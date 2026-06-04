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Từ 8/6, VNeID tích hợp thêm giấy tờ quan trọng, người dân cả nước cần biết

Huỳnh Duy
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Từ ngày 8/6, ứng dụng VNeID sẽ được bổ sung thêm một loại giấy tờ quan trọng, tiếp tục mở rộng hệ sinh thái giấy tờ điện tử phục vụ người dân trên môi trường số.

Từ ngày 8/6/2026, giấy chứng nhận đăng ký xe (thường được gọi là "cà vẹt xe") sẽ chính thức được tích hợp trên ứng dụng VNeID và ứng dụng giao thông số VNeTraffic, giúp người dân thuận tiện hơn trong quá trình tham gia giao thông và thực hiện các thủ tục liên quan đến phương tiện.

Theo Thông tư số 37/2026 của Bộ Công an, dữ liệu điện tử của giấy chứng nhận đăng ký xe sẽ được đồng bộ và lưu trữ trên các nền tảng số do Bộ Công an quản lý. Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký xe, người dân có thể lựa chọn nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe, qua dịch vụ bưu chính hoặc thông qua Cổng Dịch vụ công.

Từ ngày 8/6, dữ liệu đăng ký xe sẽ tích hợp trên VNeID và VNeTraffic. (Ảnh minh hoạ)

Đáng chú ý, từ ngày 8/6, người điều khiển phương tiện có thể sử dụng bản điện tử của giấy đăng ký xe trên VNeID hoặc VNeTraffic để xuất trình khi lực lượng chức năng kiểm tra. Thông tin sẽ được xác thực thông qua dữ liệu số và mã QR thay cho việc kiểm tra giấy tờ bản cứng như trước đây.

Việc tích hợp giấy đăng ký xe lên VNeID được kỳ vọng sẽ giúp giảm bớt các loại giấy tờ người dân phải mang theo khi tham gia giao thông. Chủ phương tiện có thể sử dụng ngay bản điện tử trên điện thoại thông minh để chứng minh quyền sở hữu phương tiện cũng như phục vụ các thủ tục hành chính liên quan.

Bên cạnh đó, dữ liệu đăng ký xe số hóa cũng hỗ trợ thuận lợi hơn cho hoạt động đăng kiểm và giải quyết các thủ tục hành chính. Trong nhiều trường hợp, chủ xe có thể sử dụng thông tin tích hợp trên VNeID thay thế cho việc xuất trình giấy đăng ký xe bản giấy theo quy định.

Trước đó, ứng dụng VNeID đã tích hợp nhiều loại giấy tờ quan trọng như căn cước công dân, giấy phép lái xe và các giấy tờ cá nhân khác. Việc bổ sung giấy chứng nhận đăng ký xe tiếp tục mở rộng hệ sinh thái giấy tờ điện tử, góp phần thúc đẩy quá trình xây dựng công dân số và nền hành chính số tại Việt Nam.

Với thay đổi này, điện thoại thông minh cài đặt VNeID đang dần trở thành "ví giấy tờ điện tử" của người dân, hỗ trợ thực hiện nhiều giao dịch và thủ tục trên môi trường số một cách thuận tiện hơn.

Theo Cổng thông tin - Công an tỉnh Bắc Ninh

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