Từ bé gái 11 tuổi cứu em trai đuối nước đến hai nữ điều dưỡng kịp thời hồi sức cho người ngừng tim, những câu chuyện cho thấy ý nghĩa của việc biết sơ cấp cứu khi tai nạn bất ngờ xảy ra.

Chị gái 11 tuổi cứu em trai thoát chết dưới ao

Ngày 2/8/2023, một nhóm trẻ em đang chơi đùa thì cậu bé 10 tuổi, ở Phú Xuyên (Hà Nội), bất ngờ trượt chân ngã xuống ao. Không thấy em đâu, chị gái 11 tuổi vội lặn xuống tìm kiếm. Khoảng 2 phút sau, em được đưa lên bờ trong tình trạng bất tỉnh, người tím tái, mềm nhũn.

Theo Tuổi Trẻ Online, đứng trước tình huống nguy cấp, cô bé nhớ lại những kiến thức sơ cứu người bị đuối nước được học ở trường và xem trên truyền hình. Em áp tai vào ngực để kiểm tra nhịp tim, nhận thấy tim em trai vẫn còn đập nhưng yếu, hơi thở cũng rất yếu.

Ngay sau đó, cô bé thực hiện hô hấp nhân tạo và ép tim cho em, đồng thời kêu gọi người lớn đến hỗ trợ. Sau một vài lần thực hiện, cậu bé bắt đầu có phản ứng, nói được dù tiếng rất nhỏ rồi mở mắt nhìn chị. Em sau đó được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu.

Áp dụng những kỹ năng được học tập tại trường, chị gái 11 tuổi (áo màu be) đã cứu sống em trai 10 tuổi bị đuối nước (Ảnh: Bác sĩ cung cấp)

Theo thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhi được chuyển đến Trung tâm Nhi khoa trong tình trạng nặng, phải đặt nội khí quản, thở máy do suy hô hấp và phù phổi cấp.

Trước đó, tại Bệnh viện Nông nghiệp, bệnh nhi ban đầu còn tỉnh táo, được thở oxy và điều trị phù phổi cấp. Tuy nhiên, sau khoảng 3-4 giờ, tình trạng trở nên xấu đi, trẻ khó thở, sốt cao liên tục, nồng độ oxy trong máu giảm còn khoảng 80-85%.

Khi chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhi vẫn có biểu hiện tổn thương phổi rõ rệt. Các bác sĩ phải cho trẻ an thần, thở máy và theo dõi sát. May mắn, sau khoảng một ngày điều trị, tình trạng tiến triển tích cực, các chỉ số hô hấp cải thiện và trẻ được cai máy thở.

Đánh giá về quá trình cấp cứu ban đầu, Thạc sĩ Nguyễn Hữu Hiếu, Trung tâm Nhi khoa (Bệnh viện Bạch Mai), cho biết những thao tác của người chị có ý nghĩa quan trọng đối với cơ hội sống của bệnh nhi. Việc nhanh chóng phát hiện tình trạng nguy kịch, thực hiện cấp cứu và gọi người lớn hỗ trợ đã giúp em trai có thêm cơ hội được cứu chữa kịp thời.

Theo bác sĩ, nếu không được cấp cứu đúng cách, người bị đuối nước có thể ngừng thở, ngừng tim chỉ sau vài phút, dẫn đến di chứng nặng nề hoặc tử vong.

Điều dưỡng ép tim cứu nam du khách bất tỉnh khi đang đi du lịch

Không phải lúc nào người có mặt đầu tiên bên cạnh nạn nhân cũng là người thân. Có những trường hợp, một người xa lạ tình cờ chứng kiến sự việc đã kịp thời trở thành người hỗ trợ quan trọng trong cuộc chạy đua giành sự sống.

Theo VOV, ngày 5/8, một đoạn clip dài hơn một phút lan truyền trên mạng xã hội ghi lại khoảnh khắc một phụ nữ ép tim cứu nam du khách bị ngừng tim tại phố cổ Hoa Lư, Ninh Bình. Người phụ nữ trong đoạn clip là chị Phan Thị Thúy Hòa, điều dưỡng Khoa Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị Nghệ An.

