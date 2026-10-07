Từ ngày 5/10/2026, mức trợ cấp hưu trí xã hội được nâng lên 540.000 đồng/tháng, áp dụng cho người cao tuổi đáp ứng điều kiện theo quy định.
Từ 5/10/2026, trợ cấp tăng từ 500.000 lên 540.000 đồng/tháng: Người từ bao nhiêu tuổi được hưởng?
Nguyệt Phạm |
Mức trợ cấp hưu trí xã hội mới được điều chỉnh tăng từ ngày 5/10/2026, với điều kiện hưởng khác nhau tùy độ tuổi và hoàn cảnh của người dân.
Theo Đời sống pháp luật Copy link
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