Từ căn bệnh của Kasim Hoàng Vũ, bác sĩ cảnh báo: Không chủ quan khi có dấu hiệu này tại vùng miệng

Sáng ngày 5/3 (giờ Việt Nam), người thân và bạn bè của ca sĩ Kasim Hoàng Vũ xác nhận anh đã trút hơi thở cuối cùng tại Mỹ vào hôm 1/3 vừa qua. Được biết nam ca sĩ đã có thời gian nhiều năm chống chọi với căn bệnh u xương hàm.

Câu chuyện của Kasim Hoàng Vũ cũng khiến nhiều người chú ý tới căn bệnh u xương hàm - một bệnh lý ít gặp nhưng có thể gây nhiều biến chứng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Những yếu tố làm tăng nguy cơ

Theo ThS.BS Nguyễn Duy Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Ung bướu, Xạ trị và Y học hạt nhân, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông , các nghiên cứu dịch tễ học cho thấy một số nhóm đối tượng có nguy cơ mắc các khối u xương vùng hàm cao hơn bình thường. Trong đó, tiền sử xạ trị vùng đầu – mặt – cổ là một yếu tố đáng chú ý. Những người từng điều trị bằng xạ trị cho các bệnh lý khác ở khu vực này có thể đối mặt với nguy cơ phát triển ung thư xương thứ phát sau nhiều năm.

Bên cạnh đó, một số bệnh lý xương sẵn có cũng làm tăng khả năng chuyển dạng ác tính nếu không được theo dõi và kiểm soát tốt. Điển hình là bệnh Paget xương hoặc chứng loạn sản sợi (Fibrous Dysplasia). Đây là những tình trạng khiến cấu trúc xương thay đổi bất thường, từ đó tạo điều kiện cho các biến đổi tế bào xảy ra.

Ngoài ra, các kích thích mạn tính tại vùng hàm mặt cũng được xem là yếu tố nguy cơ quan trọng. Những trường hợp viêm nha chu nặng kéo dài, chấn thương xương hàm lặp đi lặp lại hoặc tiếp xúc thường xuyên với các yếu tố hóa học như thuốc lá, rượu bia đều có thể làm tăng nguy cơ hình thành khối u. Theo các chuyên gia ung bướu, thuốc lá và rượu bia từ lâu đã được xem là hai tác nhân hàng đầu liên quan đến nhiều loại ung thư vùng đầu – mặt – cổ.

Ca sĩ Kasim Hoàng Vũ vừa qua đời vì bệnh u xương hàm.

Không thể phòng ngừa tuyệt đối nhưng có thể giảm rủi ro

Bác sĩ Duy Anh cho hay, hiện nay chưa có biện pháp nào có thể phòng ngừa hoàn toàn các khối u xương hàm. Tuy nhiên, người dân hoàn toàn có thể giảm thiểu nguy cơ và tăng khả năng phát hiện sớm bệnh thông qua một số thói quen chăm sóc sức khỏe đơn giản.

Trước hết là duy trì vệ sinh răng miệng đúng cách. Việc đánh răng, dùng chỉ nha khoa và chăm sóc khoang miệng thường xuyên giúp hạn chế các ổ viêm nhiễm mạn tính. Đây là yếu tố quan trọng vì tình trạng viêm kéo dài trong khoang miệng có thể tạo điều kiện cho các biến đổi tế bào bất thường xảy ra.

Thứ hai là từ bỏ các thói quen có hại, đặc biệt là hút thuốc lá và lạm dụng rượu bia. Không chỉ liên quan đến các bệnh ung thư phổ biến như ung thư phổi hay ung thư gan, hai yếu tố này còn làm tăng nguy cơ các khối u vùng đầu – mặt – cổ, trong đó có xương hàm.

Một biện pháp quan trọng khác là khám nha khoa định kỳ, tốt nhất khoảng 6 tháng một lần. Theo các chuyên gia, bác sĩ nha khoa thường là người đầu tiên phát hiện ra những bất thường ở vùng xương hàm thông qua thăm khám và chụp X-quang toàn cảnh (Panorama). Trong nhiều trường hợp, các dấu hiệu bất thường có thể được nhận diện ngay cả khi bệnh nhân chưa xuất hiện triệu chứng rõ ràng.

Bác sĩ Duy Anh lưu ý: "Không chủ quan với các vết loét: Nếu có vết loét trong miệng hoặc vùng lợi không lành sau 2-3 tuần, cần đi khám chuyên khoa ung bướu ngay để tầm soát".

Bác sĩ Duy Anh cho biết, việc phát hiện sớm các bất thường ở xương hàm có ý nghĩa rất lớn đối với tiên lượng điều trị. Khi được chẩn đoán ở giai đoạn sớm, nhiều khối u có thể được xử lý hiệu quả bằng phẫu thuật hoặc các phương pháp điều trị chuyên sâu, hạn chế tối đa biến chứng và ảnh hưởng đến chức năng ăn nhai cũng như thẩm mỹ khuôn mặt.

Ngược lại, nếu bệnh được phát hiện muộn, khối u có thể lan rộng, xâm lấn các cấu trúc xung quanh, khiến việc điều trị trở nên phức tạp và tốn kém hơn.

Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo người dân không nên chủ quan với những thay đổi bất thường ở vùng miệng – hàm – mặt như sưng nề kéo dài, đau không rõ nguyên nhân, răng lung lay bất thường hoặc xuất hiện khối cứng trong xương hàm. Khi có các dấu hiệu nghi ngờ, cần đi khám chuyên khoa sớm để được chẩn đoán và xử trí kịp thời.

Theo các bác sĩ, việc duy trì lối sống lành mạnh, chăm sóc răng miệng tốt và kiểm tra nha khoa định kỳ vẫn là những "lá chắn" quan trọng giúp giảm nguy cơ bệnh và phát hiện sớm các vấn đề tiềm ẩn liên quan đến xương hàm.