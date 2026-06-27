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Từ 1/7, lương giáo viên cao nhất 17,15 triệu đồng/tháng, chưa kể phụ cấp

Luân Dũng
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Khi áp dụng mức lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng từ ngày 1/7, lương giáo viên sẽ dao động trong khoảng 5,31 - 17,15 triệu đồng/tháng, chưa kể phụ cấp.

Nghị định 161/2026 của Chính phủ quy định, mức lương cơ sở mới là 2.530.000 đồng/tháng, có hiệu lực từ ngày 1/7.

Theo đó, mức lương mới của giáo viên sẽ được tính theo công thức: Lương giáo viên = 2.530.000 đồng × Hệ số lương hiện hưởng.

Như vậy, lương giáo viên từ ngày 1/7 sẽ dao động trong khoảng 5,31 - 17,15 triệu đồng/tháng. Mức lương cũ hiện nay là 4,91 - 15,87 triệu đồng/tháng.

Trong đó, giáo viên tiểu học, THCS và THPT hạng I sẽ nhận mức lương cao nhất. Cụ thể, người có hệ số 6,78 sẽ hưởng mức lương 17,15 triệu đồng/tháng.

Đối với giáo viên mầm non hạng III - nhóm nhận lương thấp nhất, dao động 5,31 - 12,37 triệu đồng/tháng.

Ngoài tiền lương trên, nhà giáo còn được hưởng một số loại phụ cấp, như phụ cấp thâm niên nhà giáo; phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhà giáo trực tiếp giảng dạy các cấp học, môn học, đối tượng dạy học và theo vùng miền công tác.

Theo Nghị định 182/2026 của Chính phủ, từ ngày 1/7, phụ cấp ưu đãi theo nghề của một số nhóm nhà giáo được nâng từ 35% lên 45%, từ 50% lên 60% hoặc từ 70% lên mức cao nhất là 80%.

Trong đó, nhà giáo giảng dạy tại cơ sở giáo dục mầm non và trường tiểu học được hưởng phụ cấp ưu đãi 45%.

Nhà giáo giảng dạy tại cơ sở giáo dục mầm non, trường tiểu học đóng trên địa bàn xã khu vực I, khu vực II vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; xã đảo, hải đảo, xã biên giới được hưởng mức phụ cấp 60%.

Mức phụ cấp 60% cũng được áp dụng với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục công tác tại trường năng khiếu thể dục thể thao, trường năng khiếu nghệ thuật và trường phổ thông dân tộc bán trú cũng được hưởng mức phụ cấp 60%.

Với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục làm việc tại trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông nội trú, trường trung học phổ thông chuyên, trường dự bị đại học, lớp dành cho người khuyết tật… mức phụ cấp ưu đãi theo nghề là 80%.

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