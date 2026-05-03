Từ 15/5, loại bệnh nào sau điều trị buộc phải đăng ký theo dõi sức khỏe?

Xử phạt nghiêm

Theo quy định, các vi phạm như không khai báo hoặc khai báo không trung thực diễn biến bệnh truyền nhiễm của bản thân với nhân viên y tế; không đăng kí theo dõi sức khỏe với trạm y tế xã, phường nơi cư trú sau khi ra viện hoặc kết thúc việc điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đối với bệnh truyền nhiễm nhóm A; hay cơ sở y tế không tư vấn đầy đủ biện pháp phòng, chống bệnh cho người bệnh và thân nhân sẽ bị xử phạt từ 1 đến 3 triệu đồng.

Ở mức xử phạt cao hơn, từ 3 đến 5 triệu đồng, áp dụng đối với các hành vi như cơ sở khám chữa bệnh không thông báo ca bệnh truyền nhiễm cho cơ quan y tế dự phòng, không theo dõi sức khỏe nhân viên trực tiếp điều trị bệnh truyền nhiễm nhóm A, hoặc không thực hiện các biện pháp phòng, chống lây nhiễm, vệ sinh, khử khuẩn khi phát hiện nguy cơ dịch bệnh thuộc nhóm B và C.

Đối với các vi phạm liên quan đến bệnh truyền nhiễm nhóm A, mức phạt được nâng lên đáng kể. Hành vi không thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện ca bệnh hoặc môi trường có tác nhân gây bệnh có thể bị phạt từ 5 đến 7 triệu đồng. Nếu không thực hiện các biện pháp vệ sinh, khử trùng, tẩy uế trong trường hợp này, mức xử phạt có thể lên tới 10 triệu đồng.

Nghị định cũng dành một chương riêng quy định về vi phạm trong cách li y tế. Những trường hợp không tổ chức cách ly, trốn tránh hoặc từ chối thực hiện cách li, hay không lập danh sách và theo dõi người tiếp xúc với ca bệnh sẽ bị phạt từ 5 đến 10 triệu đồng. Với các vi phạm nghiêm trọng hơn như không cách ly người mắc bệnh truyền nhiễm nhóm A, chống đối quyết định cách li của cơ quan chức năng hoặc tổ chức cách li tại địa điểm không đủ điều kiện, mức phạt có thể từ 15 đến 20 triệu đồng. Ngoài ra, các trường hợp vi phạm còn buộc phải thực hiện biện pháp cách li theo quy định.

Trong bối cảnh dịch bệnh có thể bùng phát, các hành vi vi phạm quy định về áp dụng biện pháp chống dịch cũng bị xử lí nghiêm. Những cá nhân không thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân như đeo khẩu trang, sát khuẩn, giữ khoảng cách hoặc không báo cáo ca bệnh có thể bị phạt từ 1 đến 3 triệu đồng. Mức phạt từ 5 đến 10 triệu đồng áp dụng với các hành vi như che giấu tình trạng bệnh, từ chối tham gia chống dịch theo huy động, không thực hiện vệ sinh khử khuẩn tại vùng dịch, hoặc thu tiền khám chữa bệnh đối với bệnh truyền nhiễm nhóm A.

Đáng chú ý, các vi phạm liên quan đến việc không chấp hành các quyết định hành chính trong vùng dịch sẽ bị xử phạt nặng hơn. Hành vi không tuân thủ việc tạm đình chỉ hoạt động dịch vụ, không chấp hành lệnh cấm kinh doanh thực phẩm có nguy cơ lây bệnh hoặc hạn chế tụ tập đông người có thể bị phạt từ 10 đến 20 triệu đồng. Mức phạt từ 20 đến 30 triệu đồng áp dụng đối với các hành vi như không thực hiện kiểm tra, giám sát y tế khi ra vào vùng dịch hoặc đưa các vật phẩm có nguy cơ lây bệnh ra khỏi khu vực này.

Ở khung xử phạt cao nhất, từ 30 đến 40 triệu đồng, Nghị định quy định xử lí nghiêm các hành vi đặc biệt nguy hiểm như không thực hiện kiểm tra, xử lí y tế đối với phương tiện vận tải trước khi rời vùng dịch trong tình trạng khẩn cấp, vi phạm lệnh cấm tụ tập đông người, đưa người và phương tiện không có nhiệm vụ vào ổ dịch, hoặc không chấp hành quyết định tiêu hủy các nguồn lây.

Việc tăng mạnh mức xử phạt được kì vọng sẽ nâng cao ý thức tuân thủ của người dân và tổ chức, góp phần kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng trong mọi tình huống.

