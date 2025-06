Từ 1/7/2025, người tự đi khám hay trái tuyến cũng được thanh toán 100% mức hưởng BHYT nếu thuộc trường hợp sau

Theo điểm a, b, c, d, đ, e, h, khoản 4, Điều 22, Luật BHYT năm 2024 cũng mở rộng quyền lợi cho người bệnh tự đi khám, chữa bệnh không đúng nơi đăng ký ban đầu nhưng vẫn được thanh toán 100% chi phí trong các trường hợp:

- Khám, chữa bệnh tại cơ sở tuyến cơ bản hoặc chuyên sâu được chẩn đoán xác định để điều trị một số bệnh hiểm nghèo, bệnh hiếm, cần phẫu thuật hoặc kỹ thuật cao theo quy định của Bộ Y tế.

- Người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ nghèo đang sinh sống tại vùng kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo khi điều trị nội trú tại tuyến chuyên sâu.

- Khám, chữa bệnh tại cơ sở cấp ban đầu, nội trú tại cấp cơ bản.

- Các cơ sở khám, chữa bệnh cấp cơ bản, cấp chuyên sâu mà trước ngày 01/01/2025 đã được cơ quan có thẩm quyền xác định là tuyến huyện.

- Khám, chữa bệnh nội trú tại cơ sở khám, chữa bệnh cấp chuyên sâu mà trước ngày 01/01/2025 đã được cơ quan có thẩm quyền xác định là tuyến tỉnh.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT số 51/2024/QH15 (Luật BHYT năm 2024), được Quốc hội thông qua ngày 27/11/2024, là bước tiến quan trọng trong việc mở rộng tiếp cận dịch vụ y tế và bảo đảm công bằng trong chăm sóc sức khỏe.

Luật đặc biệt chú trọng đến các nhóm như người nghèo, người sống tại vùng khó khăn, người có công với cách mạng.

Một trong những điểm nổi bật của Luật là quy định cụ thể các nhóm đối tượng được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh BHYT, thể hiện rõ tính nhân văn và định hướng an sinh xã hội bền vững của Nhà nước trong giai đoạn mới.

Đáng chú ý, các đối tượng quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, h, i, o, r và s khoản 3, Điều 12 của Luật BHYT năm 2024 sẽ được hưởng toàn bộ chi phí khám, chữa bệnh BHYT, bao gồm:

- Lực lượng vũ trang và người hưởng chế độ như quân nhân: Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, quân nhân chuyên nghiệp đang tại ngũ trong quân đội và sĩ quan, hạ sĩ chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân.

- Học viên lực lượng vũ trang gồm: Hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân đang tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong công an nhân dân; học viên quân đội, học viên công an, học viên cơ yếu hưởng sinh hoạt phí là người Việt Nam; Học viên quân đội, học viên công an, học viên cơ yếu hưởng sinh hoạt phí là người nước ngoài; Học viên đào tạo sĩ quan dự bị từ 03 tháng trở lên chưa tham gia BHXH, BHYT.

- Dân quân thường trực.

- Người có công với cách mạng và cựu chiến binh.

- Trẻ em dưới 6 tuổi.

- Thân nhân liệt sĩ, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ.

- Người thuộc hộ nghèo; người dân tộc thiểu số thuộc hộ cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; người dân tộc thiểu số sống tại vùng kinh tế - xã hội khó khăn; người cư trú tại vùng đặc biệt khó khăn, xã đảo, huyện đảo.

- Người đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng; người hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hằng tháng theo quy định pháp luật; người hưởng trợ cấp tuất hằng tháng thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội.

- Người từ đủ 75 tuổi trở lên hưởng trợ cấp tuất hằng tháng, người từ đủ 70 đến dưới 75 tuổi thuộc hộ cận nghèo đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.

Phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT?

Từ ngày 1-7, người tham gia BHYT được quỹ BHYT thanh toán các chi phí khác ngoài quy định hiện nay như khám bệnh, chữa bệnh, bao gồm cả khám bệnh, chữa bệnh từ xa, hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh từ xa, khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình, khám bệnh, chữa bệnh tại nhà, phục hồi chức năng, khám thai định kỳ, sinh con.

Vận chuyển người bệnh đối với đối tượng được quy định cụ thể trong trường hợp đang điều trị nội trú hoặc cấp cứu phải chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định.

Chi phí cho sử dụng dịch vụ kỹ thuật y tế, thuốc, thiết bị y tế, máu, chế phẩm máu, khí y tế, vật tư, dụng cụ, công cụ, hóa chất sử dụng trong khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT.

