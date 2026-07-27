Từ chiều tối nay (27/7) đến đêm mai, miền Bắc sẽ đón mưa dông diện rộng, trong đó khu vực vùng núi có thể mưa to nhất trên 250mm, khu vực đồng bằng mưa to nhất vượt 100mm. Tây Nguyên, Nam Bộ cũng mưa to trong chiều và đêm nay.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, cao nhất 32-35 độ.

Khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ ngày nắng, riêng Điện Biên – Lai Châu – Lào Cai và Sơn La ngày có mưa rải rác.

Từ chiều tối nay đến đêm mai, khu vực này có mưa lớn diện rộng với lượng mưa từ 50-120mm, có nơi trên 250mm. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, cao nhất 30-33 độ, riêng Điện Biên – Lai Châu từ 27-30 độ.

Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm nay có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ, cao nhất 33-35 độ.

Dự báo từ 29/7, mưa lớn giảm dần ở miền Bắc. Những ngày sau đó, miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và đêm, cục bộ có mưa to.

Dự báo miền Bắc đón mưa lớn từ chiều tối nay (27/7) đến đêm mai.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 60mm. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, cao nhất 34-36 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 60mm. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ Đà Nẵng đến Phú Yên cũ 34-36 độ, Khánh Hoà đến Bình Thuận cũ 31-33 độ.

Tây Nguyên sáng ít mưa, chiều và đêm nay có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Mưa tập trung chủ yếu ở Đắk Lắk, Lâm Đồng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ sáng ít mưa, chiều và đêm nay có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

TPHCM sáng ít mưa, chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 30-33 độ.

Dự báo lượng mưa trong chiều và đêm nay ở Nam Bộ từ 20-40mm, có nơi trên 100mm. Trong hai ngày 28-29/7, khu vực này tiếp tục có mưa dông vào chiều và đêm, cục bộ có mưa to đến rất to.