Từ 1/1/2026, hai trường hợp được hưởng 100% bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh

Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc biệt nhằm tạo đột phá trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Trong đó nhiều nội dung quan trọng liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế và đội ngũ nhân viên y tế.

Theo nghị quyết, Nhà nước sẽ tăng tỷ lệ, mức thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế và mở rộng chi Quỹ BHYT cho hoạt động khám sàng lọc, chẩn đoán, điều trị sớm một số bệnh. Việc điều chỉnh được thực hiện theo lộ trình, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và khả năng cân đối ngân sách, Quỹ bảo hiểm y tế.

Đáng chú ý, từ ngày 1/1/2026, hai nhóm sẽ được hưởng mức chi trả 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng của bảo hiểm y tế, gồm: Người tham gia bảo hiểm y tế thuộc hộ gia đình cận nghèo và người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên, đang hưởng hưu trí sẽ được hưởng 100% bảo hiểm y tế.

Bên cạnh đó, Quốc hội quyết định tăng tỷ lệ mức hưởng bảo hiểm y tế đối với các đối tượng chính sách xã hội, người yếu thế, người có thu nhập thấp và một số nhóm cần ưu tiên khác. Quỹ bảo hiểm y tế cũng sẽ chi trả cho hoạt động khám sàng lọc, chẩn đoán và điều trị sớm một số bệnh nhằm nâng cao hiệu quả phòng bệnh, giảm gánh nặng chi phí y tế lâu dài cho người dân.

Nghị quyết cũng nêu rõ định hướng, từ ngày 1/1/2030, Nhà nước sẽ từng bước thực hiện chính sách miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế, theo lộ trình phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, khả năng cân đối của Quỹ bảo hiểm y tế và việc điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế.

Ngoài ra, Quốc hội định hướng thí điểm đa dạng hóa các gói bảo hiểm y tế, mở rộng các loại hình cung ứng dịch vụ bảo hiểm y tế và triển khai bảo hiểm y tế bổ sung do doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp, nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân khi đủ điều kiện thực hiện.

Chính phủ được giao quy định cụ thể đối tượng, lộ trình tăng mức hưởng bảo hiểm y tế; danh mục bệnh và lộ trình chi từ Quỹ bảo hiểm y tế cho hoạt động khám sàng lọc, chẩn đoán, điều trị sớm, bảo đảm phù hợp với việc điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế từ năm 2027.

Nghị quyết cũng dành sự quan tâm đặc biệt tới đội ngũ y tế. Theo đó, bác sĩ, dược sĩ được xếp lương từ bậc 2 ngay khi tuyển dụng nhằm cải thiện thu nhập, thu hút và giữ chân nhân lực chất lượng cao. Nhân viên y tế trực tiếp làm chuyên môn ở các lĩnh vực đặc thù được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề 100%; nhân viên y tế tuyến xã, y tế dự phòng công tác tại vùng khó khăn, biên giới, hải đảo hưởng 100%, các khu vực khác hưởng tối thiểu 70%.