Nữ điều dưỡng Phan Thị Thúy Hòa, điều dưỡng Khoa Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị Nghệ An (Ảnh: Nhân vật cung cấp/VOV)

Chia sẻ với phóng viên, chị Hòa cho biết hôm đó chị cùng đoàn du lịch gồm 32 người đến Hoa Lư tham quan. Khoảng 10 phút sau khi đặt chân tới phố cổ, chị nghe thấy tiếng hô hoán và phát hiện một người đàn ông trung niên nằm bất tỉnh gần cổng vào.

"Lúc đó người đàn ông nằm nghiêng, da tái nhợt, môi tím tái. Tôi kiểm tra thì không thấy mạch, nên lập tức tiến hành ép tim ngoài lồng ngực", chị Hòa kể lại.

Dù bị người nhà nạn nhân ngăn cản vì không rõ chị là ai và có chuyên môn gì, nữ điều dưỡng vẫn kiên quyết thực hiện các thao tác cấp cứu. Sau hơn một phút ép tim, nạn nhân bắt đầu có phản xạ, cử động nhẹ và dần tỉnh lại. Vài phút sau, người đàn ông đã có thể mở mắt, cử động tay chân.

Sau đó, nạn nhân được đưa đến bệnh viện để tiếp tục theo dõi. Đoàn du lịch của chị Hòa cũng tiếp tục hành trình.

Từ một chuyến đi chơi tưởng chừng bình thường, nữ điều dưỡng bất ngờ trở thành người trực tiếp hỗ trợ một người xa lạ trong tình huống sinh tử. Sự có mặt đúng lúc cùng kiến thức chuyên môn đã giúp chị nhận ra dấu hiệu nguy hiểm và nhanh chóng hành động.

Ba phút trong quán ăn cứu sống người đàn ông

Một tình huống tương tự xảy ra vào tối 13/10/2026 tại một quán ăn trên đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long, TP.HCM. Người trực tiếp tham gia cấp cứu lần này là điều dưỡng Châu Nữ Kiều Trang, Khoa Nội Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức.

Báo Sài Gòn Giải Phóng thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, bệnh viện xác nhận sự việc và cho biết chị Trang đã tham gia cấp cứu một người đàn ông 36 tuổi bị ngừng tim ngay tại quán ăn.

Thời điểm đó, anh P.V.T. vừa chơi cầu lông về và uống khoảng 5-6 ly bia hơi, mỗi ly 350 ml. Khoảng 20 phút sau, anh bất ngờ tím tái, mất ý thức, gọi hỏi không đáp ứng.

Lúc này, chị Trang cùng nhóm bạn đang tổ chức sinh nhật tại quán. Phát hiện người đàn ông có biểu hiện nguy kịch, chị lập tức tiếp cận kiểm tra và xác định bệnh nhân không có mạch cảnh, ngừng thở.

Hình ảnh hiện trường khi nạn nhân ngưng tim tại quán ăn (Ảnh: BVCC/SGGP)

"Tôi lập tức nhờ những người xung quanh gọi Trung tâm Cấp cứu 115, đồng thời phối hợp với một người bạn ép tim và thổi ngạt cho bệnh nhân. Sau khoảng 3 phút, người bệnh có mạch trở lại và dần tỉnh táo", chị Trang chia sẻ.

Trong quá trình sơ cứu, có ý kiến đề nghị ngừng hồi sức để đưa người bệnh lên taxi đến bệnh viện. Tuy nhiên, nhóm hỗ trợ vẫn tiếp tục thực hiện các biện pháp hồi sức ban đầu.

Đáng chú ý, trong nhóm bạn đi cùng chị Trang có 3 người làm việc trong ngành y tế nên mọi người nhanh chóng phối hợp xử trí tình huống. Khi ê-kíp Trung tâm Cấp cứu 115 có mặt, sinh hiệu người bệnh đã ổn định. Anh T. được chuyển đến bệnh viện để kiểm tra chuyên sâu và theo dõi.

