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Từ 15/8, cần làm gì khi vay ngân hàng không quá 400 triệu đồng?

Phạm Duy/VTC News
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Ngân hàng Nhà nước chính thức nâng hạn mức khoản vay giá trị nhỏ tại các tổ chức tín dụng từ 100 triệu đồng lên 400 triệu đồng từ ngày 15/8.

Theo đó, khách hàng vay không quá 400 triệu đồng sẽ không cần chứng minh tài chính hay phương án sử dụng vốn cho ngân hàng và công ty tài chính.

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 29/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2016 quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng. Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/8/2026.

Một trong những nội dung đáng chú ý nhất của Thông tư 29 là sửa đổi quy định về khoản vay có mức giá trị nhỏ. Theo đó, khoản vay có giá trị nhỏ được xác định theo khoản 2 Điều 102 Luật Các tổ chức tín dụng và không vượt quá 200 triệu đồng tại quỹ tín dụng nhân dân, 400 triệu đồng tại các tổ chức tín dụng khác. Quy định này thay thế ngưỡng 100 triệu đồng từng áp dụng trước đây đối với các tổ chức tín dụng.

- Ảnh 1.

Từ 15/8, vay đến 400 triệu không cần chứng minh tài chính. (Ảnh minh họa).

Việc nâng hạn mức cho vay tiêu dùng giá trị nhỏ theo Ngân hàng Nhà nước nhằm phù hợp với bối cảnh nền kinh tế hiện nay.

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Với các khoản vay giá trị nhỏ này, Luật các tổ chức tín dụng cho phép các ngân hàng và công ty tài chính giải ngân mà không yêu cầu khách vay phải cung cấp tài liệu, dữ liệu chứng minh khả năng tài chính hay phương án sử dụng vốn khả thi như các khoản vay khác.

Bên cạnh đó, Thông tư mới yêu cầu với các khoản nợ quá hạn, tổ chức tín dụng phải thu nợ gốc trước, sau đó mới thu lãi vay. Trước đây, các bên được quyền thỏa thuận thứ tự thu nợ gốc và lãi.

Còn với hoạt động cho vay bằng phương tiện điện tử, tổ chức tín dụng phải quy định giới hạn dư nợ đối với từng khách hàng và nhận biết, xác minh khách hàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về mở và sử dụng tài khoản thanh toán. Với khách hàng đã có quan hệ giao dịch, tổ chức tín dụng được chủ động áp dụng biện pháp, công nghệ xác minh phù hợp để quản lý rủi ro.

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Tags

ngân hàng

vay ngân hàng

400 triệu đồng

từ 15/8

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