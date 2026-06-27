Từ 1-7, bỏ sát hạch lái xe mô phỏng, thí sinh còn thi những gì?

Thí sinh thi bằng lái ô tô chỉ cần thi 3 phần: lý thuyết, thực hành lái xe trong hình và thực hành trên đường, không cần thi mô phỏng trên máy tính.

Cục CSGT, Bộ Công an cho biết từ ngày 1-7-2026 sẽ bỏ bài thi mô phỏng trên máy tính. Đó là quy định mới trong Thông tư quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế vừa được Bộ Công an ban hành thay thế Thông tư số 12/2025/TT-BCA. Theo đó, các thí sinh thi bằng lái ô tô chỉ cần hoàn thành 3 phần thi cốt lõi: lý thuyết, thực hành lái xe trong hình và thực hành trên đường.

Từ 1-7, thí sinh thi bằng lái ô tô không phải thi mô phỏng trên máy tính. Ảnh minh hoạ

Quy định này được thực hiện căn cứ vào quy định của Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ và Nghị định số 94/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe, có hiệu lực thi hành ngày 1-7-2026 (bãi bỏ Nghị định số Nghị định số 160/2024/NĐ-CP). Điều 24 Nghị định số 94 đã bỏ quy định trang bị thiết bị sát hạch mô phỏng các tình huống giao thông, trang bị phòng sát hạch mô phỏng của Trung tâm sát hạch lái xe.

Theo Cục CSGT, quy định về sát hạch mới có nhiều nội dung chặt chẽ hơn, phù hợp với thực tiễn hoạt động giao thông vận tải, đảm bảo người được cấp giấy phép có đạo đức lái xe (không dám lái ẩu, coi thường pháp luật), có kỹ năng tốt khi điều khiển xe trên đường. Học viên phải thi tuần tự từ lý thuyết đến 2 bài thi thực hành và tình huống với mô tô; thi từ lý thuyết - sa hình - đường trường với ô tô, phải đỗ lần lượt các phần thi đó mới được thi phần tiếp theo.

Số câu hỏi lý thuyết trong bài sát hạch mô tô hạng A, A1 tăng từ 25 câu lên 40 câu, thời gian làm bài từ 19 phút lên 27 phút, người thi đạt khi trả lời đúng 36/40 câu. Số câu hỏi bài thi sát hạch ô tô hạng B tăng từ 30 câu lên 50 câu, thời gian làm bài từ 20 phút lên 33 phút, người thi đạt khi trả lời đúng 45/50 câu. Người thi không thể "học mẹo, thi mẹo".

Nội dung sát hạch thực hành lái xe mô tô bổ sung cách xử lý tình huống giả định trên đường như: Xử lý tình huống từ đường nhánh ra đường chính hoặc từ đường không ưu tiên ra đường ưu tiên; xử lý tình huống chuyển hướng quay đầu; xử lý tình huống vượt xe…

Đoạn đường sát hạch thực hành lái xe ô tô tối thiểu 5 km, phải có mật độ tham gia giao thông vừa phải và bảo đảm có đầy đủ tình huống giao thông gồm: Ngã ba; ngã tư; đường nhánh ra đường chính hoặc đường không ưu tiên ra đường ưu tiên; vòng xuyến, đèn tín hiệu giao thông, lối dành cho người đi bộ sang đường. Người thi phải thực hiện 12 bài sát hạch.