Sau khi sức khỏe ổn định, anh T. đã viết email cảm ơn nữ điều dưỡng cùng những người tham gia cấp cứu mình.

Theo BS-CK1 Lê Công Trí, Phó Trưởng khoa Nội Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, ngừng tim là tình trạng cấp cứu tối khẩn cấp. Khi tim ngừng bơm máu, não và các cơ quan quan trọng bị thiếu oxy, có thể dẫn đến tử vong hoặc tổn thương nghiêm trọng nếu không được hồi sức kịp thời.

Ngay cả khi mạch và ý thức phục hồi, người bệnh vẫn cần được đưa đến bệnh viện để xác định nguyên nhân, theo dõi nguy cơ tái diễn và phát hiện biến chứng.

"Sự can thiệp kịp thời của người chứng kiến có vai trò quan trọng trong cấp cứu ngừng tim ngoại viện. Ép tim ngoài lồng ngực giúp duy trì một phần tuần hoàn máu đến não và tim trong thời gian chờ lực lượng cấp cứu chuyên nghiệp", BS Lê Công Trí nhấn mạnh.

Ai cũng có thể là Người Gần Nhất

Bên bờ ao, người có mặt để giúp cậu bé là chị gái. Ở phố cổ Hoa Lư và trong quán ăn tại TP.HCM, người kịp thời hỗ trợ lại là những vị khách tình cờ có mặt. Trong cả ba câu chuyện, kiến thức và kỹ năng sơ cấp cứu đã giúp người chứng kiến hành động ngay trong những phút đầu tiên, trước khi người gặp nạn được đưa đến bệnh viện.

Ai cũng có thể là Người Gần Nhất. Từ việc nhận ra ai đó đang cần giúp đỡ, gọi người hỗ trợ đến thực hiện những gì mình đã được học và thực hành, mỗi người đều có thể góp sức khi tình huống khẩn cấp xảy ra. Đó cũng là tinh thần của thông điệp “Gần để thấu hiểu – Gọi để kết nối – Giúp để cứu người.”

Người Gần Nhất là chương trình xã hội với tầm nhìn dài hạn do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chủ trì, VCCorp và Báo Tuổi Trẻ là đơn vị khởi xướng, nhằm xây dựng một cộng đồng Việt Nam nhân ái, đủ kiến thức và kỹ năng để biến lòng tốt thành hành động thiết thực, đúng lúc, đúng cách, trong đó người trẻ là lực lượng nòng cốt. Giai đoạn đầu, chương trình tập trung phổ cập kỹ năng sơ cấp cứu cho người trẻ Việt Nam.

Đồng hành cùng chương trình có Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam hỗ trợ chuyên môn y tế, Câu lạc bộ Niềm tin số Hà Nội hỗ trợ cộng đồng số và Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam hỗ trợ huy động nguồn lực và tình nguyện viên doanh nghiệp.

Sáng Chủ nhật, 22/11/2026, lễ ra mắt Chương trình Người Gần Nhất diễn ra tại Hà Nội trong khuôn khổ lễ phát động Ngày Cộng đồng lần thứ nhất. Sự kiện mở cửa tự do, mời bạn cùng bạn bè, người thân đến dự lễ ra mắt và trải nghiệm thực hành sơ cấp cứu. Hoạt động hiến máu tình nguyện diễn ra từ 8h đến 11h cùng ngày tại Cung Thanh niên Hà Nội, số 37 Trần Bình Trọng.

Thứ Hai, 23/11/2026 là Ngày Cộng đồng chính thức, cũng là ngày diễn ra lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Hưởng ứng chủ đề “Mỗi người một hành động – Lan tỏa giá trị nhân ái”, dù ở đâu, bạn cũng có thể chọn một việc làm thiết thực như hiến máu, học kỹ năng sơ cấp cứu, giúp đỡ một người quanh mình hoặc chia sẻ thông điệp để nhiều người cùng hành động.