Từ 1/1/2026: 4 chính sách y tế quan trọng, mở rộng chi bảo hiểm y tế

Không chỉ tập trung nâng cao quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế, nghị quyết còn hướng tới “cởi trói” thu nhập, giảm áp lực và bảo đảm an toàn nghề nghiệp cho lực lượng y tế - những người trực tiếp chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Mở rộng quyền lợi bảo hiểm y tế

Theo Nghị quyết 261/2025/QH15, Nhà nước sẽ tăng tỷ lệ và mức thanh toán chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế; đồng thời cho phép Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả hoạt động khám sàng lọc, chẩn đoán và điều trị sớm một số bệnh theo lộ trình phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, khả năng cân đối ngân sách và Quỹ Bảo hiểm y tế, cũng như việc điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế.

Đáng chú ý, người thuộc hộ cận nghèo và người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội sẽ được thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi Bảo hiểm y tế. Nghị quyết cũng quy định tăng mức hưởng đối với các đối tượng chính sách xã hội, người yếu thế, người có thu nhập thấp và một số nhóm ưu tiên khác.

Bên cạnh đó, nghị quyết cho phép thí điểm đa dạng hóa các gói bảo hiểm y tế, đa dạng hình thức cung ứng dịch vụ và triển khai bảo hiểm y tế bổ sung do doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân khi đủ điều kiện thực hiện.

Bác sĩ, dược sĩ được xếp lương khởi điểm từ bậc 2

Một điểm mới đáng chú ý khác của Nghị quyết 261/2025/QH15 là chính sách tiền lương đối với nhân viên y tế. Theo đó, bác sĩ y khoa, bác sĩ y học cổ truyền, bác sĩ răng hàm mặt, bác sĩ y học dự phòng và dược sĩ sẽ được xếp lương từ bậc 2 ngay khi tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp tương ứng, áp dụng cho đến khi có quy định mới về cải cách tiền lương.

Ngoài ra, những người thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế trong các lĩnh vực đặc thù, có áp lực và rủi ro cao như tâm thần, pháp y, pháp y tâm thần, hồi sức cấp cứu và giải phẫu bệnh sẽ được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề ở mức 100%.

Đối với đội ngũ nhân viên y tế công tác tại trạm y tế cấp xã và các cơ sở y tế dự phòng, mức phụ cấp ưu đãi nghề được áp dụng linh hoạt theo khu vực. Cụ thể, mức 100% áp dụng tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới và hải đảo; các khu vực còn lại được hưởng mức phụ cấp ưu đãi nghề tối thiểu 70%.

Bảo đảm an toàn cho nhân viên y tế

Từ 2026, người có hành vi xâm phạm thân thể, sức khỏe, tính mạng hoặc xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhân viên y tế sẽ bị xử lý nghiêm minh. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, người vi phạm có thể bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, đồng thời phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.