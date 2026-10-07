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Từ 5/10/2026, trợ cấp tăng từ 500.000 lên 540.000 đồng/tháng: Người từ bao nhiêu tuổi được hưởng?

Nguyệt Phạm
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Mức trợ cấp hưu trí xã hội mới được điều chỉnh tăng từ ngày 5/10/2026, với điều kiện hưởng khác nhau tùy độ tuổi và hoàn cảnh của người dân.

Từ ngày 5/10/2026, mức trợ cấp hưu trí xã hội được nâng lên 540.000 đồng/tháng, áp dụng cho người cao tuổi đáp ứng điều kiện theo quy định.


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hưu trí xã hội

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