Bệnh truyền nhiễm gồm những loại nào?

Theo quy định tại khoản 1, điều 3, Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm hiện hành, thì bệnh truyền nhiễm được phân loại như sau:

Nhóm A gồm các bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm có khả năng lây truyền rất nhanh, phát tán rộng và tỷ lệ tử vong cao hoặc chưa rõ tác nhân gây bệnh. Cụ thể,các bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A bao gồm bệnh bại liệt; bệnh cúm A-H5N1; bệnh dịch hạch; bệnh đậu mùa; bệnh sốt xuất huyết do vi rút Ê - bô - la ( Ebola ), Lát-sa ( Lassa ) hoặc Mác-bớc ( Marburg ); bệnh sốt Tây sông Nin (Nile); bệnh sốt vàng; bệnh tả; bệnh viêm đường hô hấp cấp nặng do vi rút và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới phát sinh chưa rõ tác nhân gây bệnh;

Nhóm B gồm các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có khả năng lây truyền nhanh và có thể gây tử vong. Cụ thể,các bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B bao gồm bệnh do vi rút A-đê-nô ( Adeno ); bệnh do vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS); bệnh bạch hầu; bệnh cúm; bệnh dại; bệnh ho gà; bệnh lao phổi; bệnh do liên cầu lợn ở người; bệnh lỵ A-míp ( Amibe ); bệnh lỵ trực trùng; bệnh quai bị; bệnh sốt Đăng gơ ( Dengue ), sốt xuất huyết Đăng gơ ( Dengue ); bệnh sốt rét; bệnh sốt phát ban; bệnh sởi; bệnh tay-chân-miệng; bệnh than; bệnh thủy đậu; bệnh thương hàn; bệnh uốn ván; bệnh Ru-bê-ôn ( Rubeon ); bệnh viêm gan vi rút; bệnh viêm màng não do não mô cầu; bệnh viêm não vi rút; bệnh xoắn khuẩn vàng da; bệnh tiêu chảy do vi rút Rô-ta ( Rota );

Nhóm C gồm các bệnh truyền nhiễm ít nguy hiểm, khả năng lây truyền không nhanh. Cụ thể, các bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm C bao gồm bệnh do Cờ-la-my-đi-a ( Chlamydia ); bệnh giang mai; các bệnh do giun; bệnh lậu; bệnh mắt hột; bệnh do nấm Can-đi-đa-an-bi-căng ( Candida albicans ); bệnh Nô-ca-đi-a ( Nocardia ); bệnh phong; bệnh do vi rút Xi-tô-mê-ga-lô ( Cytomegalo ); bệnh do vi rút Héc-péc ( Herpes ); bệnh sán dây; bệnh sán lá gan; bệnh sán lá phổi; bệnh sán lá ruột; bệnh sốt mò; bệnh sốt do Rích-két-si-a ( Rickettsia ); bệnh sốt xuất huyết do vi rút Han-ta ( Hanta ); bệnh do Tờ-ri-cô-mô-nát ( Trichomonas ); bệnh viêm da mụn mủ truyền nhiễm; bệnh viêm họng, viêm miệng, viêm tim do ví rút Cốc-xác-ki ( Coxsakie ); bệnh viêm ruột do Giác-đi-a ( Giardia ); bệnh viêm ruột do Vi-bờ-ri-ô Pa-ra-hê-mô-ly-ti-cút ( Vibrio Parahaemolyticus ) và các bệnh truyền nhiễm khác.

Cũng theo quy định của Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm, Bộ Y tế sẽ cập nhật và công bố danh mục bệnh truyền nhiễm theo quy định.

Thực hiện quy định này, mới đây nhất, ngày 25/11/2025, theo quyết định 3644, Bộ Y tế bổ sung danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm A và B. Cụ thể, bổ sung bệnh do vi rút cúm A(H5N6); bệnh do vi rút cúm A(H9N2); bệnh do vi rút Nipah vào danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm A.

Bổ sung bệnh do Haemophilus influenzae týp b; bệnh do phế cầu; bệnh viêm đường hô hấp do vi rút hợp bào (RSV); bệnh viêm phổi do vi khuẩn Legionella pneumophila; bệnh do vi rút HPV (Human Papilloma Virus) ở người; bệnh do vi khuẩn Whitmore; bệnh do vi rút Chikungunya; bệnh ngộ độc thịt do vi khuẩn Clostridium botulinum; bệnh do vi khuẩn Listeria monocytogenes vào danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm B.