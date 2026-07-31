Từ 1/8, Đà Lạt có thay đổi mới: Du khách và người dân cần nắm rõ

Du khách và người dân đến thành phố ngàn hoa cần chú ý thông tin dưới đây để sắp xếp lịch trình phù hợp.

Theo báo điện tử tỉnh Lâm Đồng, từ ngày 1/8, địa phương sẽ điều chỉnh tổ chức giao thông tại nhiều tuyến đường ở trung tâm Đà Lạt.

Ảnh: Báo điện tử tỉnh Lâm Đồng

Theo phương án của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, xe trên 29 chỗ (trừ xe buýt) không được lưu thông trên đường: Hai Bà Trưng (đoạn gần đường La Sơn Phu Tử); không được đi thẳng hoặc quay đầu tại nút giao Phan Đình Phùng - Tản Đà; không được rẽ phải từ đường Tản Đà vào đường Phan Đình Phùng.

Đối với phương tiện đi từ nút giao Việt Anh, xe trên 29 chỗ không được rẽ trái vào đường Nguyễn Văn Cừ mà phải đi thẳng lên cầu Ba Tháng Hai.

Riêng trên đường Bùi Thị Xuân, xe trên 29 chỗ bị cấm lưu thông trong khung giờ từ 19 - 21h tại đoạn từ sau nút giao Lý Tự Trọng đến khu vực ngã 5 Đại học Đà Lạt. Ngoài hạn chế lưu thông, xe trên 29 chỗ cũng không được dừng, đỗ trên các tuyến: Nguyễn Văn Cừ, Ba Tháng Hai, Phạm Ngũ Lão, Bà Triệu và Nguyễn Chí Thanh.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, việc điều chỉnh nhằm phân luồng giao thông, hạn chế xe du lịch cỡ lớn đi vào khu vực trung tâm, nơi có mặt đường hẹp, mật độ phương tiện cao và thường xuyên xảy ra ùn tắc, nhất là vào giờ cao điểm, cuối tuần và mùa du lịch.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng cũng bổ sung quy định cấm xe tải từ 1,5 tấn lưu thông trong các khung giờ 6h - 8h, 10h - 12h và 16h - 18h hằng ngày trên các tuyến: Ngô Quyền - Hai Bà Trưng, La Sơn Phu Tử - Hai Bà Trưng, Ba Tháng Hai - Trần Phú và Đặng Thùy Trâm - Hoàng Văn Thụ.

Nếu có kế hoạch du lịch tại địa phương này từ ngày 1/8, các đoàn du khách sử dụng xe trên 29 chỗ để di chuyển trong trung tâm cần nắm rõ quy định giao thông mới này để tránh bị ảnh hưởng đến lịch trình.