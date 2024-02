Từ Hi Thái hậu sử dụng một thứ hay thấy trên bàn thờ để dưỡng nhan: Tưởng lạ mà cực kỳ quen!

Nói đến những người phụ nữ yêu cái đẹp trong lịch sử, Từ Hi Thái hậu của nhà Thanh chính là một đại diện tiêu biểu. Từ Hi là một người có lối sống khác biệt, bất kể bà ăn gì hay sử dụng thứ gì đều có những yêu cầu riêng. Một trong những món ăn được Từ Hi yêu thích là lẩu hoa cúc.

Món lẩu hoa cúc là món ăn do đích thân Từ Hi thái hậu nghĩ ra. Nước lẩu hoa cúc được hầm bởi nước dùng gà hay xương heo, nguyên liệu ăn kèm cũng rất đa dạng với các loại thịt gà, cá thái lát...

Đây là món ăn không chỉ để thưởng thức mà còn giúp bà bảo dưỡng nhan sắc. Mùa đông các cung nữ thường hái hoa cúc tươi rắc các cánh hoa vào nồi lẩu sôi để Từ Hi thưởng thức.



Không chỉ để làm món ăn, trong các dịp lễ tết quan trọng, hoa cúc luôn là lựa chọn của nhiều gia đình để dâng lên trên bàn thờ.

Trên thực tế, hoa cúc là thảo dược có nhiều tác dụng, y học cổ truyền dùng như phương thuốc truyền thống, vì có tính chống oxy hóa, kháng khuẩn, chữa và phòng nhiều bệnh. Việc sử dụng hoa cúc trong các bữa ăn không chỉ giúp thanh lọc cơ thể, giải độc mà còn có công dụng nâng cao sức khỏe và đẹp da.

Hình minh họa. Ảnh: Baidu

Lẩu hoa cúc không chỉ nổi tiếng trong triều đình nhà Thanh, ở Việt Nam cũng có một số nơi biến tấu món ăn này theo phong cách địa phương. Bạn hoàn toàn có thể chuẩn bị món ăn này cho gia đình của mình. Dưới đây là công thức chế biến món lẩu hoa cúc để bạn tham khảo.

Nguyên liệu

Hoa cúc tươi: 100g (đã tách bỏ phần đế hoa, chỉ giữ lại những cánh hoa)

Xương heo hoặc gà: 500g (để hầm nước lẩu)

Thịt bò, thịt gà, thịt lợn hoặc hải sản: 300g (tuỳ ý)

Các loại rau ăn kèm: rau muống, cải thảo, nấm...

Mì hoặc bún: 200g

Gia vị: muối, hạt nêm, mì chính, gừng tươi, hành lá...

Cách thực hiện

Bước 1: Hầm xương với nước sôi khoảng 2-3 giờ để lấy nước dùng trong và ngọt, gỡ bỏ xương, lọc kỹ để loại bỏ bọt và cặn.

Bước 2: Sơ chế các loại thịt và hải sản, cắt thành miếng mỏng vừa ăn. Rửa sạch các loại rau, để ráo. Cắt nhỏ hành lá và gừng tươi.

Bước 3: Đặt nồi nước dùng lên bếp, đun sôi; nêm nếm với muối, hạt nêm cho vừa ăn.

Bước 4: Khi nước lẩu sôi, nhẹ nhàng thả cánh hoa cúc vào nồi, đợi khoảng 1-2 phút để cúc nở ra và thả thêm các nguyên liệu khác vào nồi. Món lẩu có thể thưởng thức ngay khi thức ăn chín tới. Có thể ăn kèm với mì hoặc bún tuỳ thích.

Hình minh họa. Ảnh: Sina

Một số lưu ý quan trọng để món lẩu hoa cúc giữ được hương vị thơm ngon và công dụng dưỡng nhan: - Chọn hoa cúc: Sử dụng hoa cúc tươi và sạch, loại bỏ phần đế hoa chỉ giữ lại cánh hoa. Bạn cũng có thể ngâm hoa cúc trong nước muối loãng để đảm bảo sự an toàn và sạch sẽ. - Hầm nước dùng: Hầm xương heo hoặc gà lấy nước dùng trong và ngọt. Thời gian hầm nên là 2-3 giờ để nước dùng có độ ngọt tự nhiên. - Thả hoa cúc: Khi nồi lẩu sôi, bạn nên thả hoa cúc vào nồi trước khi thêm các nguyên liệu khác. Lưu ý không thả quá nhiều hoa vì có thể làm nồi lẩu bị đắng và hăng. - Thời gian nấu: Thực phẩm được nhúng vào nồi lẩu nên được nấu chín tới, không nấu quá lâu để giữ được độ tươi ngon và giá trị dinh dưỡng.

Với cách chế biến đơn giản nhưng tinh tế, món lẩu hoa cúc không chỉ là một món ăn ngon miệng mà còn là bí quyết dưỡng nhan từ tự nhiên. Chúc bạn thành công với món ăn này!

