại TP.HCM:

Thu giữ gần 300g methamphetamine khi đối tượng Bùi Thúy Vy đang chuẩn bị bán lại cho Phạm Văn Học và Nguyễn Minh Lộc. Tại nhà riêng của Vy, công an còn tìm thấy một khẩu súng quân dụng K54 và 8 viên đạn. Do đối tượng Nguyễn Quốc Việt thừa nhận vũ khí này là của mình nên chương trình nghị sự đối với hành vi này đã được tách riêng để xử lý sau.

Ngày 19/10/2023, Nguyễn Đình Trúc Phương bị sa lưới khi đang nhận gần 2kg methamphetamine và gần 100g ketamine. Số hàng này được vận chuyển theo lệnh của một đầu nậu có biệt danh “Bé Điệu”.

Cùng ngày 19/10, tài xế Lê Mỹ Tạo đã chủ động mang một thùng hàng đến đồn công an giao nộp. Anh Tạo cho biết bản thân nhận cuốc xe chở thuê nhưng thấy có nhiều điểm nghi vấn, bên trong gói hàng này sau đó được xác định chứa hơn 600g chất cấm.

Mấu chốt của vụ án được tháo gỡ khi công an tiến hành khám xét khẩn cấp nơi trú ngụ của Nguyễn Thanh Cường tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Tại đây, lực lượng chức năng đã thu giữ một số lượng ma túy khổng lồ lên tới hơn 37kg, bao gồm đủ chủng loại từ heroin, methamphetamine, ketamine, thuốc lắc (MDMA) cho đến các dạng ma túy pha trộn khác.

Cường khai nhận được thuê nhận ma túy từ Campuchia về Việt Nam, cất giấu, đóng gói và phân phối theo chỉ đạo qua Telegram, hưởng tiền công 5–10 triệu đồng mỗi lần giao dịch. Chỉ trong hai ngày, Cường đã thực hiện 4 chuyến giao ma túy, mỗi lần từ vài trăm gam đến nhiều kg.

Chi Chi (Tổng hợp)



